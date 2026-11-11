Lula afirmou que é 'urgente' reduzir as emissões de gases de efeito estufa e que a ciência segue sob ataque - Ricardo Stuckert / PR

Lula afirmou que é 'urgente' reduzir as emissões de gases de efeito estufa e que a ciência segue sob ataqueRicardo Stuckert / PR

Publicado 11/11/2026 09:58

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou as maiores potências do mundo por, segundo ele, terem deixado o assunto da transição energética e combate às mudanças do clima em segundo plano desde a COP30, em Belém, no ano passado. A declaração ocorreu nesta quarta-feira (11), durante discurso na abertura da cúpula de líderes da COP31, realizada em Antália, na Turquia. Pelo fato de o Brasil ter organizado a última COP, Lula foi um dos primeiros a discursar.





O presidente citou que os grupos dos países mais desenvolvidos retiraram esse assunto de pauta em reuniões do G7 e do G20, por exemplo. Nos dois casos, os temas ligados à agenda ambiental saíram da declaração final por causa dos Estados Unidos, liderados pelo presidente Donald Trump, um crítico dessa temática.



"Há um ano, o planeta saiu da COP30 com o coração revigorado. Mas, no percurso de Belém a Antália, esse ímpeto arrefeceu. No início deste ano, a mudança do clima desapareceu dos discursos e dos documentos das lideranças globais. Nas reuniões do G7 e do G20, foros que reúnem os maiores emissores mundiais de gases de efeito estufa, a preocupação se tornou um silêncio", disse.



"Passamos a falar mais de armas e tarifas do que sobrevivência das futuras gerações. A transição energética passou a ser vista por alguns como empecilho à segurança e à prosperidade das nações", completou.



O presidente insistiu na crítica à agenda imposta pelo presidente Donald Trump a nível mundial. Apesar de não ter mencionado o nome de Trump em nenhum momento, a referência é inevitável. Lula disse que "com as guerras e a inflação batendo à porta hoje, fica mais difícil pensar na catástrofe climática de amanhã", mas que "o planeta não pode ficar à mercê de disputas hegemônicas". LEIA MAIS: Brasil defende abandono dos combustíveis fósseis na COP31 O presidente citou que os grupos dos países mais desenvolvidos retiraram esse assunto de pauta em reuniões do G7 e do G20, por exemplo. Nos dois casos, os temas ligados à agenda ambiental saíram da declaração final por causa dos Estados Unidos, liderados pelo presidente Donald Trump, um crítico dessa temática."Há um ano, o planeta saiu da COP30 com o coração revigorado. Mas, no percurso de Belém a Antália, esse ímpeto arrefeceu. No início deste ano, a mudança do clima desapareceu dos discursos e dos documentos das lideranças globais. Nas reuniões do G7 e do G20, foros que reúnem os maiores emissores mundiais de gases de efeito estufa, a preocupação se tornou um silêncio", disse."Passamos a falar mais de armas e tarifas do que sobrevivência das futuras gerações. A transição energética passou a ser vista por alguns como empecilho à segurança e à prosperidade das nações", completou.O presidente insistiu na crítica à agenda imposta pelo presidente Donald Trump a nível mundial. Apesar de não ter mencionado o nome de Trump em nenhum momento, a referência é inevitável. Lula disse que "com as guerras e a inflação batendo à porta hoje, fica mais difícil pensar na catástrofe climática de amanhã", mas que "o planeta não pode ficar à mercê de disputas hegemônicas".

Lula também afirmou que a "ciência e o multilateralismo continuam sob ataque" no mundo e que "em alguns foros, o privilégio dos vetos e o poder do dinheiro desequilibram a balança". Foi uma crítica tanto à agenda de Trump, baseada em tarifas do ponto de vista econômico e ao questionamento de pesquisas, quanto ao Conselho de Segurança da ONU.

Redução das metas de emissão do efeito estufa

Lula disse que "é urgente" que os principais países do mundo discutam rever e abaixar as metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. Segundo o presidente, com as atuais NDCs (Contribuição Nacionalmente Determinada, na sigla em inglês) o mundo caminha para "um aumento de temperatura de até 2,8ºC".



"A terceira mensagem que eu trago à COP31 reforça a urgência de ampliar as metas de redução de emissões. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, uma elevação média de 1,5ºC na temperatura da Terra já é inevitável. As Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) continuam sendo a principal ferramenta para combater a mudança do clima. Mas, mesmo se cumpridas as NDCs atuais, caminhamos para um aumento de 2,8ºC", disse. "É imperativo pensar em novas estratégias para acelerar a transição energética", completou.



O presidente citou a queda do desmatamento registrada ao longo de seu mandato no Brasil. Afirmou que o país "segue liderando pelo exemplo".



"Como guardião da maior floresta tropical do planeta, o Brasil segue liderando pelo exemplo. O desmatamento teve diminuição histórica em todos os nossos biomas. Apenas na região amazônica, a queda foi de 71% entre 2022 e 2026", afirmou.



O presidente brasileiro afirmou que "o Brasil vai fazer a sua parte adotando mapas do caminho nacionais para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e eliminar o desmatamento e a degradação da floresta". Citou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), criado às vésperas da COP30, para estimular países a preservarem suas florestas. Falou que o fundo "está perto de reunir os investimentos necessários" para passar a funcionar. A meta é obter pelo menos US$ 10 bilhões.



"Seguiremos promovendo nossas plataformas de investimentos sustentáveis, que já mobilizam bilhões de dólares em capital público e privado", disse. "Belém também deixou a lição de que soluções inovadoras são possíveis quando há vontade política. O TFFF conseguiu angariar o apoio de dezenas de países e está perto de reunir os investimentos necessários para iniciar sua operação. O apoio de novos parceiros é bem-vindo para que o mecanismo atinja seu pleno potencial."

Reeleição

No discurso, Lula também disse que sua reeleição no último dia 25 de outubro foi uma vitória de "um projeto de nação que tem a sustentabilidade como pilar", e não "o triunfo de um partido político ou o triunfo de um candidato".



"O Brasil foi às urnas há duas semanas. Em uma mobilização sem precedentes, o povo brasileiro empunhou as armas da democracia. Confrontou aqueles que negam as evidências da ciência, que ameaçam a sobrevivência da maior floresta tropical, da maior biodiversidade e da maior reserva de água doce do mundo. Não foi o triunfo de um partido político ou o triunfo de um candidato. Foi a escolha de um projeto de nação que tem a sustentabilidade como pilar", afirmou.



O presidente voltou a agradecer aos idosos e à juventude brasileira pela mobilização no último mês, que culminou em sua vitória em 25 de outubro. Disse que o resultado foi uma vitória "dos idosos que saíram de suas casas para evitar retrocessos em conquistas e direitos e dos jovens que se levantaram para garantir um amanhã digno para as novas gerações".



"Eles mostraram que a luta contra a mudança do clima vai além dos salões diplomáticos", afirmou. Lula escolheu terminar seu discurso com uma frase simbólica: "O Brasil está de volta para defender a continuidade de um planeta saudável".