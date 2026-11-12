Nvidia, maior fabricantes de chips do mundo, era comandada por Jensen Huang desde a fundação, em 1993 - Josh Edelson / AFP

Nvidia, maior fabricantes de chips do mundo, era comandada por Jensen Huang desde a fundação, em 1993Josh Edelson / AFP

Publicado 12/11/2026 16:42

Jensen Huang renunciou, nesta quinta-feira (12), ao cargo de CEO da Nvidia, gigante do setor de inteligência artificial. O anúncio ocorre depois das revelações de que o executivos manteve dois relacionamentos extraconjugais , incluindo um com uma mulher acusada de espionagem a favor da China.





O conselho de administração da empresa informou em um comunicado que Huang deixou os cargos de presidente, diretor-executivo e membro do conselho, com efeito imediato. A diretora financeira Colette Kress assumirá o cargo de CEO interina, enquanto mantém o posto na área financeira, e o conselho avaliará candidatos internos e externos para uma substituição permanente.



O americano-taiwanês Jensen Huang, de 63 anos, comandava a empresa desde sua fundação, em 1993, e a transformou na principal desenvolvedora mundial de chips utilizados para treinar e operar modelos de inteligência artificial. O grupo, principal beneficiário da febre em torno da IA, reinvestiu centenas de bilhões de dólares entre seus próprios clientes e em todo o ecossistema, que acompanha de perto o escândalo, com possíveis repercussões em escala mundial.



As ações da gigante tecnológica, que perderam um quarto de seu valor em pouco mais de um mês, despencaram na abertura de Wall Street nesta quinta-feira, embora posteriormente tenham moderado a queda.



A saída do executivo deixa o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sem um conselheiro informal próximo no setor de IA. Trump afirmou que o empresário deveria ser substituído pelo ex-diretor-executivo da Apple Tim Cook.



"Agora que o diretor-executivo da Nvidia, JENSEN HUANG, que fez um trabalho fantástico, renunciou, só há um homem que pode ocupar seu lugar: TIM COOK, da Apple. Uma lenda substitui outra lenda!", afirmou o presidente em sua rede Truth Social.



Trump autorizou, no fim de 2025, a venda para a China dos antigos chips de alto desempenho Nvidia H200 em troca da cessão de 25% das receitas ao Estado, apesar da rivalidade tecnológica entre Washington e Pequim, que motivou a proibição das exportações dos componentes mais avançados.



Jensen Huang é uma das vozes mais influentes do setor e defende os modelos de IA chamados abertos, livremente reutilizáveis e modificáveis, inclusive os chineses, ao apontar uma concorrência saudável em relação aos modelos fechados da OpenAI, responsável pelo ChatGPT, e Anthropic, do Claude.



Ele se opõe a qualquer nova regulamentação da tecnologia que possa frear seu progresso e à desaceleração do seu desenvolvimento por motivos de segurança, como defenderam recentemente os executivos Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) e Elon Musk.

LEIA MAIS: Desabamento de edifício em Nova York deixa oito mortos e 19 feridos O conselho de administração da empresa informou em um comunicado que Huang deixou os cargos de presidente, diretor-executivo e membro do conselho, com efeito imediato. A diretora financeira Colette Kress assumirá o cargo de CEO interina, enquanto mantém o posto na área financeira, e o conselho avaliará candidatos internos e externos para uma substituição permanente.O americano-taiwanês Jensen Huang, de 63 anos, comandava a empresa desde sua fundação, em 1993, e a transformou na principal desenvolvedora mundial de chips utilizados para treinar e operar modelos de inteligência artificial. O grupo, principal beneficiário da febre em torno da IA, reinvestiu centenas de bilhões de dólares entre seus próprios clientes e em todo o ecossistema, que acompanha de perto o escândalo, com possíveis repercussões em escala mundial.As ações da gigante tecnológica, que perderam um quarto de seu valor em pouco mais de um mês, despencaram na abertura de Wall Street nesta quinta-feira, embora posteriormente tenham moderado a queda.A saída do executivo deixa o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sem um conselheiro informal próximo no setor de IA. Trump afirmou que o empresário deveria ser substituído pelo ex-diretor-executivo da Apple Tim Cook."Agora que o diretor-executivo da Nvidia, JENSEN HUANG, que fez um trabalho fantástico, renunciou, só há um homem que pode ocupar seu lugar: TIM COOK, da Apple. Uma lenda substitui outra lenda!", afirmou o presidente em sua rede Truth Social.Trump autorizou, no fim de 2025, a venda para a China dos antigos chips de alto desempenho Nvidia H200 em troca da cessão de 25% das receitas ao Estado, apesar da rivalidade tecnológica entre Washington e Pequim, que motivou a proibição das exportações dos componentes mais avançados.Jensen Huang é uma das vozes mais influentes do setor e defende os modelos de IA chamados abertos, livremente reutilizáveis e modificáveis, inclusive os chineses, ao apontar uma concorrência saudável em relação aos modelos fechados da OpenAI, responsável pelo ChatGPT, e Anthropic, do Claude.Ele se opõe a qualquer nova regulamentação da tecnologia que possa frear seu progresso e à desaceleração do seu desenvolvimento por motivos de segurança, como defenderam recentemente os executivos Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) e Elon Musk.

Mais escândalos

O jornal The New York Times informou nesta quarta-feira (11) que Huang manteve um segundo relacionamento com uma subordinada. O periódico revelou que existem provas em vídeo de Huang em uma relação com a vice-presidente de Assuntos de Saúde da Nvidia, Kimberly Powell.



A executiva, de 48 anos, é a face pública da Nvidia em seus esforços para expandir a tecnologia de chips para o ensino superior e para a área da saúde.



A informação sobre o segundo relacionamento surge depois de Huang ter reconhecido um vínculo com Alice Huang, uma executiva da empresa de centros de dados Megaspeed, com sede em Singapura.



Segundo um memorando dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, Alice Huang, com quem ele não tem parentesco apesar do mesmo sobrenome, era uma agente do Ministério da Segurança do Estado da China. Pequim rejeita as alegações.



A China acusou nesta quinta-feira o governo dos Estados Unidos de utilizar a denúncia de espionagem para justificar o "bloqueio" imposto a Pequim no acesso aos chips mais avançados da Nvidia.



Em uma mensagem aos funcionários da Nvidia no domingo, Huang reconheceu um caso amoroso e pediu desculpas à sua família e aos empregados do grupo. "Não fui fiel à minha esposa", afirmou.



A Nvidia abriu uma investigação independente após "relatos recentes de que o fundador e CEO Jensen Huang está no alvo da inteligência estrangeira".