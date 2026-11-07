Ataque aconteceu na Cracóvia, segunda maior cidade do paísPiotr Baran / People Press Agency / AFP
O atirador entrou, no início da tarde, na praça principal do centro da cidade, muito movimentada durante o fim de semana, e começou a disparar "aleatoriamente", afirmou um porta-voz da polícia. Os policiais dispararam contra o agressor, que foi baleado e levado a um hospital, acrescentou. Como resultado do ataque, "cinco pessoas morreram" e cerca de dez ficaram feridas, indicou a fonte.
Annette, uma mulher de cerca de 60 anos, relatou ter visto "um homem atirando nas pessoas e caminhando pela praça". "É uma tragédia para a Cracóvia; nunca tínhamos visto algo assim", disse à reportagem. Assim como ela, muitas pessoas presentes na praça estavam em choque, chorando e abrigadas nas lojas do centro histórico da cidade.
'Explicações completas'
O presidente do país, o nacionalista conservador Karol Nawrocki, expressou sua "enorme preocupação" com o incidente. "Espero explicações completas sobre as circunstâncias destes acontecimentos dramáticos", publicou Nawrocki no X.
"A segurança dos poloneses é uma prioridade absoluta", acrescentou o presidente, que mantém relações muito complicadas com o governo centrista e pró-europeu de Tusk.
Ataques a tiros são raros neste país da Europa central, que conta com 38 milhões de habitantes e é membro da União Europeia e da Otan. No entanto, uma série de ataques a facadas em outubro havia deixado a Polônia em estado de alerta máximo.
O primeiro-ministro Tusk atribuiu esses incidentes a um crescente "culto à violência" no mundo que "também chegou à Polônia". O país, aliado firme da Ucrânia desde a invasão russa de 2022, tem alertado repetidamente sobre sabotagens russas e uma guerra híbrida em seu território, acusações que Moscou rejeita.
A histórica cidade da Cracóvia, que já foi a capital do país, atrai milhões de turistas todos os anos. Em 2025, foi visitada por 16,2 milhões de pessoas, segundo as autoridades municipais.
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