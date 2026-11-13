Jensen Huang, ex-CEO da Nvidia - Nvidia/Divulgação

Jensen Huang, ex-CEO da NvidiaNvidia/Divulgação

Publicado 13/11/2026 10:38

O escândalo provocou a perda de quase meio trilhão de dólares do valor de mercado da Nvidia, despertou temores sobre a segurança nacional dos Estados Unidos e mergulhou a indústria de IA em um cenário de incerteza.



"Os relatos recentes provocam sérias preocupações sobre nossa segurança nacional e a proteção de tecnologias sensíveis dos Estados Unidos", escreveu o senador republicano Tim Scott na rede social X.



Scott anunciou que solicitou a presença, em 3 de dezembro, de Huang e do secretário do Comércio, Howard Lutnick, na Comissão de Bancos do Senado, que ele preside.



A iniciativa se soma ao pedido de três comissões da Câmara dos Representantes para ouvir Huang, que completa 63 anos em 1º de dezembro, a portas fechadas, sob a ameaça de intimação judicial.



Huang, casado há mais de 40 anos, reconheceu no domingo um relacionamento extraconjugal.



Segundo a imprensa, ele mantinha um relacionamento com Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, uma empresa de centros de dados com sede em Singapura e que, de acordo com os serviços de inteligência dos Estados Unidos, trabalhava para o Ministério da Segurança do Estado chinês. Pequim rejeita as acusações.



Alice Huang, cidadã chinesa, não tem qualquer parentesco com o ex-CEO da Nvidia.



Na quarta-feira, o jornal The New York Times revelou um segundo relacionamento extraconjugal com Kimberly Powell, vice-presidente da Nvidia para o setor médico.



Após o anúncio da renúncia de Huang na quinta-feira, a Nvidia informou que a diretora financeira da empresa, Colette Kress, assumirá o cargo de maneira interina.



O empresário, nascido em Taiwan e que mora nos Estados Unidos desde a infância, cofundou a Nvidia e dirigiu a empresa por 33 anos.



Sob a liderança de Jensen Huang, os processadores da Nvidia, inicialmente projetados para gráficos de videogames, viraram um componente essencial para treinar e executar sistemas de inteligência artificial.

'Dia sombrio' para a IA

Huang é o maior acionista individual da Nvidia, com uma participação de quase 3,6%, segundo a empresa.



O empresário também era um conselheiro informal do presidente Donald Trump para questões de IA e pressionava, há vários anos, o governo americano contra as restrições à venda para a China de chips avançados de IA por motivos de segurança nacional.



Pequim critica a política de restrição de vendas há muitos anos e, nesta sexta-feira, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, voltou a criticar "medidas de controle de exportações que perturbam a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos globais e não atendem aos interesses de nenhuma parte".



O caso é parte da disputa entre Estados Unidos e China pela hegemonia em uma indústria considerada a próxima revolução industrial e abalou o setor de IA.



A renúncia de Huang é "um dia sombrio para a Nvidia e para a indústria tecnológica americana", disse o analista Dan Ives, do banco de investimento Yorkville.



Questionado se o executivo deveria ter renunciado, Trump disse que dependeria das circunstâncias. "Se a mulher era uma espiã, sim. Se a mulher não era uma espiã, talvez fosse diferente", afirmou em uma entrevista.



"Falei com ele ontem. Ele está passando por um inferno. O que o faz se sentir pior é a esposa e a família", acrescentou.



A Megaspeed está sendo investigada pelo suposto desvio de chips de IA da Nvidia para a China, o que viola as restrições americanas à exportação que pretendem frear o desenvolvimento desta tecnologia por parte de Pequim.



As autoridades de Singapura, onde a Megaspeed tinha sua sede, anunciaram que proibiram o retorno de Alice Huang ao país em fevereiro porque ela não apresentou explicações suficientes sobre sua gestão na empresa. A executiva, no entanto, não é investigada por espionagem. A Malásia também anunciou uma investigação sobre uma filial da Megaspeed.



Nos Estados Unidos, vários congressistas, entre eles o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, exigem explicações sobre o que o governo Trump sabia a respeito dos vínculos de Huang com a suposta espiã.

