Santiago Peña (E) é investigado por quebra de confiança, tráfico de influência e gestão em benefício próprio - Divulgação / Ministério Público del Paraguay

Santiago Peña (E) é investigado por quebra de confiança, tráfico de influência e gestão em benefício próprioDivulgação / Ministério Público del Paraguay

Publicado 07/11/2026 14:34

O ex-presidente do Paraguai Santiago Peña, alvo de impeachment e preso nesta sexta-feira (6) por seu suposto envolvimento na crise bancária que afeta o país, começou a ser interrogado neste sábado (7), informou o Ministério Público Fiscal. Ele é investigado por quebra de confiança, tráfico de influência e gestão em proveito próprio.





A crise eclodiu na última terça-feira (3), quando o Banco Central do Paraguai (BCP) interveio no Ueno Bank devido a problemas de solvência, deixando milhões de clientes sem acesso aos seus depósitos.



Peña entrou na sede do MP por uma porta lateral, pouco depois das 11h. O procurador Christian Benítez, encarregado da investigação, disse à imprensa local que, durante o interrogatório, serão apresentados fatos e provas, e que "no decorrer da tarde" ele poderá ser formalmente acusado.



O ex-presidente passou a noite sob custódia no Regimento de Escolta Presidencial, um quartel, após ser retirado de sua residência, onde manifestantes exigiam que ele fosse enviado para uma prisão comum. "Queremos ver o responsável por essa desgraça preso. Cadeia para Peña!", disse à reportagem Macarena Chilavert, uma advogada de 33 anos, nas imediações da Procuradoria.



Também foi intimado a depor neste sábado o ex-presidente do Banco Central (BCP), Carlos Carvallo, que permanece detido.



A crise do Ueno Bank afeta diretamente quase três milhões de contas, que abrangem desde aposentados, empresas públicas e privadas, até a própria Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

LEIA MAIS: Leão XIV elogia mate e convoca fiéis uruguaios a difundir a fé A crise eclodiu na última terça-feira (3), quando o Banco Central do Paraguai (BCP) interveio no Ueno Bank devido a problemas de solvência, deixando milhões de clientes sem acesso aos seus depósitos.Peña entrou na sede do MP por uma porta lateral, pouco depois das 11h. O procurador Christian Benítez, encarregado da investigação, disse à imprensa local que, durante o interrogatório, serão apresentados fatos e provas, e que "no decorrer da tarde" ele poderá ser formalmente acusado.O ex-presidente passou a noite sob custódia no Regimento de Escolta Presidencial, um quartel, após ser retirado de sua residência, onde manifestantes exigiam que ele fosse enviado para uma prisão comum. "Queremos ver o responsável por essa desgraça preso. Cadeia para Peña!", disse à reportagem Macarena Chilavert, uma advogada de 33 anos, nas imediações da Procuradoria.Também foi intimado a depor neste sábado o ex-presidente do Banco Central (BCP), Carlos Carvallo, que permanece detido.A crise do Ueno Bank afeta diretamente quase três milhões de contas, que abrangem desde aposentados, empresas públicas e privadas, até a própria Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

Colapso bancário

A medida provocou fortes protestos nas ruas, que foram reprimidos pela polícia com caminhões hidrantes e gás lacrimogêneo. Peña, do Partido Colorado (conservador), foi detido na sexta-feira em sua residência, em Assunção, menos de uma hora após ter sido destituído em um processo de impeachment acelerado no Senado.



Paralelamente, o até então vice-presidente Pedro Alliana inicia, neste sábado, seu primeiro dia completo como presidente, com as atenções voltadas para a resposta de seu governo ao colapso bancário que precipitou a queda de seu antecessor.



Leila Cosini, uma estudante de 28 anos que estava perto do MP enquanto Peña prestava depoimento, disse estar ansiosa e preocupada com o futuro de seus depósitos: "Perdi meu dinheiro. Eu estava colocando dinheiro lá justamente porque era fácil abrir uma conta. Eu gostava muito do aplicativo deles", afirmou à reportagem.

'Desastre financeiro'

Ao assumir o cargo, Alliana prometeu que os afetados pelo "desastre financeiro" seriam compensados e determinou a adoção de medidas imediatas, priorizando os clientes de menor renda.



O Banco Central informou, neste sábado, em entrevista coletiva, que já devolveu alguns depósitos a quase 1,2 milhões clientes e que o processo de devolução continuará durante a próxima semana. Além disso, divulgou uma lista de instituições bancárias que estarão abertas durante o fim de semana.



Nas ruas, a crise é um assunto onipresente entre os paraguaios, que se dividem entre a angústia quanto ao futuro de seus depósitos e a fúria contra o ex-presidente Peña.



Alliana, de 52 anos, iniciou seu primeiro dia na presidência com reuniões ministeriais e as primeiras mudanças em seu gabinete. O mandatário designou Ariel Martínez como ministro do Interior e nomeou um novo ministro de Obras Públicas.



Alliana pediu à sua equipe que acelerasse a resposta aos afetados e prometeu que serão compensados. "Não quero ninguém hesitante à frente desta missão. Quero resultados", afirmou na sexta-feira, ao assumir o cargo.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou o novo mandatário e manifestou sua disposição de trabalhar com ele de maneira aberta, franca e cooperativa, além de expressar o desejo de recebê-lo em breve em Brasília.



A embaixada dos Estados Unidos classificou o Paraguai como um "parceiro regional estratégico" e defendeu o trabalho conjunto com o presidente Alliana, que deverá completar o mandato presidencial até agosto de 2028.



Após perder o apoio de seu partido, liderado pelo ex-presidente Horacio Cartes (2013-2018), Peña foi destituído por 44 votos a favor e uma ausência no Senado, no segundo processo de impeachment que resulta na queda de um presidente paraguaio desde o retorno da democracia.



A destituição presidencial tem precedentes. Em 2012, o Senado destituiu o presidente de esquerda Fernando Lugo em pouco mais de um dia, por meio de um processo de impeachment acelerado, sob a acusação de "mau desempenho de suas funções".