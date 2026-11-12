Regina Torné também integrou o elenco de outras produções conhecidas da televisão mexicana - Redes sociais / Reprodução

Regina Torné também integrou o elenco de outras produções conhecidas da televisão mexicanaRedes sociais / Reprodução

Publicado 12/11/2026 09:50

A atriz mexicana Regina Torné morreu na última quarta-feira, 11, aos 82 anos. Conhecida por interpretar Mamá Elena no filme Como Água para Chocolate (1992), ela também integrou o elenco da série Chaves, na qual viveu Gloria, personagem que despertava o interesse de Seu Madruga. A morte foi comunicada pelo Centro de Teatro e Cultura da Delegação de Veracruz, em conjunto com representantes da Associação Nacional de Atores (ANDA), que divulgaram uma homenagem à artista. Até o momento, não foram informadas as causas da morte.

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Com mais de cinco décadas de carreira, Regina trabalhou em produções de cinema, televisão e teatro. Em janeiro de 2026, notícias sobre seu estado de saúde vieram à tona após a atriz enfrentar problemas decorrentes de uma queda sofrida em novembro de 2025.



Um dos trabalhos mais conhecidos de Regina Torné foi no longa Como Água para Chocolate, dirigido por Alfonso Arau e baseado no livro homônimo de Laura Esquivel. Lançado em 1992, o filme apresentou a atriz como Mamá Elena, mãe de Tita, personagem que impõe à filha a tradição familiar de permanecer solteira para cuidar dela na velhice.



Na trama, a matriarca impede o relacionamento de Tita com Pedro, dando origem a conflitos que conduzem a história. A interpretação rendeu a Regina o Prêmio Ariel de Melhor Atriz, uma das principais premiações do cinema mexicano.



Em 1978, Regina Torné apareceu em Chaves como Gloria, mulher que chega à vizinhança e chama a atenção de Seu Madruga, interpretado por Ramón Valdés. O personagem tenta conquistá-la em diferentes episódios.



A atriz também integrou o elenco de outras produções conhecidas da televisão mexicana, como as novelas Chispita (1982) e Rebelde (2005). Com mais de cinco décadas de carreira, Regina trabalhou em produções de cinema, televisão e teatro. Em janeiro de 2026, notícias sobre seu estado de saúde vieram à tona após a atriz enfrentar problemas decorrentes de uma queda sofrida em novembro de 2025.Um dos trabalhos mais conhecidos de Regina Torné foi no longa Como Água para Chocolate, dirigido por Alfonso Arau e baseado no livro homônimo de Laura Esquivel. Lançado em 1992, o filme apresentou a atriz como Mamá Elena, mãe de Tita, personagem que impõe à filha a tradição familiar de permanecer solteira para cuidar dela na velhice.Na trama, a matriarca impede o relacionamento de Tita com Pedro, dando origem a conflitos que conduzem a história. A interpretação rendeu a Regina o Prêmio Ariel de Melhor Atriz, uma das principais premiações do cinema mexicano.Em 1978, Regina Torné apareceu em Chaves como Gloria, mulher que chega à vizinhança e chama a atenção de Seu Madruga, interpretado por Ramón Valdés. O personagem tenta conquistá-la em diferentes episódios.A atriz também integrou o elenco de outras produções conhecidas da televisão mexicana, como as novelas Chispita (1982) e Rebelde (2005).

Carreira começou na música e passou pelo teatro

Nascida em Villahermosa, no Estado mexicano de Tabasco, Regina Torné iniciou sua trajetória artística em 1962, como cantora de jazz. Quatro anos depois, estreou no cinema com Despedida de Soltera, dando início a uma carreira que se estenderia por mais de cinco décadas.



Entre os trabalhos que realizou estão os filmes Sólo de noche vienes e La señora Muerte, além das novelas Clarisa, Retrato de familia, La loba e Cielo rojo.



Além de atuar, ela também trabalhou como diretora e se dedicou à formação de novos artistas. Nos últimos anos, mudou-se para Puebla, no México, onde fundou uma escola de teatro voltada para crianças.

Últimos trabalhos e aparição pública

O último trabalho de Regina Torné na televisão foi na novela Sempre sua Acapulco, exibida em 2014. Depois de um longo período afastada dos holofotes, a atriz voltou a aparecer publicamente em junho de 2025, durante a Feira Internacional do Livro de Puebla. Na ocasião, recitou poemas e compartilhou histórias com o público.



A vida pessoal de Regina Torné também foi marcada por um episódio envolvendo sua única filha, Regina del Pilar Campos Incháustegui. Em janeiro de 2006, ela foi presa por participação no sequestro e assassinato de Maribel Flores Monroy, esposa de seu suposto amante. Em 18 de setembro de 2007, recebeu uma condenação de 35 anos de prisão por homicídio qualificado.