O banco digital Ueno Bank tinha cerca de três milhões de clientes em todo o país - Daniel Duarte / AFP

O banco digital Ueno Bank tinha cerca de três milhões de clientes em todo o paísDaniel Duarte / AFP

Publicado 10/11/2026 14:36

Banco Central do Paraguai anunciou que 93% dos clientes do Ueno Bank com direito a uma garantia estatal já receberam pelo menos parte de suas economias, uma semana após o colapso do banco digital que provocou a destituição do presidente Santiago Peña.

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O Banco Central interveio no Ueno Bank em 3 de novembro por problemas de solvência, congelando os depósitos de centenas de milhares de paraguaios. Peña foi destituído três dias depois, em um processo de impeachment, e ficou em prisão preventiva. Seu vice-presidente, Pedro Alliana, assumiu o governo.



Em meio a protestos e a um clima de tensão social, o governo acelerou a devolução dos depósitos por meio do fundo de garantias. Desde quinta-feira (5), cerca de 1,7 milhão de pessoas recuperaram um total de 340 milhões de dólares (R$ 1,9 bilhão), segundo dados divulgados na noite de segunda-feira pelo Banco Central do Paraguai (BCP).



"Com isso, já alcançamos 93,1% do total de pessoas que temos registradas com contas a pagar e que têm a garantia do Fundo de Garantia de Depósitos", explicou José Maciel, diretor do fundo de garantias, em uma coletiva de imprensa.



"Ontem à noite, finalmente, me transferiram o dinheiro que faltava", disse nesta terça-feira Rosario, uma funcionária de 45 anos que preferiu não informar seu sobrenome.



O banco digital Ueno Bank, constituído como tal em 2023, afirmava ter "três milhões de clientes em todo o país", o equivalente a quase metade da população do Paraguai.



A assessoria de imprensa do BCP informou que, até o momento, identificou "1.867.000 clientes" com direito a acessar o fundo de garantias e "aos quais está sendo pago o adiantamento".



A autoridade monetária não informou quantos clientes não têm direito a esse fundo.



No entanto, o número de afetados pela quebra do Ueno vai além dos clientes diretos: o banco tinha mais de 800 milhões de dólares (R$ 4,47 bilhões) em recursos públicos, cuja restituição ainda é incerta. O Banco Central interveio no Ueno Bank em 3 de novembro por problemas de solvência, congelando os depósitos de centenas de milhares de paraguaios. Peña foi destituído três dias depois, em um processo de impeachment, e ficou em prisão preventiva. Seu vice-presidente, Pedro Alliana, assumiu o governo.Em meio a protestos e a um clima de tensão social, o governo acelerou a devolução dos depósitos por meio do fundo de garantias. Desde quinta-feira (5), cerca de 1,7 milhão de pessoas recuperaram um total de 340 milhões de dólares (R$ 1,9 bilhão), segundo dados divulgados na noite de segunda-feira pelo Banco Central do Paraguai (BCP)."Com isso, já alcançamos 93,1% do total de pessoas que temos registradas com contas a pagar e que têm a garantia do Fundo de Garantia de Depósitos", explicou José Maciel, diretor do fundo de garantias, em uma coletiva de imprensa."Ontem à noite, finalmente, me transferiram o dinheiro que faltava", disse nesta terça-feira Rosario, uma funcionária de 45 anos que preferiu não informar seu sobrenome.O banco digital Ueno Bank, constituído como tal em 2023, afirmava ter "três milhões de clientes em todo o país", o equivalente a quase metade da população do Paraguai.A assessoria de imprensa do BCP informou que, até o momento, identificou "1.867.000 clientes" com direito a acessar o fundo de garantias e "aos quais está sendo pago o adiantamento".A autoridade monetária não informou quantos clientes não têm direito a esse fundo.No entanto, o número de afetados pela quebra do Ueno vai além dos clientes diretos: o banco tinha mais de 800 milhões de dólares (R$ 4,47 bilhões) em recursos públicos, cuja restituição ainda é incerta.

Cofre do ex-presidente Peña

O Ministério Público do Paraguai pretende abrir nesta terça-feira (10) um cofre de alta segurança oculto na mansão de veraneio do ex-presidente Santiago Peña, destituído e preso pelo escândalo do colapso do Ueno Bank, informaram veículos da imprensa local.



Os investigadores descobriram no domingo o compartimento atrás de uma parede falsa na casa do ex-mandatário em San Bernardino, a cerca de 50 km de Assunção.



Na ocasião, não conseguiram acessar o cofre, que qualificaram como de "alta complexidade", e por isso voltaram nesta terça-feira com "o dispositivo correspondente para proceder à abertura", anunciou o Ministério Público, sem informar a metodologia utilizada.



Na segunda-feira, o promotor Christian Benítez declarou à ABC que avaliava solicitar a colaboração de Leticia Ocampos, esposa do ex-presidente, para liberar o acesso mediante reconhecimento biométrico, ou realizar uma detonação controlada.



A mansão foi financiada parcialmente por meio de empréstimos do Ueno Bank, cujas parcelas mensais, segundo a investigação, equivaleriam a seis vezes o salário de Peña. A descoberta ocorreu em meio a uma onda de operações em razão do colapso do banco digital.

Na segunda-feira, os promotores revistaram por quase cinco horas outra residência de Peña em Assunção, onde apreenderam documentos, celulares, computadores e gravações de câmeras de segurança.



Também realizaram busca e apreensão em uma sede do banco e na residência do ex-presidente do Banco Central, Carlos Carvallo, que antes integrava o conselho de administração do Ueno Bank e agora está em prisão preventiva.



O Ministério Público anunciou ainda tratativas com autoridades dos Estados Unidos, Luxemburgo e Argentina para rastrear e recuperar possíveis recursos desviados ao exterior.



Peña é acusado de utilizar sua influência para favorecer o Ueno Bank, do qual foi acionista indireto até 2025.