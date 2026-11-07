Donald TrumpJim Watson / AFP
Trump também acusou os adversários de ameaçar doadores republicanos com prisão apenas por suas posições políticas. "Isso é instrumentalização e guerra jurídica em outro nível", escreveu. Afirmou ainda que líderes democratas enviaram cartas ameaçadoras a pessoas "todas inocentes", mas não identificou os autores nem apresentou provas.
A manifestação ocorre dois dias depois de os deputados democratas Hank Johnson, da Geórgia, e Deborah Ross, da Carolina do Norte, defenderem a abertura de um processo de impeachment contra Blanche.
Na publicação, Trump atacou ainda a senadora democrata Elissa Slotkin, de Michigan, afirmando que ela pretende perseguir jovens simpatizantes do Partido Republicano. A acusação retoma uma controvérsia de outubro, quando Slotkin defendeu investigações sobre integrantes do governo envolvidos em possíveis irregularidades. Em evento na Universidade de Chicago, a senadora afirmou que a fiscalização deveria alcançar não apenas Trump, mas também as pessoas que permitiram suas ações.
Na segunda-feira (2), Trump disse ao New York Post que concederia perdões preventivos a integrantes de seu governo se necessário.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.