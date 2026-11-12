Investigadores trabalham na cena da explosão de um carro em São Petersburgo - Stringer / AFP

Investigadores trabalham na cena da explosão de um carro em São PetersburgoStringer / AFP

Publicado 12/11/2026 09:30

Um militar russo morreu, nesta quinta-feira (12), na explosão de um carro em São Petersburgo, no noroeste da Rússia, um incidente de origem ainda desconhecida, informou o comitê de investigação local, que anunciou a abertura de uma investigação por "assassinato". Vários militares russos foram alvo de atentados em território russo desde o início da ofensiva em larga escala de Moscou na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

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O militar, que detinha a patente de coronel, segundo a mídia local, morreu na "explosão de um carro no distrito de Pushkinski", no sul de São Petersburgo, anunciou o comitê de investigação em um comunicado.



Uma jornalista da AFP viu os destroços de um veículo preto, deformado pela explosão, enquanto policiais e peritos inspecionavam o local.



Em agosto, a explosão de um veículo no mesmo distrito de São Petersburgo matou outro militar e feriu gravemente sua esposa.



Desde o início da guerra na Ucrânia, os serviços de inteligência de Kiev reivindicaram a autoria, ou foram acusados, de vários assassinatos ou tentativas de assassinato de oficiais militares russos e personalidades públicas que apoiam o conflito.



O oficial militar russo de maior patente morto em um atentado reivindicado pela Ucrânia é o general Igor Kirillov, comandante das forças de defesa radiológica, química e biológica, que morreu perto de sua casa em Moscou, em dezembro de 2024. O militar, que detinha a patente de coronel, segundo a mídia local, morreu na "explosão de um carro no distrito de Pushkinski", no sul de São Petersburgo, anunciou o comitê de investigação em um comunicado.Uma jornalista da AFP viu os destroços de um veículo preto, deformado pela explosão, enquanto policiais e peritos inspecionavam o local.Em agosto, a explosão de um veículo no mesmo distrito de São Petersburgo matou outro militar e feriu gravemente sua esposa.Desde o início da guerra na Ucrânia, os serviços de inteligência de Kiev reivindicaram a autoria, ou foram acusados, de vários assassinatos ou tentativas de assassinato de oficiais militares russos e personalidades públicas que apoiam o conflito.O oficial militar russo de maior patente morto em um atentado reivindicado pela Ucrânia é o general Igor Kirillov, comandante das forças de defesa radiológica, química e biológica, que morreu perto de sua casa em Moscou, em dezembro de 2024.

Desabamento de edifício em Nova York

Duas pessoas morreram e 17 ficaram feridas, incluindo crianças, na última quarta-feira (11) , após o desabamento de um edifício de três andares próximo a uma obra em construção em Nova York, informaram as autoridades da maior metrópole dos Estados Unidos (EUA). Imagens do local mostraram bombeiros examinando uma pilha de escombros no que parecia ser um imóvel residencial, cujas paredes haviam desmoronado.

Veículos de comunicação locais informaram que algumas pessoas foram retiradas dos escombros do edifício, entre elas uma criança transportada em uma maca.

O Corpo de Bombeiros de Nova York (FDNY) informou que recebeu relatos de pessoas presas após o desabamento, ocorrido por volta das 16h (18h de Brasília), no bairro de Flatbush, no Brooklyn.



"Não sabemos quantas pessoas ainda estão na área do desabamento, e esta será uma operação prolongada", disse a jornalistas a comissária do FDNY, Lillian Bonsignore, no local.



Ela informou que duas pessoas haviam morrido, sem revelar suas idades, e que outras 17 ficaram feridas, entre elas sete crianças.