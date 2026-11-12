Hospital confirmou as seis mortes em um comunicado - Eyad Baba / AFP

Hospital confirmou as seis mortes em um comunicadoEyad Baba / AFP

Publicado 12/11/2026 07:35

Seis pessoas morreram e pelo menos 20 ficaram feridas nesta quinta-feira (12) em um ataque israelense contra o Hospital Naser, em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, informaram os serviços de emergência do território palestino. O Exército israelense confirmou um bombardeio que tinha como alvo "um dirigente do Hamas e outros membros do braço armado do movimento islamista" que operavam a partir do centro médico.

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"O balanço do ataque israelense dentro do complexo médico Naser (...) subiu para seis mortos", afirmou à AFP a Defesa Civil, uma organização de primeiros socorros que atua sob a autoridade do Hamas, que também citou pelo menos 20 pessoas feridas.



O hospital confirmou as seis mortes em um comunicado.



O porta-voz do movimento palestino, Hazem Qasem, denunciou um "crime de guerra".



No centro da Faixa de Gaza, a Defesa Civil também relatou a morte de um palestino, atingido por "disparos israelenses" ao leste do campo de refugiados de Al Bureij, o que elevou para sete o número de mortos registrados "desde o amanhecer".



Israel e o Hamas trocam acusações sobre violações do cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, após dois anos de uma guerra desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino contra o território israelense em 7 de outubro de 2023.



Mais de 1.600 palestinos morreram desde a entrada em vigor do cessar-fogo em Gaza, segundo o Ministério da Saúde local, sob autoridade do Hamas, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU. "O balanço do ataque israelense dentro do complexo médico Naser (...) subiu para seis mortos", afirmou à AFP a Defesa Civil, uma organização de primeiros socorros que atua sob a autoridade do Hamas, que também citou pelo menos 20 pessoas feridas.O hospital confirmou as seis mortes em um comunicado.O porta-voz do movimento palestino, Hazem Qasem, denunciou um "crime de guerra".No centro da Faixa de Gaza, a Defesa Civil também relatou a morte de um palestino, atingido por "disparos israelenses" ao leste do campo de refugiados de Al Bureij, o que elevou para sete o número de mortos registrados "desde o amanhecer".Israel e o Hamas trocam acusações sobre violações do cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, após dois anos de uma guerra desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino contra o território israelense em 7 de outubro de 2023.Mais de 1.600 palestinos morreram desde a entrada em vigor do cessar-fogo em Gaza, segundo o Ministério da Saúde local, sob autoridade do Hamas, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.

Espanha inicia greve geral às vésperas das eleições

Com bloqueios de estradas, protestos e redução do transporte público, a Espanha iniciou na última quarta-feira (11) uma greve geral contra a crise da habitação e a perda de poder aquisitivo , a duas semanas das eleições nas quais o presidente do Governo, Pedro Sánchez, tenta sua reeleição.

A adesão à paralisação, a primeira desde 2012, é "muito relevante" em alguns setores e regiões, segundo os sindicatos, embora a principal entidade patronal do país a considere "baixa".

O ponto alto do dia é esperado para a tarde, quando estão previstos atos em Madri, Barcelona e outras cidades, que podem servir como um termômetro do descontentamento social em relação às eleições.



"Os preços na Espanha subiram de forma inacreditável e não dá para se virar com os salários que temos", lamentava Cristina Gorroño, funcionária de uma operadora de telefonia de 54 anos, que participava de uma concentração em Madri.



Como ela, algumas centenas de manifestantes se reuniam debaixo de chuva ao meio-dia em frente à Prefeitura da capital, na Praça de Cibeles.