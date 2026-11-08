Imagens de TV japonesa mostram vitrines quebradas e pilhas de livros espalhadas por loja atingidaReprodução / NHK
Uma vasta área próxima à província de Aichi foi afetada, incluindo a cidade de Hamamatsu, as antigas capitais de Kyoto e Nara e as províncias vizinhas de Yamanashi, onde se localiza o Monte Fuji, bem como Gifu.
Imagens da TV japonesa NHK mostraram vitrines quebradas e estilhaços de vidro espalhados pelas ruas. Uma livraria ficou com pilhas de livros que caíram das prateleiras. Entre os feridos, havia pessoas que caíram das escadas enquanto tentavam fugir.
O terremoto, que ocorreu à 1h04, teve seu epicentro a cerca de 40 quilômetros abaixo da superfície da Terra, na província de Shizuoka. Aichi e Shizuoka são regiões vizinhas e estão suficientemente distantes de Tóquio para que o tremor não tenha sido sentido lá. De acordo com avaliações sísmicas oficiais, o tremor mais violento foi sentido em Aichi.
A agência meteorológica alertou a população para se preparar para possíveis terremotos fortes na próxima semana, especialmente nos próximos dois ou três dias. "Fiquem atentos a deslizamentos de terra, queda de rochas e aos possíveis efeitos da chuva", disse Ayataka Ebita, um funcionário da agência, aos repórteres.
Ele afirmou que nenhuma mudança aparente foi detectada até o momento na placa da Fossa de Nankai, onde os cientistas dizem que um megaterremoto pode ocorrer.
Os trens-bala Shinkansen estavam circulando em velocidades reduzidas nas áreas afetadas como medida de precaução. Ocasionalmente, terremotos podem danificar as linhas férreas por onde os trens passam.
O Japão está localizado em uma área propensa a terremotos. As autoridades frequentemente instruem as pessoas a estocar água engarrafada, alimentos e baterias, a ter planos prontos para se abrigar debaixo de mesas e a manter calçados confortáveis para caminhada à mão.
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