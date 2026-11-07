Ataque aconteceu na Cracóvia, segunda maior cidade do país - Piotr Baran / People Press Agency / AFP

Ataque aconteceu na Cracóvia, segunda maior cidade do paísPiotr Baran / People Press Agency / AFP

Publicado 07/11/2026 14:56

Um homem disparou, neste sábado (7), contra pedestres em Cracóvia, no sul da Polônia , matando cinco pessoas e deixando cerca de dez feridas. No local, o cenário era de pessoas caídas no chão, diversos veículos de emergência e agentes armados. Policiais isolaram a área, um dos principais pontos turísticos da segunda maior cidade do país.





O atirador entrou, no início da tarde, na praça principal do centro da cidade, muito movimentada durante o fim de semana, e começou a disparar "aleatoriamente", afirmou um porta-voz da polícia. Os policiais dispararam contra o agressor, que foi baleado e levado a um hospital, acrescentou. Como resultado do ataque, "cinco pessoas morreram" e cerca de dez ficaram feridas, indicou a fonte.



Annette, uma mulher de cerca de 60 anos, relatou ter visto "um homem atirando nas pessoas e caminhando pela praça". "É uma tragédia para a Cracóvia; nunca tínhamos visto algo assim", disse à reportagem. Assim como ela, muitas pessoas presentes na praça estavam em choque, chorando e abrigadas nas lojas do centro histórico da cidade.

LEIA MAIS: Ex-presidente do Paraguai presta depoimento ao MP sobre crise bancária O atirador entrou, no início da tarde, na praça principal do centro da cidade, muito movimentada durante o fim de semana, e começou a disparar "aleatoriamente", afirmou um porta-voz da polícia. Os policiais dispararam contra o agressor, que foi baleado e levado a um hospital, acrescentou. Como resultado do ataque, "cinco pessoas morreram" e cerca de dez ficaram feridas, indicou a fonte.Annette, uma mulher de cerca de 60 anos, relatou ter visto "um homem atirando nas pessoas e caminhando pela praça". "É uma tragédia para a Cracóvia; nunca tínhamos visto algo assim", disse à reportagem. Assim como ela, muitas pessoas presentes na praça estavam em choque, chorando e abrigadas nas lojas do centro histórico da cidade.

'Explicações completas'

Por enquanto, as motivações do agressor são desconhecidas. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, lamentou "um trágico ataque a tiros" e afirmou que "a polícia está investigando os antecedentes e todas as circunstâncias do ataque".



O presidente do país, o nacionalista conservador Karol Nawrocki, expressou sua "enorme preocupação" com o incidente. "Espero explicações completas sobre as circunstâncias destes acontecimentos dramáticos", publicou Nawrocki no X.



"A segurança dos poloneses é uma prioridade absoluta", acrescentou o presidente, que mantém relações muito complicadas com o governo centrista e pró-europeu de Tusk.



Ataques a tiros são raros neste país da Europa central, que conta com 38 milhões de habitantes e é membro da União Europeia e da Otan. No entanto, uma série de ataques a facadas em outubro havia deixado a Polônia em estado de alerta máximo.



O primeiro-ministro Tusk atribuiu esses incidentes a um crescente "culto à violência" no mundo que "também chegou à Polônia". O país, aliado firme da Ucrânia desde a invasão russa de 2022, tem alertado repetidamente sobre sabotagens russas e uma guerra híbrida em seu território, acusações que Moscou rejeita.



A histórica cidade da Cracóvia, que já foi a capital do país, atrai milhões de turistas todos os anos. Em 2025, foi visitada por 16,2 milhões de pessoas, segundo as autoridades municipais.