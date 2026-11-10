COP31 acontece entre os dias 9 e 20 de novembro; Antália, na Turquia, é a sede da conferência mundialOzan Kose / AFP
Lula já chegou em Antália, na Turquia, sede da conferência. O presidente participa da cúpula de líderes na quarta (11) e na quinta-feira (12).
Documento abrangente
A iniciativa foi uma resposta ao bloqueio dos Estados produtores, começando pela Arábia Saudita, sobre a decisão final da COP de Belém, o que representou uma freada diplomática em relação à edição de Dubai em 2023, quando foi alcançado um compromisso histórico para abandonar os combustíveis fósseis.
No segundo dia da COP em Antália, o Brasil deixou claro que quer priorizar a questão e manter vivo o espírito de Santa Marta, onde cerca de 60 países se reuniram em abril, fora do marco formal da ONU, para promover a saída dos combustíveis fósseis.
Em um ato multitudinário no plenário, o secretário-geral da ONU, António Guterres, instou que se aproveite o documento publicado na semana passada, para que cada nação elabore seu próprio plano nacional de abandono aos hidrocarbonetos.
"Os países importadores devem reduzir sua exposição, ampliando o acesso a energias limpas. Os países produtores devem diversificar suas economias", e cada plano nacional "precisa de cronogramas, responsabilidades e financiamento", enumerou Guterres, que foi aplaudido ao deixar a sala.
"As [energias] renováveis podem reduzir a exposição aos preços voláteis dos combustíveis fósseis", disse o chefe da ONU para a Mudança Climática, Simon Stiell, ecoando o impacto da crise energética derivada da guerra do Irã.
O plano "move a conversa de se deveríamos empreender essa transição para como avançar" nela, avaliou a mexicana Patricia Espinosa, enviada especial da presidência brasileira da COP30 para a América Latina e o Caribe. "É um primeiro passo crucial", acrescentou.
O ato em defesa do documento brasileiro também teve a participação do democrata John Kerry, ex-enviado especial dos Estados Unidos para o clima, e representantes de vários países como Nigéria, Reino Unido e Alemanha manifestaram seu apoio ao texto.
"Estejam onde estiverem, comecem agora e não esperem" para planejar a saída dos combustíveis fósseis, disse a diretora-executiva da COP de Belém, Ana Toni.
A ambientalista chilena Florencia Ortúzar, da rede Aida, declarou à reportagem que o documento "dá esperança", por ser "a primeira pedra de algo que não tivemos em trinta anos".
Segundo ela, o governo Lula "tem um selo verde" patente nesta "liderança com boa intenção, mas conseguir um avanço real é extremamente complicado neste momento em que se misturam tantos fatores" econômicos.
Eletrificação
A ideia é promover a inclusão das energias renováveis, como a solar e a eólica, na matriz energética, assim como o transporte descarbonizado, mas sem que cada nação tenha que alcançar individualmente esses 35%.
O documento da Turquia ressalta, assim, que cada nação "mantém plena autoridade para determinar suas próprias políticas de eletrificação". A proposta da presidência turca recebeu reações positivas de países como Noruega, Paquistão e Etiópia. A Espanha disse, por sua vez, estar "avaliando" sua participação.
"Há um compromisso que gostaríamos muito mais de firmar. Pensando na COP28 (de Dubai, em 2023), um compromisso que fale em eletrificar, mas não de qualquer maneira e a qualquer preço, e sim eletrificar com renováveis", disse à reportagem Víctor Marcos, diretor-geral de Planejamento e Coordenação Energética no Ministério da Transição Ecológica espanhol.
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