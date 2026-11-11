Projeto busca atrair mergulhadores e entusiastas da pesca para a região do recife artificialJohn Oxley Library / Reprodução
Para que o navio afundasse sem o uso de explosivos, foram abertas as válvulas que alimentavam seu sistema de refrigeração, mais de 400 vigias do casco foram removidas e grandes aberturas foram feitas em seus conveses.
O projeto, orçado em cerca de US$ 13,5 milhões, busca atrair mergulhadores e entusiastas da pesca para a região do recife artificial, anunciado como o maior do mundo, que criará um habitat para a fauna marinha.
O imponente transatlântico transportou a bordo inúmeras celebridades, entre elas John F. Kennedy, Marilyn Monroe, Salvador Dalí e até mesmo Walt Disney. Bill Clinton também viajou no navio durante sua juventude, quando se dirigia à Universidade de Oxford para estudar.
A primeira travessia do Atlântico pelo SS United States ocorreu em 1952, e a última, em 1969.
Agora, a gigantesca embarcação deverá repousar no fundo do mar, a 55 metros de profundidade, com seu ponto mais alto a 18 metros da superfície.
Até agora, o maior recife artificial era um antigo porta-aviões afundado há vinte anos na costa de Pensacola, também na Flórida.
Antes de ser transformado em recife submarino, o SS United States passou mais de um quarto de século atracado em um cais da Filadélfia, na costa leste dos Estados Unidos.
Escolas são evacuadas após novas ameaças de bomba
A primeira-ministra afirmou que havia convocado uma reunião com os responsáveis pela segurança e inteligência para analisar a situação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.