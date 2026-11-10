Reunião entre representantes de Rússia e Ucrânia, mediada pelos EUA, é a primeira do tipo desde fevereiro - Grigory Sysoev / RIA Novosti / AFP

Reunião entre representantes de Rússia e Ucrânia, mediada pelos EUA, é a primeira do tipo desde fevereiroGrigory Sysoev / RIA Novosti / AFP

Publicado 10/11/2026 09:04 | Atualizado 10/11/2026 09:06

As negociações entre Ucrânia e Rússia , com mediação dos Estados Unidos, tiveram início nesta terça-feira (10) em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, com o objetivo de encontrar uma saída para mais de quatro anos de guerra. A imprensa estatal russa publicou uma imagem das delegações de Kiev e Moscou sentadas frente a frente, com os enviados americanos presidindo a mesa.





No início do encontro, o primeiro do tipo desde fevereiro, o emissário americano Jared Kushner pediu um "novo" marco de segurança para Ucrânia e Rússia, mas também para a Europa, que garanta "décadas, se não séculos, de paz".



"A esperança hoje não é apenas discutir as questões bilaterais entre os países e como acabamos com a guerra... mas também como criamos as relações de segurança adequadas entre a Ucrânia, a Rússia e a Europa, de modo que não apenas acabemos com esta guerra, mas estabeleçamos um novo marco", afirmou o genro do presidente americano Donald Trump.

LEIA MAIS: Paraguai: novo presidente pede renúncia de todos os ministros No início do encontro, o primeiro do tipo desde fevereiro, o emissário americano Jared Kushner pediu um "novo" marco de segurança para Ucrânia e Rússia, mas também para a Europa, que garanta "décadas, se não séculos, de paz"."A esperança hoje não é apenas discutir as questões bilaterais entre os países e como acabamos com a guerra... mas também como criamos as relações de segurança adequadas entre a Ucrânia, a Rússia e a Europa, de modo que não apenas acabemos com esta guerra, mas estabeleçamos um novo marco", afirmou o genro do presidente americano Donald Trump.

Preocupação na Europa

Este tipo de comentário preocupa a Europa, alarmada com a intenção de Trump de alcançar um acordo com a Rússia sobre a segurança europeia. Segundo o principal negociador ucraniano, Rustem Umierov, representantes do Reino Unido, França, Alemanha e Itália, assim como autoridades da União Europeia, manterão conversas separadas com a Ucrânia em Abu Dhabi. O Kremlin insistiu que a Europa não participará das conversas e afirmou que a negociação será "trilateral".



Desde que retornou ao poder, em janeiro de 2025, Trump pressiona pelo fim do conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, mas as rodadas anteriores não registraram avanços. Além disso, a guerra contra o Irã, iniciada em fevereiro, relegou as negociações Rússia-Ucrânia a um segundo plano.



Europa e Ucrânia temem que Washington force Kiev a aceitar um acordo que resulte em uma capitulação de fato, diante da reaproximação de Trump com Moscou.



Desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, centenas de milhares de pessoas morreram e milhões foram deslocadas, sem que o Kremlin demonstre qualquer intenção de recuar.



Trump sugeriu antes das negociações, que também contam com a participação de seu outro emissário, o empresário americano Steve Witkoff, que a Ucrânia terá que ceder território. A Rússia ocupa grandes faixas territoriais da Ucrânia, mas suas forças não conseguiram tomar toda a região de Donetsk.



Moscou exige que Kiev renuncie às partes da região ainda sob seu controle e adverte que, se o país não aceitar, continuará com sua ofensiva. A Ucrânia rejeita a exigência, apesar do elevado custo humano e material do conflito.



'Nenhuma expectativa'

A Rússia intensificou os ataques antes das negociações e lançou um de seus bombardeios mais letais que, segundo o governo ucraniano, matou 55 pessoas que estavam na fila para receber ajuda humanitária em uma localidade na linha de frente.



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, considera os ataques parte da estratégia de "exercer pressão sobre a Ucrânia" nas negociações. O presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou as propostas de uma trégua fronteiriça e de negociações diretas com Zelensky.



A esperança de um acordo é baixa. "Não temos nenhuma expectativa particular", comentou à reportagem um funcionário do governo ucraniano em Kiev. Analistas ucranianos disseram que Kiev poderia pressionar por tréguas locais no encontro.



Um recente cessar-fogo na região de Kherson foi um "precedente muito positivo", declarou à reportagem o especialista em política ucraniana Volodimir Fesenko. Segundo ele, Kiev buscará "desescalar a guerra com tréguas locais".



Pouco antes da invasão em 2022, Moscou apresentou um ultimato ao Ocidente para que a Otan retirasse suas tropas do leste da Europa. O diplomata que apresentou o ultimato, Sergei Ryabkov, integra a delegação russa, liderada por Vladimir Medinski, um nacionalista e conselheiro de Putin.



Kushner e Witkoff foram acusados de serem complacentes com a Rússia. A imprensa americana revelou que ambos estão negociando acordos comerciais com Moscou.