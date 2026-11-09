Jensen Huang, CEO da Nvidia, admitiu ter traído a mulher com chinesa acusada de vazamento de informações - Nvidia/Divulgação

Jensen Huang, CEO da Nvidia, admitiu ter traído a mulher com chinesa acusada de vazamento de informaçõesNvidia/Divulgação

Publicado 09/11/2026 09:24

gigante norte-americana de tecnologia Nvidia anunciou neste domingo (8) a abertura de uma investigação independente sobre uma suposta operação chinesa de espionagem contra o cofundador e CEO da empresa, Jensen Huang. A empresa é líder mundial na produção de chips com os quais são treinados e executados os modelos de inteligência artificial (IA) e é uma das empresas com maior valor de mercado do mundo.





No fim de outubro, o jornal The New York Times noticiou que funcionários de inteligência dos Estados Unidos concluíram que a executiva de uma empresa chinesa - com a qual Huang admitiu ter um caso extraconjugal - trabalhava para Pequim, e que estava vazando informações.



A mulher — identificada como Alice Huang e também conhecida como Huang Le, sem parentesco com Jensen Huang — é uma executiva ligada à empresa de centros de dados Megaspeed, com sede em Singapura.



A China negou as acusações nesta segunda-feira (9). "Já respondemos sobre este assunto anteriormente. A história de um suposto espião chinês não passa de uma difamação e calúnia infundadas", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, em entrevista coletiva.



Em uma mensagem dirigida aos funcionários da Nvidia no domingo, Huang admitiu o relacionamento extraconjugal e pediu desculpas tanto à família quanto aos funcionários da empresa. "Não fui fiel à minha esposa", disse. "Minhas ações a machucaram, assim como aos nossos filhos. Não há desculpas para o que fiz. Lamento profundamente", acrescentou.



A Nvidia informou em um comunicado que abriu uma investigação independente após "relatos recentes de que o fundador e CEO Jensen Huang tem estado na mira da inteligência estrangeira". A nota não menciona nenhum país específico. "A investigação do Conselho examinará todas as informações disponíveis", acrescenta o comunicado.

LEIA MAIS: COP31 começa em meio a desafios para enfrentar a crise climática No fim de outubro, o jornal The New York Times noticiou que funcionários de inteligência dos Estados Unidos concluíram que a executiva de uma empresa chinesa - com a qual Huang admitiu ter um caso extraconjugal - trabalhava para Pequim, e que estava vazando informações.A mulher — identificada como Alice Huang e também conhecida como Huang Le, sem parentesco com Jensen Huang — é uma executiva ligada à empresa de centros de dados Megaspeed, com sede em Singapura.A China negou as acusações nesta segunda-feira (9). "Já respondemos sobre este assunto anteriormente. A história de um suposto espião chinês não passa de uma difamação e calúnia infundadas", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, em entrevista coletiva.Em uma mensagem dirigida aos funcionários da Nvidia no domingo, Huang admitiu o relacionamento extraconjugal e pediu desculpas tanto à família quanto aos funcionários da empresa. "Não fui fiel à minha esposa", disse. "Minhas ações a machucaram, assim como aos nossos filhos. Não há desculpas para o que fiz. Lamento profundamente", acrescentou.A Nvidia informou em um comunicado que abriu uma investigação independente após "relatos recentes de que o fundador e CEO Jensen Huang tem estado na mira da inteligência estrangeira". A nota não menciona nenhum país específico. "A investigação do Conselho examinará todas as informações disponíveis", acrescenta o comunicado.

Trump defende Huang

O The New York Times reportou que Huang pode ter revelado informações sobre o que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pensa sobre a inteligência artificial. É provável que o tema da inteligência artificial surja nas conversas previstas de Trump com o presidente chinês, Xi Jinping, no fim deste mês, durante uma reunião de cúpula na China.



Questionado se Jensen Huang o acompanhará na viagem pela Ásia, que inclui a reunião de cúpula do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) na cidade chinesa de Shenzhen, Trump respondeu: "Não sei, mas com certeza eu o levarei".



Trump disse que Huang "é uma boa pessoa, mas você nunca sabe o que está acontecendo. Tenho certeza, espero que esteja tudo bem. Ele fez um trabalho incrível". Segundo o New York Times, Trump foi informado sobre a relação de Huang com a empresária há aproximadamente um ano e decidiu não tomar nenhuma medida.



Trump afirmou neste domingo que não se arrepende de não ter atuado. "É um cara honrado. Acho que provavelmente ele tem uma explicação", insistiu.



O analista de tecnologia Dan Ives, do banco de investimentos Yorkville Ives, avalia que a investigação é um "grande desprestígio" para Jensen Huang. Ele antecipa que pode desencadear múltiplas investigações no Congresso e "criará incerteza em relação às ações (da Nvidia) por diversas razões".



"Vai aumentar o forte escrutínio sobre a venda de chips para a China, que continua sendo um tema central de disputa em Washington", acrescentou o analista.



A China disputa com os Estados Unidos a liderança no setor da IA. O governo americano restringe a exportação dos chips de silício mais avançados para o país asiático.