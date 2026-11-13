Serviços da Microsoft passaram por instabilidade nesta quinta-feira (12) - Unsplash

Serviços da Microsoft passaram por instabilidade nesta quinta-feira (12)Unsplash

Publicado 13/11/2026 10:56

A Microsoft informou, em seu boletim mais recente, que "fez progressos adicionais em direção à recuperação dos serviços, com ações de recuperação concluídas em partes da infraestrutura afetada na região da Ásia-Pacífico". Segundo a empresa, a interrupção de serviços como Microsoft Teams e Outlook não apresenta indícios de ter sido provocada por "atividade maliciosa".

Horas antes, a big tech havia informado que um "processo central" nos servidores afetados estava sobrecarregado, o que resultou em perda de capacidade. Até o momento, porém, a companhia não esclareceu a origem da falha.



A empresa acrescentou que "o tráfego está sendo gradualmente restaurado", com melhorias em cenários-chave para os clientes, "incluindo acesso a caixas de correio e processamento de e-mails atrasados". A companhia alertou, no entanto, que alguns usuários podem continuar a enfrentar "problemas intermitentes" e afirmou que agora está focada em estender as ações de recuperação para outras regiões.

Serviços da Microsoft afetados por instabilidade

A Microsoft informou que começou a trabalhar para corrigir uma interrupção generalizada, com duração de horas, que afetou serviços como Outlook e Teams e atingiu usuários de departamentos governamentais e escolas dos Estados Unidos à Austrália. Em atualização divulgada na noite da quinta-feira (12), uma porta-voz disse que a empresa atuava para resolver problemas que impactam serviços do Microsoft 365 - incluindo o software de IA Copilot - e restaurar o funcionamento o mais rápido possível.



A companhia reconheceu que as tentativas iniciais de correção não estavam funcionando como esperado. Em publicação no X, a Microsoft disse que mudanças feitas para melhorar a "capacidade de serviço" não estavam surtindo o efeito previsto e que buscava formas de ampliar capacidade para permitir maior fluxo de informações enquanto tenta consertar o sistema.



A Microsoft disse que começou a investigar relatos de falhas no início da tarde de quinta-feira (12), quando usuários relataram dificuldades para acessar e-mails. O site Downdetector registrou dezenas de milhares de reclamações relacionadas a e-mail e à plataforma de reuniões online.



Os impactos se estenderam a serviços públicos e educação: visitantes de alguns sites governamentais, incluindo nos EUA, receberam orientações para entrar em contato por telefone. No remoto Território do Norte, na Austrália, autoridades educacionais disseram que escolas enfrentavam dificuldades técnicas e pediram paciência, destacando que muitas aulas são online.



A falha também atingiu serviços de terceiros conectados ao ecossistema da Microsoft. A OpenAI disse que o ChatGPT foi afetado e que trabalha para mitigar o impacto. A Anthropic relatou problema semelhante afetando seu conector do Microsoft 365 e o Claude para Outlook. A OpenAI afirmou em seu site que investiga uma falha em conectores da Microsoft que estaria quebrando novas conexões e impedindo ferramentas de funcionarem corretamente.



O episódio foi comparado a interrupções anteriores que afetaram Cloudflare e Amazon Web Services em 2025, ressaltando riscos de dependência excessiva de um único fornecedor para comunicações essenciais.



Até a madrugada (horário de Brasília) desta sexta-feira (13), muitos serviços ainda apresentavam instabilidade, e o painel de status da Microsoft indicava "degradação de serviço".