Papa Leão XIV desembarca na Argentina e encontra Milei - AFP

Papa Leão XIV desembarca na Argentina e encontra MileiAFP

Publicado 08/11/2026 22:35

Papa Leão XIV chegou à Argentina neste domingo, 8, para a segunda etapa de sua viagem apostólica à América do Sul, e foi recebido em Buenos Aires pelo presidente do país, Javier Milei. A visita marca o retorno de um pontífice à Argentina depois de quase quatro décadas. A última havia sido uma viagem de João Paulo II, em 1987. O antecessor de Leão XIV foi o argentino Francisco, que não visitou sua terra natal durante o pontificado.

Após o desembarque, o papa prestou homenagem ao general José de San Martín, principal herói da Independência da Argentina, na Praça San Martín.



Em seguida, foi recebido oficialmente na Casa Rosada, a sede do governo argentino, para um encontro reservado com Javier Milei.



Depois da reunião oficial, Leão XIV vai ao encontro de outras autoridades e representantes da sociedade civil no Palácio Liberdade, onde fez seu primeiro discurso do líder da Igreja Católica. Leão XIV mencionou aqueles que procuram trabalho, os idosos e os que, apesar de terem emprego, não conseguem atender às necessidades familiares.



A Igreja Católica argentina tem questionado o custo social dos cortes de Milei, que afetaram em particular os hospitais públicos, as universidades e os aposentados.



"Cabe favorecer tudo o que crie oportunidades, estimule a iniciativa privada e permita que o crescimento alcance também aqueles que encontram maiores dificuldades. A economia deve estar a serviço da pessoa e não a pessoa a serviço da economia", disse o papa no Palácio Liberdade, em Buenos Aires, diante de Milei e outras autoridades, em um discurso pontuado por aplausos.

O presidente, por sua vez, invocou o "bem comum" para defender sua política econômica e sustentou que seu governo deve agir "sem castigar os argentinos do futuro para favorecer os argentinos de hoje", em uma declaração na qual apresentou o papa diante de uma sala lotada.



"Melhoremos de forma sustentável a vida daqueles que hoje estão presentes e asseguremos o futuro dos que ainda não chegaram", afirmou.

Viagem pela América do Sul





O pontífice fica na Argentina até quarta-feira, 11. Na segunda, deve visitar uma instituição de acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade e celebrar missa.



Na terça, seguirá para Córdoba, onde se encontrará com bispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas e agentes pastorais. De volta à capital, participará de uma vigília de oração com os jovens.



No último dia de compromissos, deverá fazer uma visita ao Complexo Penitenciário Federal de Buenos Aires e celebrar uma missa na Basílica de Nossa Senhora de Luján, um grande local de peregrinação mariana na Argentina.



A terceira etapa da viagem pela América do Sul será no Peru, terra do papa. Embora tenha nascido nos Estados Unidos, o religioso Robert Prevost (nome original do pontífice) fez a carreira no país andino e se naturalizou peruano. Leão XIV passou três dias em compromissos apostólicos no Uruguai.

*Com informações da AFP e do Estadão Conteúdo