Projeto busca atrair mergulhadores e entusiastas da pesca para a região do recife artificial - John Oxley Library / Reprodução

Projeto busca atrair mergulhadores e entusiastas da pesca para a região do recife artificialJohn Oxley Library / Reprodução

Publicado 11/11/2026 18:24 | Atualizado 11/11/2026 18:31

Um transatlântico americano, maior que o Titanic e que realizou mais de 800 viagens nas décadas de 1950 e 1960, foi afundado nesta quarta-feira (11) na costa da Flórida, nos Estados Unidos (EUA) , para se transformar no "maior recife artificial do mundo" e em um destino turístico. O casco do SS United States, com mais de 300 metros de comprimento - cerca de 30 metros a mais que o Titanic -, deverá ser gradualmente inundado até afundar nas águas do Golfo do México, a aproximadamente 40 km de Destin, na costa noroeste da Flórida.

LEIA MAIS: Leão XIV se despede da Argentina com a maior missa de seu pontificado



Para que o navio afundasse sem o uso de explosivos, foram abertas as válvulas que alimentavam seu sistema de refrigeração, mais de 400 vigias do casco foram removidas e grandes aberturas foram feitas em seus conveses.



O projeto, orçado em cerca de US$ 13,5 milhões, busca atrair mergulhadores e entusiastas da pesca para a região do recife artificial, anunciado como o maior do mundo, que criará um habitat para a fauna marinha.



O imponente transatlântico transportou a bordo inúmeras celebridades, entre elas John F. Kennedy, Marilyn Monroe, Salvador Dalí e até mesmo Walt Disney. Bill Clinton também viajou no navio durante sua juventude, quando se dirigia à Universidade de Oxford para estudar.



A primeira travessia do Atlântico pelo SS United States ocorreu em 1952, e a última, em 1969.



Agora, a gigantesca embarcação deverá repousar no fundo do mar, a 55 metros de profundidade, com seu ponto mais alto a 18 metros da superfície.



Até agora, o maior recife artificial era um antigo porta-aviões afundado há vinte anos na costa de Pensacola, também na Flórida.



Antes de ser transformado em recife submarino, o SS United States passou mais de um quarto de século atracado em um cais da Filadélfia, na costa leste dos Estados Unidos. Para que o navio afundasse sem o uso de explosivos, foram abertas as válvulas que alimentavam seu sistema de refrigeração, mais de 400 vigias do casco foram removidas e grandes aberturas foram feitas em seus conveses.O projeto, orçado em cerca de US$ 13,5 milhões, busca atrair mergulhadores e entusiastas da pesca para a região do recife artificial, anunciado como o maior do mundo, que criará um habitat para a fauna marinha.O imponente transatlântico transportou a bordo inúmeras celebridades, entre elas John F. Kennedy, Marilyn Monroe, Salvador Dalí e até mesmo Walt Disney. Bill Clinton também viajou no navio durante sua juventude, quando se dirigia à Universidade de Oxford para estudar.A primeira travessia do Atlântico pelo SS United States ocorreu em 1952, e a última, em 1969.Agora, a gigantesca embarcação deverá repousar no fundo do mar, a 55 metros de profundidade, com seu ponto mais alto a 18 metros da superfície.Até agora, o maior recife artificial era um antigo porta-aviões afundado há vinte anos na costa de Pensacola, também na Flórida.Antes de ser transformado em recife submarino, o SS United States passou mais de um quarto de século atracado em um cais da Filadélfia, na costa leste dos Estados Unidos.

Escolas são evacuadas após novas ameaças de bomba

Centenas de escolas foram evacuadas nesta quarta-feira (11) na Itália após falsas ameaças de bomba, em uma nova onda de alertas na Europa, que também atingiu o Reino Unido e a Irlanda. Mais de 300 escolas foram evacuadas no país após falsas ameaças que, segundo a primeira-ministra, Giorgia Meloni, não representavam um "perigo concreto".

Alertas semelhantes foram registrados em escolas do Reino Unido e da Irlanda e, segundo informações da imprensa, provocaram algumas evacuações na Escócia.

"O diretor saiu para o pátio e nos disse que havia chegado um e-mail com uma ameaça de bomba e, logo depois, o prédio foi evacuado", disse à AFP Sofía De Ponte, estudante de 19 anos do colégio Virgilio, em Roma.



A primeira-ministra afirmou que havia convocado uma reunião com os responsáveis pela segurança e inteligência para analisar a situação.