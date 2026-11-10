Os selecionados poderão participar do programa Artemis, responsável pelos planos de retorno à Lua - Danielle Villasana / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Os selecionados poderão participar do programa Artemis, responsável pelos planos de retorno à LuaDanielle Villasana / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Publicado 10/11/2026 19:55

Nasa abriu, no último sábado (7), inscrições para selecionar uma nova turma de astronautas. Os escolhidos poderão participar de missões à Lua e ajudar a preparar as primeiras viagens tripuladas a Marte. As candidaturas vão até 3 de dezembro, e o salário anunciado é de US$ 164.395 mil (R$ 918.326 mil) por ano.

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A nova seleção da agência americana está relacionada aos planos da Nasa em expedições à Lua e a Marte. Por meio do programa Artemis, a Nasa quer realizar novas viagens tripuladas ao satélite terrestre a fim de construir instalações para permanência prolongada, permitindo a presença humana permanente na Lua.



Além de estudos e pesquisas sobre a superfície lunar, os novos astronautas poderão participar da preparação de viagens a Marte. A ideia é replicar tecnologias, equipamentos e procedimentos já desenvolvidas em viagens para a Lua, mas desta vez para expedições mais longas. Ainda não existe data confirmada para o envio de seres humanos a Marte. A nova seleção da agência americana está relacionada aos planos da Nasa em expedições à Lua e a Marte. Por meio do programa Artemis, a Nasa quer realizar novas viagens tripuladas ao satélite terrestre a fim de construir instalações para permanência prolongada, permitindo a presença humana permanente na Lua.Além de estudos e pesquisas sobre a superfície lunar, os novos astronautas poderão participar da preparação de viagens a Marte. A ideia é replicar tecnologias, equipamentos e procedimentos já desenvolvidas em viagens para a Lua, mas desta vez para expedições mais longas. Ainda não existe data confirmada para o envio de seres humanos a Marte.

Requisitos para seleção







Para a vaga, não é exigida prática específica do ramo, mas um dos requisitos é ter ao menos três anos de experiência profissional na área de atuação. Pilotos podem atender ao requisito por meio de horas de voo, conforme o tipo de aeronave.



Os candidatos ainda precisam passar por avaliações médicas e demonstrar habilidades de liderança, comunicação e trabalho em equipe. Não há limite de idade para participar.



O salário anunciado é de US$ 164.395 mil (R$ 918.326 mil) por ano. O valor é referente à tabela de remuneração e poderá ser atualizado nos anos seguintes. A previsão é que os novos astronautas sejam anunciados no segundo semestre de 2027.



Os aprovados trabalharão no Centro Espacial Johnson, em Houston, no Texas, em regime integral e passarão por dois anos de treinamento. As atividades incluem caminhadas espaciais, operações robóticas, sistemas de espaçonave e preparação para emergências. Apenas após o treinamento os candidatos estarão aptos a trabalhar dentro da agência americana.



Segundo o edital, nenhuma viagem espacial é garantida. A designação para uma missão depende das necessidades e do planejamento da Nasa.



Para se inscrever, o candidato deve preencher um formulário no

A seleção é exclusiva para cidadãos americanos. Brasileiros só podem participar caso também tenham cidadania dos Estados Unidos. Além da nacionalidade, é exigido mestrado em área de ciência, tecnologia, engenharia ou matemática. O requisito também pode ser atendido por determinadas formações médicas, dois anos concluídos de doutorado ou cursos reconhecidos de pilotos de teste.Para a vaga, não é exigida prática específica do ramo, mas um dos requisitos é ter ao menos três anos de experiência profissional na área de atuação. Pilotos podem atender ao requisito por meio de horas de voo, conforme o tipo de aeronave.Os candidatos ainda precisam passar por avaliações médicas e demonstrar habilidades de liderança, comunicação e trabalho em equipe. Não há limite de idade para participar.O salário anunciado é de US$ 164.395 mil (R$ 918.326 mil) por ano. O valor é referente à tabela de remuneração e poderá ser atualizado nos anos seguintes. A previsão é que os novos astronautas sejam anunciados no segundo semestre de 2027.Os aprovados trabalharão no Centro Espacial Johnson, em Houston, no Texas, em regime integral e passarão por dois anos de treinamento. As atividades incluem caminhadas espaciais, operações robóticas, sistemas de espaçonave e preparação para emergências. Apenas após o treinamento os candidatos estarão aptos a trabalhar dentro da agência americana.Segundo o edital, nenhuma viagem espacial é garantida. A designação para uma missão depende das necessidades e do planejamento da Nasa.Para se inscrever, o candidato deve preencher um formulário no site oficial de empregos do governo americano, o USAJOBS . O prazo corresponde a 1h59 de 4 de dezembro, pelo horário de Brasília.

Últimas seleções



A última seleção foi realizada entre 2024 e 2025 e recebeu mais de 8 mil candidaturas. Apenas dez pessoas foram escolhidas e apresentadas oficialmente em setembro de 2025. Os selecionados ainda passam pelo treinamento necessário para integrar o corpo de astronautas.



Desde a década de 1960, a Nasa selecionou 370 pessoas para treinamento como astronautas. Atualmente, a agência possui 32 astronautas em atividade. Os profissionais atuam tanto em missões espaciais quanto no desenvolvimento de equipamentos, operações em solo e preparação de novas expedições.

*Reportagem da estagiária Tainá Junqueira, sob supervisão de Marlucio Luna