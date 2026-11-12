Papa Leão XIV voltou ao Peru, onde morou por quase duas décadas, na última etapa da viagem pela América do Sul - Juan Carlos Cisneros / AFP

Papa Leão XIV voltou ao Peru, onde morou por quase duas décadas, na última etapa da viagem pela América do SulJuan Carlos Cisneros / AFP

Publicado 12/11/2026 17:55

Papa Leão XIV defendeu, nesta quinta-feira (12), no Peru, uma reparação diante dos abusos cometidos na Igreja e denunciou a violência contra as mulheres, reflexo de uma "mentalidade machista" que ainda permeia a sociedade. A visita ao país onde morou por quase duas décadas é a última etapa de uma intensa viagem de 12 dias pela América do Sul que incluiu Uruguai e Argentina, e é realizada um mês após a operação de um câncer de pulmão.





As principais acusações de abusos sexuais no país andino recaem sobre o Sodalício de Vida Cristã, um grupo ultraconservador de leigos e padres dissolvido por ordem do falecido papa Francisco em abril de 2025.



Ao evocar uma "realidade que nos causou tanta dor", Leão XIV pediu, na reunião com os bispos do Peru, que se responda "aos abusos perpetrados por membros do clero ou no contexto eclesial com a verdade, com justiça, com perdão, com reparação".



Ele também se manifestou favorável a "um compromisso cada vez mais decidido em favor de uma cultura de prevenção e proteção dos mais frágeis diante destes delitos".



Antes de seu discurso, o papa fez uma parada na Igreja de Las Nazarenas, no centro da capital Lima, e rezou diante do Senhor dos Milagres, uma figura religiosa muito venerada no Peru. Neste local, saudou os fiéis e abençoou pessoas em cadeiras de rodas.



"Os casos de abusos devem ser investigados (...). Tudo isso precisa ser interrompido, é preciso cortar o mal pela raiz", disse à reportagem Irma Grimaldo, uma fiel de 71 anos acompanhada de sua filha.

LEIA MAIS: CEO da Nvidia renuncia após escândalo com suposta espiã chinesa As principais acusações de abusos sexuais no país andino recaem sobre o Sodalício de Vida Cristã, um grupo ultraconservador de leigos e padres dissolvido por ordem do falecido papa Francisco em abril de 2025.Ao evocar uma "realidade que nos causou tanta dor", Leão XIV pediu, na reunião com os bispos do Peru, que se responda "aos abusos perpetrados por membros do clero ou no contexto eclesial com a verdade, com justiça, com perdão, com reparação".Ele também se manifestou favorável a "um compromisso cada vez mais decidido em favor de uma cultura de prevenção e proteção dos mais frágeis diante destes delitos".Antes de seu discurso, o papa fez uma parada na Igreja de Las Nazarenas, no centro da capital Lima, e rezou diante do Senhor dos Milagres, uma figura religiosa muito venerada no Peru. Neste local, saudou os fiéis e abençoou pessoas em cadeiras de rodas."Os casos de abusos devem ser investigados (...). Tudo isso precisa ser interrompido, é preciso cortar o mal pela raiz", disse à reportagem Irma Grimaldo, uma fiel de 71 anos acompanhada de sua filha.

Nas mãos do papa

Após o impulso das investigações ordenadas por Francisco contra o Sodalício, Leão XIV assumiu o comando. A ordem reconheceu que membros de sua cúpula abusaram sexualmente de 19 menores e 10 adultos entre 1975 e 2002.



Em maio de 2026, o Vaticano instalou em Lima um "canal de escuta" para as vítimas de abusos sexuais, físicos, psicológicos, econômicos, entre outros, a fim de estabelecer indenizações com os bens que foram confiscados do Sodalício.



Os afetados reivindicam uma "compensação integral (...), muitos precisam de apoio psicológico e médico, de reinserção social, o que acaba se traduzindo, no fim das contas, em uma ajuda financeira", disse à reportagem Renzo Orbegozo, de 50 anos, que foi vítima do grupo.



A solução está nas mãos do papa, que "consiga concluir o processo de reparação às vítimas", acrescentou Orbegozo.



Robert Prevost foi bispo da cidade de Chiclayo, no norte do Peru, entre 2015 e 2023. Nesse cargo, "abriu o caminho" para a escuta das vítimas, declarou no ano passado Carlos García, chefe dos bispos no Peru.



Crítica ao machismo

Na Praça Maior de Lima, uma multidão se reuniu para ver e ouvir o papa, incluindo um homem vestido de inca, um bebê de colo fantasiado de pontífice e uma mulher com uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. O líder de 1,4 bilhão de católicos denunciou, do lado de fora da catedral, a violência contra as mulheres e a "mentalidade machista" ainda presente na sociedade.



"É triste constatar que persiste uma mentalidade machista, que se manifesta na ausência do pai na vida familiar, nos abusos, na violência contra as mulheres", afirmou sob uma explosão de aplausos e gritos.



A América Latina registrou uma média de 11 feminicídios por dia em 2024, segundo os dados mais recentes da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal).



Nesta quinta-feira, o papa também comparou as dificuldades que os bispos encontram em sua missão dentro da Igreja ao íngreme Caminho Inca, uma antiga rede de trilhas que atravessa principalmente os Andes. "Sabemos que o Caminho Inca não é fácil: suas subidas e seus trechos estreitos põem à prova a resistência de quem caminha", afirmou o pontífice.



Em nossa missão, "encontramos dificuldades pastorais, divisões sociais, incompreensões e decisões que podem ser dolorosas", acrescentou.