Mojtaba Khamenei, líder supremo do Irã - AFP

Mojtaba Khamenei, líder supremo do IrãAFP

Publicado 13/11/2026 10:23

Guarda Revolucionária do Irã anunciou que atacou um sistema de radar de alerta antecipado dos Estados Unidos no Bahrein, segundo um comunicado divulgado nesta sexta-feira (13) pela imprensa estatal.

Não houve confirmação imediata de um bombardeio contra o Bahrein por parte de Manama, capital do Bahrein, nem dos Estados Unidos, cujas bases e equipamentos no Golfo foram alvos de ataques durante os primeiros meses de guerra com a República Islâmica.



"Há algumas horas, caças da Força Aeroespacial do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) atacaram e destruíram o radar de alerta antecipado dos agressores americanos na ilha do Bahrein, em resposta à agressão aérea do inimigo contra uma torre de telecomunicações em Sirik", afirmou a força de elite no comunicado, em referência a uma cidade portuária no sul do Irã.



"Esta é uma advertência séria ao inimigo agressor para cessar as provocações aéreas e o contrabando de petróleo no Estreito de Ormuz", acrescentou o texto, publicado pela imprensa estatal no Telegram.

Pouco depois, o governo dos Estados Unidos negou que a Guarda Revolucionária tenha destruído um sistema de radar no Bahrein e afirmou que suas forças interceptaram dois drones iranianos que seguiam em direção ao país.



Líder supremo do Irã advertiu EUA

O ataque acontece dias depois de um alerta do líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, que advertiu os Estados Unidos contra a realização de novos ataques.

"Se os inimigos voltarem a lançar ataques militares ou terroristas, serão as Forças Armadas da República Islâmica e a nação iraniana que determinarão o momento e as condições para lhes pôr fim", afirmou um comunicado atribuído a Khamenei e divulgado em seu canal no Telegram no último sábado.

A declaração ocorre em meio ao aumento das especulações sobre uma possível retomada da guerra no Oriente Médio.

Ao mesmo tempo, uma nota publicada em seu site informou que Khamenei se reuniu no último sábado com altos comandantes militares e lhes ordenou responder a qualquer ataque dos Estados Unidos ou de Israel com uma reação "sem restrições geográficas".



"Qualquer nível ou tipo de ameaça deve receber uma resposta imediata, contundente e sem restrições geográficas", declarou o líder, segundo a nota.

O exército iraniano ainda advertiu que qualquer novo ataque dos Estados Unidos apenas contribuiria para ampliar ainda mais a guerra no Oriente Médio, em meio a ameaças de novas ações militares por parte de Washington e de Israel.

A advertência coincidiu com novos esforços diplomáticos para evitar uma retomada dos combates. Mediadores do Catar estiveram em Teerã e, segundo informações da imprensa, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, enviou uma carta ao chefe de segurança iraniano, Mohsen Rezaei.

Dois pescadores que estavam desaparecidos após um ataque contra sua embarcação no Estreito de Ormuz foram encontrados neste sábado, informou a televisão estatal iraniana, depois que o Irã acusou os Estados Unidos de estarem por trás do incidente.