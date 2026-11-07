Donald Trump e Dana White - AFP

Donald Trump e Dana WhiteAFP

Publicado 07/11/2026 22:49

presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , anunciou, neste sábado (7), que ofereceu o cargo de secretário de imprensa a Dana White, diretor do UFC, a principal organização mundial de artes marciais mistas.

O cargo de secretário de imprensa da Casa Branca está vago desde a saída, em 16 de outubro, da porta-voz anterior, Katie Zacharia, que ocupou o cargo por apenas uma semana.



"Tenho o prazer de anunciar que ofereci ao Grande Dana White, um violento Combatente e Guerreiro, o cargo de secretário de imprensa dos Estados Unidos", escreveu Trump em sua conta em sua plataforma, Truth Social.



Trump fez o anúncio quatro dias depois da derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato.



"Precisamos desse pessoal para nos defender da esquerda maluca", acrescentou. O presidente explicou que White ainda não havia respondido à proposta. "Dana, por favor, aceite o trabalho", pediu.



Em junho, Trump comemorou seu 80º aniversário acolhendo na Casa Branca um torneio de artes marciais mistas organizado pelo UFC.

Extorsão

Mais cedo, Trump afirmou que ordenou ao Departamento de Justiça uma investigação contra democratas, a quem acusou de ameaçar autoridades e doadores republicanos com impeachment, prisão e outras punições.

"Por meio desta declaração, ordeno ao Departamento de Justiça que investigue este ato criminoso imediatamente", escreveu Trump na rede Truth Social. Segundo ele, os democratas ameaçam "muita gente, incluindo o Procurador-Geral dos Estados Unidos e outros", e não houve "atos passíveis de impeachment" por parte das autoridades. "Isso é extorsão da pior espécie, e eles devem ser responsabilizados por isso", escreveu.



Trump também acusou os adversários de ameaçar doadores republicanos com prisão apenas por suas posições políticas. "Isso é instrumentalização e guerra jurídica em outro nível", escreveu. Afirmou ainda que líderes democratas enviaram cartas ameaçadoras a pessoas "todas inocentes", mas não identificou os autores nem apresentou provas.



A manifestação ocorre dois dias depois de os deputados democratas Hank Johnson, da Geórgia, e Deborah Ross, da Carolina do Norte, defenderem a abertura de um processo de impeachment contra Blanche.