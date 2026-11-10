Reunião entre representantes de Rússia e Ucrânia, mediada pelos EUA, é a primeira do tipo desde fevereiroGrigory Sysoev / RIA Novosti / AFP
No início do encontro, o primeiro do tipo desde fevereiro, o emissário americano Jared Kushner pediu um "novo" marco de segurança para Ucrânia e Rússia, mas também para a Europa, que garanta "décadas, se não séculos, de paz".
"A esperança hoje não é apenas discutir as questões bilaterais entre os países e como acabamos com a guerra... mas também como criamos as relações de segurança adequadas entre a Ucrânia, a Rússia e a Europa, de modo que não apenas acabemos com esta guerra, mas estabeleçamos um novo marco", afirmou o genro do presidente americano Donald Trump.
Preocupação na Europa
Desde que retornou ao poder, em janeiro de 2025, Trump pressiona pelo fim do conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, mas as rodadas anteriores não registraram avanços. Além disso, a guerra contra o Irã, iniciada em fevereiro, relegou as negociações Rússia-Ucrânia a um segundo plano.
Europa e Ucrânia temem que Washington force Kiev a aceitar um acordo que resulte em uma capitulação de fato, diante da reaproximação de Trump com Moscou.
Desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, centenas de milhares de pessoas morreram e milhões foram deslocadas, sem que o Kremlin demonstre qualquer intenção de recuar.
Trump sugeriu antes das negociações, que também contam com a participação de seu outro emissário, o empresário americano Steve Witkoff, que a Ucrânia terá que ceder território. A Rússia ocupa grandes faixas territoriais da Ucrânia, mas suas forças não conseguiram tomar toda a região de Donetsk.
Moscou exige que Kiev renuncie às partes da região ainda sob seu controle e adverte que, se o país não aceitar, continuará com sua ofensiva. A Ucrânia rejeita a exigência, apesar do elevado custo humano e material do conflito.
'Nenhuma expectativa'
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, considera os ataques parte da estratégia de "exercer pressão sobre a Ucrânia" nas negociações. O presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou as propostas de uma trégua fronteiriça e de negociações diretas com Zelensky.
A esperança de um acordo é baixa. "Não temos nenhuma expectativa particular", comentou à reportagem um funcionário do governo ucraniano em Kiev. Analistas ucranianos disseram que Kiev poderia pressionar por tréguas locais no encontro.
Um recente cessar-fogo na região de Kherson foi um "precedente muito positivo", declarou à reportagem o especialista em política ucraniana Volodimir Fesenko. Segundo ele, Kiev buscará "desescalar a guerra com tréguas locais".
Pouco antes da invasão em 2022, Moscou apresentou um ultimato ao Ocidente para que a Otan retirasse suas tropas do leste da Europa. O diplomata que apresentou o ultimato, Sergei Ryabkov, integra a delegação russa, liderada por Vladimir Medinski, um nacionalista e conselheiro de Putin.
Kushner e Witkoff foram acusados de serem complacentes com a Rússia. A imprensa americana revelou que ambos estão negociando acordos comerciais com Moscou.
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