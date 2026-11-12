Investigadores trabalham na cena da explosão de um carro em São PetersburgoStringer / AFP
O militar, que detinha a patente de coronel, segundo a mídia local, morreu na "explosão de um carro no distrito de Pushkinski", no sul de São Petersburgo, anunciou o comitê de investigação em um comunicado.
Uma jornalista da AFP viu os destroços de um veículo preto, deformado pela explosão, enquanto policiais e peritos inspecionavam o local.
Em agosto, a explosão de um veículo no mesmo distrito de São Petersburgo matou outro militar e feriu gravemente sua esposa.
Desde o início da guerra na Ucrânia, os serviços de inteligência de Kiev reivindicaram a autoria, ou foram acusados, de vários assassinatos ou tentativas de assassinato de oficiais militares russos e personalidades públicas que apoiam o conflito.
O oficial militar russo de maior patente morto em um atentado reivindicado pela Ucrânia é o general Igor Kirillov, comandante das forças de defesa radiológica, química e biológica, que morreu perto de sua casa em Moscou, em dezembro de 2024.
Desabamento de edifício em Nova York
"Não sabemos quantas pessoas ainda estão na área do desabamento, e esta será uma operação prolongada", disse a jornalistas a comissária do FDNY, Lillian Bonsignore, no local.
Ela informou que duas pessoas haviam morrido, sem revelar suas idades, e que outras 17 ficaram feridas, entre elas sete crianças.
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