Lula afirmou que é 'urgente' reduzir as emissões de gases de efeito estufa e que a ciência segue sob ataqueRicardo Stuckert / PR
O presidente citou que os grupos dos países mais desenvolvidos retiraram esse assunto de pauta em reuniões do G7 e do G20, por exemplo. Nos dois casos, os temas ligados à agenda ambiental saíram da declaração final por causa dos Estados Unidos, liderados pelo presidente Donald Trump, um crítico dessa temática.
"Há um ano, o planeta saiu da COP30 com o coração revigorado. Mas, no percurso de Belém a Antália, esse ímpeto arrefeceu. No início deste ano, a mudança do clima desapareceu dos discursos e dos documentos das lideranças globais. Nas reuniões do G7 e do G20, foros que reúnem os maiores emissores mundiais de gases de efeito estufa, a preocupação se tornou um silêncio", disse.
"Passamos a falar mais de armas e tarifas do que sobrevivência das futuras gerações. A transição energética passou a ser vista por alguns como empecilho à segurança e à prosperidade das nações", completou.
O presidente insistiu na crítica à agenda imposta pelo presidente Donald Trump a nível mundial. Apesar de não ter mencionado o nome de Trump em nenhum momento, a referência é inevitável. Lula disse que "com as guerras e a inflação batendo à porta hoje, fica mais difícil pensar na catástrofe climática de amanhã", mas que "o planeta não pode ficar à mercê de disputas hegemônicas".
Redução das metas de emissão do efeito estufa
"A terceira mensagem que eu trago à COP31 reforça a urgência de ampliar as metas de redução de emissões. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, uma elevação média de 1,5ºC na temperatura da Terra já é inevitável. As Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) continuam sendo a principal ferramenta para combater a mudança do clima. Mas, mesmo se cumpridas as NDCs atuais, caminhamos para um aumento de 2,8ºC", disse. "É imperativo pensar em novas estratégias para acelerar a transição energética", completou.
O presidente citou a queda do desmatamento registrada ao longo de seu mandato no Brasil. Afirmou que o país "segue liderando pelo exemplo".
"Como guardião da maior floresta tropical do planeta, o Brasil segue liderando pelo exemplo. O desmatamento teve diminuição histórica em todos os nossos biomas. Apenas na região amazônica, a queda foi de 71% entre 2022 e 2026", afirmou.
O presidente brasileiro afirmou que "o Brasil vai fazer a sua parte adotando mapas do caminho nacionais para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e eliminar o desmatamento e a degradação da floresta". Citou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), criado às vésperas da COP30, para estimular países a preservarem suas florestas. Falou que o fundo "está perto de reunir os investimentos necessários" para passar a funcionar. A meta é obter pelo menos US$ 10 bilhões.
"Seguiremos promovendo nossas plataformas de investimentos sustentáveis, que já mobilizam bilhões de dólares em capital público e privado", disse. "Belém também deixou a lição de que soluções inovadoras são possíveis quando há vontade política. O TFFF conseguiu angariar o apoio de dezenas de países e está perto de reunir os investimentos necessários para iniciar sua operação. O apoio de novos parceiros é bem-vindo para que o mecanismo atinja seu pleno potencial."
Reeleição
"O Brasil foi às urnas há duas semanas. Em uma mobilização sem precedentes, o povo brasileiro empunhou as armas da democracia. Confrontou aqueles que negam as evidências da ciência, que ameaçam a sobrevivência da maior floresta tropical, da maior biodiversidade e da maior reserva de água doce do mundo. Não foi o triunfo de um partido político ou o triunfo de um candidato. Foi a escolha de um projeto de nação que tem a sustentabilidade como pilar", afirmou.
O presidente voltou a agradecer aos idosos e à juventude brasileira pela mobilização no último mês, que culminou em sua vitória em 25 de outubro. Disse que o resultado foi uma vitória "dos idosos que saíram de suas casas para evitar retrocessos em conquistas e direitos e dos jovens que se levantaram para garantir um amanhã digno para as novas gerações".
"Eles mostraram que a luta contra a mudança do clima vai além dos salões diplomáticos", afirmou. Lula escolheu terminar seu discurso com uma frase simbólica: "O Brasil está de volta para defender a continuidade de um planeta saudável".
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