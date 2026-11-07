Lula pede que Alliana trabalhe para fortalecer a união Brasil/Paraguai - Agência Brasil e Reprodução/X

Lula pede que Alliana trabalhe para fortalecer a união Brasil/ParaguaiAgência Brasil e Reprodução/X

Publicado 07/11/2026 11:57

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desejou êxito ao novo presidente do Paraguai, Pedro Alliana, que assumiu o governo do país vizinho após o impeachment de Santiago Peña . Em sua conta na rede social X, Lula desejou, na noite desta sexta-feira (6), que Alliana possa trabalhar com ele de maneira aberta, franca e cooperativa, em prol do fortalecimento da relação bilateral e do avanço da integração da América do Sul.





"Espero poder recebê-lo proximamente em Brasília, oportunidade em que poderemos examinar a nossa agenda bilateral e dar renovado impulso a nossos históricos laços de amizade", diz trecho da publicação na conta oficial de Lula.



Alliana assumiu o governo paraguaio em meio à crise institucional no País, após o banco digital Ueno Bank entrar em crise de liquidez e precisar de intervenção pelo Banco Central do Paraguai.



A crise no país vizinho é especialmente relevante para o Brasil, que tem sociedade com o Paraguai na hidrelétrica Itaipu Binacional, uma das maiores do País. LEIA MAIS: Cinco regiões da Ucrânia ficam sem energia após ataques da Rússia "Espero poder recebê-lo proximamente em Brasília, oportunidade em que poderemos examinar a nossa agenda bilateral e dar renovado impulso a nossos históricos laços de amizade", diz trecho da publicação na conta oficial de Lula.Alliana assumiu o governo paraguaio em meio à crise institucional no País, após o banco digital Ueno Bank entrar em crise de liquidez e precisar de intervenção pelo Banco Central do Paraguai.A crise no país vizinho é especialmente relevante para o Brasil, que tem sociedade com o Paraguai na hidrelétrica Itaipu Binacional, uma das maiores do País.

Embaixada dos EUA no Paraguai reconhece Alliana como presidente

Os Estados Unidos, por meio de sua embaixada no Paraguai, reconheceram Pedro Alliana como presidente do país após o impeachment de Santiago Peña. Em nota divulgada nas redes sociais neste sábado (7), a embaixada afirmou que espera trabalhar para avançar os interesses de ambas as nações.



No X, o secretário assistente de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental dos EUA, Juan Pablo Segura, classificou o Paraguai como parceiro estratégico e disse estar "ansioso para colaborar com o presidente Alliana e seu governo para promover os interesses tanto do povo americano quanto do paraguaio".



"O Paraguai é um parceiro regional estratégico, amigo e aliado dos Estados Unidos. Esperamos trabalhar com o governo do presidente Alliana para avançar os interesses de ambas as nações e seus povos", diz a nota completa da embaixada.



Em uma nota anterior, publicada nesta sexta, os Estados Unidos, também por meio da embaixada, expressaram solidariedade ao povo paraguaio "na situação que atravessa".

Peña deixa domiciliar e vai para quartel militar

O ex-presidente Santiago Peña foi transferido para uma unidade militar em Assunção na noite desta sexta-feira, horas após ser destituído pelo Congresso e ter a prisão domiciliar decretada pela Justiça. A informação foi publicada pelo jornal paraguaio La Nación.



A transferência ocorreu por motivos de segurança, em meio a protestos em frente à residência onde Peña cumpria prisão domiciliar. Manifestantes exigiam que ele fosse levado a uma unidade prisional, e houve confronto com a polícia. Já segundo o jornal paraguaio ABC, a comitiva que deixou o local foi recebida com xingamentos e ovadas.



A transferência foi para o Regimiento Escolta Presidencial (REP), um quartel militar em Assunção que abriga uma unidade de elite das Forças Armadas paraguaias. A instalação é utilizada para a segurança do chefe de Estado e de seus familiares, além de receber autoridades estrangeiras em visitas oficiais. Portanto, não se trata de uma prisão.



Peña foi destituído do cargo após a aprovação de seu impeachment pelo Congresso. Na sequência, a Justiça decretou sua prisão domiciliar por suposto envolvimento no escândalo do banco Ueno, cuja quebra desencadeou uma crise econômica e política no país. A crise também levou à renúncia do presidente do Banco Central e de outras autoridades paraguaias.