Negociações foram retomadas após interrupção desde fevereiro - Altaf Qadri / Pool / AFP

Negociações foram retomadas após interrupção desde fevereiroAltaf Qadri / Pool / AFP

Publicado 11/11/2026 10:34

Rússia e Ucrânia combinaram uma troca de prisioneiros "em grande escala" durante as negociações realizadas entre terça (10) e quarta-feira (11) em Abu Dhabi , nos Emirados Árabes Unidos. O encontro ocorreu sob a mediação de emissários dos Estados Unidos, que preveem se reunir em breve, separadamente, com os líderes de ambos os lados.





Ao final da reunião trilateral, a primeira desde o início da guerra no Oriente Médio, em fevereiro – que acabou desviando as atenções –, não foram anunciados avanços em relação às divergências fundamentais, especialmente no que diz respeito ao território.



Assim como em outras ocasiões, ucranianos e russos chegaram a um acordo para uma troca de prisioneiros que, segundo o chefe da delegação russa, Vladimir Medinski, será "em grande escala". Ele acrescentou que os detalhes serão divulgados posteriormente.



A segunda rodada de negociações, nesta quarta-feira, durou apenas duas horas, após um primeiro dia de diálogo mais longo, que Kiev e Washington consideraram positivo.

LEIA MAIS: Em discurso na COP31, Lula critica arrefecimento da pauta ambiental Ao final da reunião trilateral, a primeira desde o início da guerra no Oriente Médio, em fevereiro – que acabou desviando as atenções –, não foram anunciados avanços em relação às divergências fundamentais, especialmente no que diz respeito ao território.Assim como em outras ocasiões, ucranianos e russos chegaram a um acordo para uma troca de prisioneiros que, segundo o chefe da delegação russa, Vladimir Medinski, será "em grande escala". Ele acrescentou que os detalhes serão divulgados posteriormente.A segunda rodada de negociações, nesta quarta-feira, durou apenas duas horas, após um primeiro dia de diálogo mais longo, que Kiev e Washington consideraram positivo.

'O diálogo continuará'

"O diálogo continuará, sem dúvida", declarou a jornalistas o chefe da delegação russa. O negociador americano Jared Kushner afirmou, nesta quarta-feira, que ele e seu homólogo, Steve Witkoff, se reunirão na quinta-feira, em Moscou, com o presidente russo, Vladimir Putin, e posteriormente com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em Dublin.



Kushner espera que a reunião com Putin sirva para "revisar o que foi discutido hoje e tentar avançar mais" em alguns dos temas abordados, uma vez que enxergam "algumas oportunidades". O encontro com Zelensky permitirá "explorar mais a fundo algumas das ideias que surgiram aqui hoje", acrescentou o genro do presidente americano, Donald Trump.



As negociações desta quarta-feira deveriam se concentrar em "medidas de distensão" relacionadas à energia e ao Mar Negro, afirmou Zelensky na terça-feira. Uma fonte da delegação ucraniana, que pediu anonimato, declarou à reportagem que, após a reunião trilateral, os negociadores de Kiev se reuniram com representantes europeus e americanos.



Em Copenhague, Zelensky mostrou-se "satisfeito" com uma "mudança" de abordagem por parte dos emissários de Washington, Kushner e Witkoff, durante as conversas. Uma das novidades do encontro foi o fato de os Estados Unidos considerarem necessário que os aliados europeus da Ucrânia integrem as conversas, algo que Kiev vinha reivindicando há tempos.



A negociação desse ponto não foi "fácil", reconheceu Zelensky, após pedir à Europa que nomeie, em novembro, um representante para o diálogo. Até agora, a Rússia tem tentado manter a Europa à margem das conversas e não parece ter mudado de ideia.



Moscou "não recebeu sequer uma iniciativa de paz, nem uma única proposta concreta de paz por parte dos países europeus. Portanto, não está claro o que há para debater", insistiu Medinski.



Nesse sentido, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou a jornalistas que não estava previsto nenhum contato entre Moscou e representantes europeus em Abu Dhabi.



Evitar que se repita

A Ucrânia pede a suspensão das hostilidades antes de ampliar as negociações para a segurança na Europa, afirmou uma fonte da delegação ucraniana. "Defendemos que a arquitetura de segurança do futuro deve ser debatida após o cessar das hostilidades e o estabelecimento de garantias de segurança para a Ucrânia; os russos, por sua vez, dizem o contrário", explicou.



Segundo essa fonte, os americanos buscam superar certos impasses diplomáticos, em particular a questão territorial, por meio de uma "perspectiva mais global e estratégica" sobre as falhas da "arquitetura de segurança", visando evitar a repetição do conflito.



Jared Kushner defendeu, na terça-feira, um "novo" marco de segurança para Ucrânia e Rússia, e também para a Europa, com o objetivo de garantir "décadas, ou até mesmo séculos, de paz".



Até agora, para além de um cessar-fogo, a postura de Moscou tem sido a de exigir um acordo sobre o cerne do problema, em particular sobre a divisão do território e a criação de uma nova arquitetura de segurança na Europa.



Em uma declaração conjunta, europeus e americanos defenderam, na terça-feira, uma "arquitetura e mecanismos de segurança europeus sólidos para o pós-guerra", mas exigiram respeito à "soberania" e à "integridade territorial" da Ucrânia.



Enquanto isso, no terreno, os ataques continuam: o primeiro-ministro ucraniano, Sergey Koretsky, afirmou que a Rússia bombardeou "seis subestações elétricas importantes" em quatro províncias durante a noite.



Na região russa de Leningrado, o governador Alexander Drozdenko informou que um ataque com drones ucranianos provocou, nesta quarta-feira, um incêndio no terminal petrolífero de Ust-Luga, no noroeste da Rússia, deixando três feridos.