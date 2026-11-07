Donald Trump e Dana WhiteAFP
"Tenho o prazer de anunciar que ofereci ao Grande Dana White, um violento Combatente e Guerreiro, o cargo de secretário de imprensa dos Estados Unidos", escreveu Trump em sua conta em sua plataforma, Truth Social.
Trump fez o anúncio quatro dias depois da derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato.
"Precisamos desse pessoal para nos defender da esquerda maluca", acrescentou. O presidente explicou que White ainda não havia respondido à proposta. "Dana, por favor, aceite o trabalho", pediu.
Em junho, Trump comemorou seu 80º aniversário acolhendo na Casa Branca um torneio de artes marciais mistas organizado pelo UFC.
Extorsão
Trump também acusou os adversários de ameaçar doadores republicanos com prisão apenas por suas posições políticas. "Isso é instrumentalização e guerra jurídica em outro nível", escreveu. Afirmou ainda que líderes democratas enviaram cartas ameaçadoras a pessoas "todas inocentes", mas não identificou os autores nem apresentou provas.
A manifestação ocorre dois dias depois de os deputados democratas Hank Johnson, da Geórgia, e Deborah Ross, da Carolina do Norte, defenderem a abertura de um processo de impeachment contra Blanche.
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