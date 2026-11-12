Regina Torné também integrou o elenco de outras produções conhecidas da televisão mexicanaRedes sociais / Reprodução
Com mais de cinco décadas de carreira, Regina trabalhou em produções de cinema, televisão e teatro. Em janeiro de 2026, notícias sobre seu estado de saúde vieram à tona após a atriz enfrentar problemas decorrentes de uma queda sofrida em novembro de 2025.
Um dos trabalhos mais conhecidos de Regina Torné foi no longa Como Água para Chocolate, dirigido por Alfonso Arau e baseado no livro homônimo de Laura Esquivel. Lançado em 1992, o filme apresentou a atriz como Mamá Elena, mãe de Tita, personagem que impõe à filha a tradição familiar de permanecer solteira para cuidar dela na velhice.
Na trama, a matriarca impede o relacionamento de Tita com Pedro, dando origem a conflitos que conduzem a história. A interpretação rendeu a Regina o Prêmio Ariel de Melhor Atriz, uma das principais premiações do cinema mexicano.
Em 1978, Regina Torné apareceu em Chaves como Gloria, mulher que chega à vizinhança e chama a atenção de Seu Madruga, interpretado por Ramón Valdés. O personagem tenta conquistá-la em diferentes episódios.
A atriz também integrou o elenco de outras produções conhecidas da televisão mexicana, como as novelas Chispita (1982) e Rebelde (2005).
Carreira começou na música e passou pelo teatro
Entre os trabalhos que realizou estão os filmes Sólo de noche vienes e La señora Muerte, além das novelas Clarisa, Retrato de familia, La loba e Cielo rojo.
Além de atuar, ela também trabalhou como diretora e se dedicou à formação de novos artistas. Nos últimos anos, mudou-se para Puebla, no México, onde fundou uma escola de teatro voltada para crianças.
Últimos trabalhos e aparição pública
A vida pessoal de Regina Torné também foi marcada por um episódio envolvendo sua única filha, Regina del Pilar Campos Incháustegui. Em janeiro de 2006, ela foi presa por participação no sequestro e assassinato de Maribel Flores Monroy, esposa de seu suposto amante. Em 18 de setembro de 2007, recebeu uma condenação de 35 anos de prisão por homicídio qualificado.