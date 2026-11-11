O ministro da Educação, Giuseppe Valditara, informou que 312 escolas receberam alertas - Filippo Monteforte / AFP

O ministro da Educação, Giuseppe Valditara, informou que 312 escolas receberam alertasFilippo Monteforte / AFP

Publicado 11/11/2026 14:43 | Atualizado 11/11/2026 14:44

Centenas de escolas foram evacuadas nesta quarta-feira (11) na Itália após falsas ameaças de bomba , em uma nova onda de alertas na Europa, que também atingiu o Reino Unido e a Irlanda. Mais de 300 escolas foram evacuadas no país após falsas ameaças que, segundo a primeira-ministra, Giorgia Meloni, não representavam um "perigo concreto".

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Alertas semelhantes foram registrados em escolas do Reino Unido e da Irlanda e, segundo informações da imprensa, provocaram algumas evacuações na Escócia.



"O diretor saiu para o pátio e nos disse que havia chegado um e-mail com uma ameaça de bomba e, logo depois, o prédio foi evacuado", disse à AFP Sofía De Ponte, estudante de 19 anos do colégio Virgilio, em Roma.



A primeira-ministra afirmou que havia convocado uma reunião com os responsáveis pela segurança e inteligência para analisar a situação.



Segundo a imprensa italiana, o ministro da Educação, Giuseppe Valditara, informou que 312 escolas haviam recebido alertas, mas pediu à população que não entrasse em pânico.



Vários alunos do colégio Virgilio, na capital, explicaram que não tiveram sequer tempo de pegar seus pertences após receberem o aviso.



A polícia ainda não havia chegado à escola porque "há uma lista de espera muito longa" de instituições que precisam ser inspecionadas, explicou De Ponte.



"Continuamos aqui esperando", disse sua colega Elena Sicignano, de 19 anos.



Violetta Uboldi, professora de artes da escola Brera, em Milão, disse que as crianças comemoraram o fim antecipado das aulas.



"Acho que houve um grito de alegria porque as aulas tinham acabado. Essa foi a reação", afirmou.



Mas Angélica, de 16 anos, aluna da escola, disse que ela e seus colegas ficaram um pouco assustados quando um professor os avisou de que não se tratava de uma simulação.



Segundo a imprensa italiana, a ameaça de bomba chegou por e-mail, supostamente enviado por um "Mikhail Andropov, líder do Vilayat do Misoginistão".



"Acabo de deixar em seu prédio, dentro de uma sacola plástica, um potente explosivo com detonação remota", dizia o e-mail.



Na semana passada, uma série de falsas ameaças de bomba contra voos comerciais e alguns veículos de comunicação abalou vários países europeus.

Alertas semelhantes foram registrados em escolas do Reino Unido e da Irlanda e, segundo informações da imprensa, provocaram algumas evacuações na Escócia."O diretor saiu para o pátio e nos disse que havia chegado um e-mail com uma ameaça de bomba e, logo depois, o prédio foi evacuado", disse à AFP Sofía De Ponte, estudante de 19 anos do colégio Virgilio, em Roma.A primeira-ministra afirmou que havia convocado uma reunião com os responsáveis pela segurança e inteligência para analisar a situação.Segundo a imprensa italiana, o ministro da Educação, Giuseppe Valditara, informou que 312 escolas haviam recebido alertas, mas pediu à população que não entrasse em pânico.Vários alunos do colégio Virgilio, na capital, explicaram que não tiveram sequer tempo de pegar seus pertences após receberem o aviso.A polícia ainda não havia chegado à escola porque "há uma lista de espera muito longa" de instituições que precisam ser inspecionadas, explicou De Ponte."Continuamos aqui esperando", disse sua colega Elena Sicignano, de 19 anos.Violetta Uboldi, professora de artes da escola Brera, em Milão, disse que as crianças comemoraram o fim antecipado das aulas."Acho que houve um grito de alegria porque as aulas tinham acabado. Essa foi a reação", afirmou.Mas Angélica, de 16 anos, aluna da escola, disse que ela e seus colegas ficaram um pouco assustados quando um professor os avisou de que não se tratava de uma simulação.Segundo a imprensa italiana, a ameaça de bomba chegou por e-mail, supostamente enviado por um "Mikhail Andropov, líder do Vilayat do Misoginistão"."Acabo de deixar em seu prédio, dentro de uma sacola plástica, um potente explosivo com detonação remota", dizia o e-mail.Na semana passada, uma série de falsas ameaças de bomba contra voos comerciais e alguns veículos de comunicação abalou vários países europeus.

Danos e transtornos



O governo italiano tentou minimizar a gravidade das ameaças. "Por enquanto, de acordo com as verificações realizadas, não há nenhum indício que sugira a existência de um perigo concreto", declarou Meloni em uma publicação no Facebook.



Os alertas de bomba parecem, na verdade, "estar relacionados a uma estratégia destinada a gerar alarme e preocupação, que atualmente é objeto de todas as investigações aprofundadas necessárias", afirmou Meloni.



Antonello Giannelli, presidente da associação de diretores de escolas italianas, afirmou em um comunicado que as ameaças eram "claramente falsas".



No entanto, acrescentou: "Este episódio demonstra até que ponto a irresponsabilidade, quando combinada com o extraordinário poder de comunicação das ferramentas de que dispomos hoje, pode causar danos e transtornos em grande escala".



"Esperamos que a origem dessas ameaças seja totalmente esclarecida em breve e que os responsáveis sejam identificados", comentou.



Nas últimas semanas, também foram registrados falsos alertas de bomba em voos por toda a Europa, além de ataques cibernéticos contra os sistemas de refrigeração de supermercados em vários países europeus, incluindo a Itália.



O ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, afirmou no sábado que estava sendo alvo de "cibercriminosos" que divulgavam seus dados pessoais na internet devido ao apoio da Itália à Ucrânia.



Os ataques provocaram uma preocupação crescente na Europa com a possibilidade de uma escalada da chamada guerra híbrida, estratégia que combina o uso da força militar convencional com táticas não convencionais de desestabilização.



As polícias do Reino Unido e da Irlanda afirmaram que investigam e-mails com ameaças enviados a centenas de escolas, embora as autoridades dos dois países tenham evitado ordenar evacuações por não considerarem os alertas confiáveis.



No entanto, o jornal The Herald informou que várias escolas escocesas foram evacuadas e os alunos enviados para casa.



No mês passado, centenas de escolas da Irlanda do Norte, Escócia, Hungria e Sérvia já haviam sido alvo de falsas ameaças.