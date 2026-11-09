Noruega já aportou R$ 3,8 bilhões no Fundo Amazônia, reativado pelo governo Lula após ser paralisado por Bolsonaro - Valter Campanato / Agência Brasil

Noruega já aportou R$ 3,8 bilhões no Fundo Amazônia, reativado pelo governo Lula após ser paralisado por BolsonaroValter Campanato / Agência Brasil

Publicado 09/11/2026 10:55

No primeiro dia da 31ª Cúpula do Clima da ONU (COP31), a Noruega anunciou um aporte de R$ 350 milhões no Fundo Amazônia. O país, que é o principal parceiro do Brasil no fundo, afirmou que a contribuição é um "reconhecimento" pelos resultados recordes obtidos pelo País na redução do desmatamento.





Em outubro, o governo brasileiro anunciou que o desmate na Amazônia e no Cerrado registrou o menor índice da série histórica. Dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes) mostraram que a entre agosto de 2025 e julho de 2026 foram desmatados 3 335 km2 na Amazônia, a menor área desde 1988. No Cerrado, foram desmatados 5.516,69 km2, a menor área desde 2001, quando o desmate começou a ser medido no bioma.



"Os resultados do Brasil são impressionantes e importantes não apenas para o País, mas para todo o mundo. Eles refletem um trabalho consistente realizado ao longo de vários anos. A Amazônia é fundamental para o clima global e para a biodiversidade. A Noruega tem orgulho de ser uma parceira de longo prazo nesse esforço", afirmou a ministra do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Sigrun Aasland.



Antes mesmo do aporte, o Fundo Amazônia chegou a R$ 7,8 bilhões de investimentos entre 2023 e 2025. O montante é um dos pontos que serão destacados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante sua participação na COP31. Lula chega a Antália nesta terça-feira (10).



O Fundo Amazônia foi reativado pelo governo Lula após ser paralisado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde a criação do mecanismo em 2008, a Noruega já aportou R$ 3,8 bilhões no fundo. Gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Fundo Amazônia apoia projetos de produção sustentável, monitoramento, prevenção ao desmatamento, entre outros. Atualmente, o Fundo apoia 156 iniciativas na Floresta Amazônica. LEIA MAIS: COP31 começa em meio a desafios para enfrentar a crise climática Em outubro, o governo brasileiro anunciou que o desmate na Amazônia e no Cerrado registrou o menor índice da série histórica. Dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes) mostraram que a entre agosto de 2025 e julho de 2026 foram desmatados 3 335 km2 na Amazônia, a menor área desde 1988. No Cerrado, foram desmatados 5.516,69 km2, a menor área desde 2001, quando o desmate começou a ser medido no bioma."Os resultados do Brasil são impressionantes e importantes não apenas para o País, mas para todo o mundo. Eles refletem um trabalho consistente realizado ao longo de vários anos. A Amazônia é fundamental para o clima global e para a biodiversidade. A Noruega tem orgulho de ser uma parceira de longo prazo nesse esforço", afirmou a ministra do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Sigrun Aasland.Antes mesmo do aporte, o Fundo Amazônia chegou a R$ 7,8 bilhões de investimentos entre 2023 e 2025. O montante é um dos pontos que serão destacados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante sua participação na COP31. Lula chega a Antália nesta terça-feira (10).O Fundo Amazônia foi reativado pelo governo Lula após ser paralisado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde a criação do mecanismo em 2008, a Noruega já aportou R$ 3,8 bilhões no fundo. Gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Fundo Amazônia apoia projetos de produção sustentável, monitoramento, prevenção ao desmatamento, entre outros. Atualmente, o Fundo apoia 156 iniciativas na Floresta Amazônica.

Brasil passa bastão da COP para Turquia e Austrália

O Brasil passou o bastão da Cúpula do Clima da ONU para a Turquia e a Austrália nesta segunda-feira. Em seu discurso, o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago afirmou que é preciso fazer mais e destacou a responsabilidade dos países ricos em liderar os esforços globais para conter o aquecimento global.



O Brasil sediou a COP30, em Belém, no ano passado. Agora, a presidência da conferência é dividida pela Turquia e pela Austrália. "Fizemos muito, mas ainda temos muito a fazer", disse Corrêa do Lago.



O embaixador destacou que é uma "obrigação absoluta" tirar as pessoas da pobreza. "Todos nós sabemos que as pessoas mais pobres são as menos responsáveis pela mudança climática e são as principais vítimas" disse.



Nesse sentido, defendeu a construção do mecanismo de transição justa, que foi acordado em Belém. O embaixador afirmou que é preciso sempre ter em mente os desastres climáticos que têm afetado o mundo, citando as chuvas do Rio Grande do Sul.



"Temos de lembrar todos os dias das vítimas da mudança do clima, seja no Rio Grande do Sul, no Brasil, no Nepal, em muitos países da África ou da Europa. Temos de lembrar todos os dias que precisamos ser guiados pela ciência. Mas esta é essencialmente uma agenda para as pessoas. Não podemos falhar com o nosso povo, e não podemos falhar com as pessoas mais vulneráveis, porque em todos os nossos países nós as temos", disse.



Corrêa do Lago também agradeceu ao presidente Lula e destacou sua reeleição como um "bem" para agenda climática. O embaixador destacou que quando assumiu a presidência da COP recebeu três pedidos do presidente: fortalecer o multilateralismo; aproximar a Conferência das pessoas; e acelerar a implementação do Acordo de Paris. Segundo ele, as tarefas foram cumpridas.



Corrêa do Lago destacou o papel da Agenda de Ação como um instrumento de implementação. E afirmou que a agenda climática é uma "agenda de desenvolvimento". Entre os mecanismos importantes negociados nesse espaço, o embaixador citou o TFFF, fundo concebido pelo Brasil para remunerar a preservação de florestas. O presidente da COP30 também defendeu mais diversidade nas conferências.



"Precisamos trazer cada vez mais povos indígenas. Temos que trazer cada vez mais afrodescendentes. Ficamos muito felizes que mais jovens estivessem representados na COP, e também crianças. Mas precisamos de todos esses atores de forma muito intensa. E uma palavra muito especial, obviamente, para as mulheres. Precisamos que as mulheres corrijam muitas das coisas que nós, homens, fizemos de errado por muitos, muitos anos", afirmou.



Corrêa do Lago frisou que é preciso manter a confiança das pessoas nas conferências. "O mundo olha para as COPs em busca de regras, justiça, soluções, tantas coisas. As COPs têm muitas dimensões. Mas acredito que, façamos o que fizermos, nunca podemos perder nossa bússola moral. Nunca podemos esquecer que estamos do lado certo da história", finalizou.