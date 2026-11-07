Donald Trump - Jim Watson / AFP

Donald TrumpJim Watson / AFP

Publicado 07/11/2026 15:46

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (7) que ordenou ao Departamento de Justiça uma investigação contra democratas , a quem acusou de ameaçar autoridades e doadores republicanos com impeachment, prisão e outras punições. A declaração ocorre após a vitória da oposição nas eleições legislativas de terça-feira (3), que deu ao Partido Democrata o controle da Câmara e do Senado a partir de janeiro e abriu caminho para investigações sobre o governo.

"Por meio desta declaração, ordeno ao Departamento de Justiça que investigue este ato criminoso imediatamente", escreveu Trump na rede Truth Social. Segundo ele, os democratas ameaçam "muita gente, incluindo o Procurador-Geral dos Estados Unidos e outros", e não houve "atos passíveis de impeachment" por parte das autoridades. "Isso é extorsão da pior espécie, e eles devem ser responsabilizados por isso", escreveu.



Trump também acusou os adversários de ameaçar doadores republicanos com prisão apenas por suas posições políticas. "Isso é instrumentalização e guerra jurídica em outro nível", escreveu. Afirmou ainda que líderes democratas enviaram cartas ameaçadoras a pessoas "todas inocentes", mas não identificou os autores nem apresentou provas.



A manifestação ocorre dois dias depois de os deputados democratas Hank Johnson, da Geórgia, e Deborah Ross, da Carolina do Norte, defenderem a abertura de um processo de impeachment contra Blanche.



Na publicação, Trump atacou ainda a senadora democrata Elissa Slotkin, de Michigan, afirmando que ela pretende perseguir jovens simpatizantes do Partido Republicano. A acusação retoma uma controvérsia de outubro, quando Slotkin defendeu investigações sobre integrantes do governo envolvidos em possíveis irregularidades. Em evento na Universidade de Chicago, a senadora afirmou que a fiscalização deveria alcançar não apenas Trump, mas também as pessoas que permitiram suas ações.



Na segunda-feira (2), Trump disse ao New York Post que concederia perdões preventivos a integrantes de seu governo se necessário.