Alliana assumiu o cargo nesta sexta-feira (6) após a destituição e a detenção de Peña - Juan Pablo Pino / EFE

Alliana assumiu o cargo nesta sexta-feira (6) após a destituição e a detenção de PeñaJuan Pablo Pino / EFE

Publicado 09/11/2026 16:42

novo presidente do Paraguai, Pedro Alliana , pediu nesta segunda-feira, 9, que todos os ministros e outros integrantes do alto escalão do governo que ocupam cargos de confiança coloquem seus postos à disposição. A medida foi comunicada por meio de uma publicação no X e formalizada em um documento enviado às autoridades do Poder Executivo.

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Alliana afirmou que orientou o ministro-secretário-geral e chefe do Gabinete Civil, Rolando de Barros Barreto Acha, a solicitar a saída dos ocupantes desses cargos. O pedido também abrange secretários, dirigentes de órgãos autônomos, autarquias, entidades financeiras públicas e empresas estatais.



"Meu objetivo é fortalecer a coordenação dentro do governo e garantir uma gestão mais eficiente, focada nas prioridades do povo paraguaio", escreveu o presidente no X.



O documento, datado de 9 de novembro, esclarece que a solicitação se aplica apenas aos ocupantes de cargos de confiança cuja nomeação e exoneração dependem de decisão do Poder Executivo, conforme a legislação paraguaia.



"Ficam excluídas desta solicitação as autoridades cuja nomeação ou exoneração esteja sujeita a mandato legal, acordo ou intervenção de outro órgão do Estado, bem como aquelas que, de acordo com suas respectivas leis orgânicas, só podem ser destituídas mediante a configuração prévia de causas legalmente estabelecidas", diz o documento.



Apesar do pedido de renúncia, o governo informou que os funcionários deverão continuar exercendo suas atividades para evitar interrupções nos serviços públicos.



"Todas as instituições continuarão funcionando com completa normalidade", afirmou Alliana na publicação.



No comunicado, o governo também orientou as autoridades a adotarem as medidas necessárias para garantir a continuidade das atividades administrativas durante a reorganização do Executivo. Alliana afirmou que orientou o ministro-secretário-geral e chefe do Gabinete Civil, Rolando de Barros Barreto Acha, a solicitar a saída dos ocupantes desses cargos. O pedido também abrange secretários, dirigentes de órgãos autônomos, autarquias, entidades financeiras públicas e empresas estatais."Meu objetivo é fortalecer a coordenação dentro do governo e garantir uma gestão mais eficiente, focada nas prioridades do povo paraguaio", escreveu o presidente no X.O documento, datado de 9 de novembro, esclarece que a solicitação se aplica apenas aos ocupantes de cargos de confiança cuja nomeação e exoneração dependem de decisão do Poder Executivo, conforme a legislação paraguaia."Ficam excluídas desta solicitação as autoridades cuja nomeação ou exoneração esteja sujeita a mandato legal, acordo ou intervenção de outro órgão do Estado, bem como aquelas que, de acordo com suas respectivas leis orgânicas, só podem ser destituídas mediante a configuração prévia de causas legalmente estabelecidas", diz o documento.Apesar do pedido de renúncia, o governo informou que os funcionários deverão continuar exercendo suas atividades para evitar interrupções nos serviços públicos."Todas as instituições continuarão funcionando com completa normalidade", afirmou Alliana na publicação.No comunicado, o governo também orientou as autoridades a adotarem as medidas necessárias para garantir a continuidade das atividades administrativas durante a reorganização do Executivo.

Novo presidente

Após a destituição de Peña, o então vice-presidente do Paraguai, Pedro Alliana, assumiu a Presidência, na noite de sexta-feira, 6 Ele deve ficar no cargo até agosto de 2028, quando termina o período presidencial iniciado por Peña em 2023.



Alliana chegou a ser alvo de um pedido de abertura de processo de impeachment, mas a solicitação foi rejeitada pela Câmara dos Deputados, na quinta-feira, 5, por 48 votos a 30.



Ainda na noite de sexta-feira, o Congresso elegeu o senador Antonio Barrios, do Partido Colorado, o mesmo de Peña, como o novo vice-presidente do país, após indicação do presidente da Câmara dos Deputados, Raúl Latorre, que também integra a legenda



Agora, Alliana tem a responsabilidade de reestruturar o governo e escolher um novo presidente para o Banco Central do Paraguai (BCP). No domingo, 8, ele afirmou que indicou o economista Jorge Schreiner para o cargo, mas a nomeação ainda precisa ser aprovada pelo Senado.