O banco digital Ueno Bank tinha cerca de três milhões de clientes em todo o paísDaniel Duarte / AFP
O Banco Central interveio no Ueno Bank em 3 de novembro por problemas de solvência, congelando os depósitos de centenas de milhares de paraguaios. Peña foi destituído três dias depois, em um processo de impeachment, e ficou em prisão preventiva. Seu vice-presidente, Pedro Alliana, assumiu o governo.
Em meio a protestos e a um clima de tensão social, o governo acelerou a devolução dos depósitos por meio do fundo de garantias. Desde quinta-feira (5), cerca de 1,7 milhão de pessoas recuperaram um total de 340 milhões de dólares (R$ 1,9 bilhão), segundo dados divulgados na noite de segunda-feira pelo Banco Central do Paraguai (BCP).
"Com isso, já alcançamos 93,1% do total de pessoas que temos registradas com contas a pagar e que têm a garantia do Fundo de Garantia de Depósitos", explicou José Maciel, diretor do fundo de garantias, em uma coletiva de imprensa.
"Ontem à noite, finalmente, me transferiram o dinheiro que faltava", disse nesta terça-feira Rosario, uma funcionária de 45 anos que preferiu não informar seu sobrenome.
O banco digital Ueno Bank, constituído como tal em 2023, afirmava ter "três milhões de clientes em todo o país", o equivalente a quase metade da população do Paraguai.
A assessoria de imprensa do BCP informou que, até o momento, identificou "1.867.000 clientes" com direito a acessar o fundo de garantias e "aos quais está sendo pago o adiantamento".
A autoridade monetária não informou quantos clientes não têm direito a esse fundo.
No entanto, o número de afetados pela quebra do Ueno vai além dos clientes diretos: o banco tinha mais de 800 milhões de dólares (R$ 4,47 bilhões) em recursos públicos, cuja restituição ainda é incerta.
Cofre do ex-presidente Peña
Os investigadores descobriram no domingo o compartimento atrás de uma parede falsa na casa do ex-mandatário em San Bernardino, a cerca de 50 km de Assunção.
Na ocasião, não conseguiram acessar o cofre, que qualificaram como de "alta complexidade", e por isso voltaram nesta terça-feira com "o dispositivo correspondente para proceder à abertura", anunciou o Ministério Público, sem informar a metodologia utilizada.
Na segunda-feira, o promotor Christian Benítez declarou à ABC que avaliava solicitar a colaboração de Leticia Ocampos, esposa do ex-presidente, para liberar o acesso mediante reconhecimento biométrico, ou realizar uma detonação controlada.
A mansão foi financiada parcialmente por meio de empréstimos do Ueno Bank, cujas parcelas mensais, segundo a investigação, equivaleriam a seis vezes o salário de Peña. A descoberta ocorreu em meio a uma onda de operações em razão do colapso do banco digital.
Também realizaram busca e apreensão em uma sede do banco e na residência do ex-presidente do Banco Central, Carlos Carvallo, que antes integrava o conselho de administração do Ueno Bank e agora está em prisão preventiva.
O Ministério Público anunciou ainda tratativas com autoridades dos Estados Unidos, Luxemburgo e Argentina para rastrear e recuperar possíveis recursos desviados ao exterior.
Peña é acusado de utilizar sua influência para favorecer o Ueno Bank, do qual foi acionista indireto até 2025.
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