O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky afirmou que a Rússia utilizou mísseis balísticos e 172 drones para atacar infraestrutura elétrica - Divulgação / Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky afirmou que a Rússia utilizou mísseis balísticos e 172 drones para atacar infraestrutura elétricaDivulgação / Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia

Publicado 07/11/2026 10:12

Ucrânia acusou a Rússia neste sábado (7) de ter realizado um ataque "massivo" contra a infraestrutura energética do país, o que provocou cortes de energia em cinco regiões, às vésperas de mais um inverno rigoroso. Nas redes sociais, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que Moscou utilizou 36 mísseis balísticos e 172 drones para executar a ofensiva.