Delcy Rodríguez é a presidente interina da Venezuela - AFP

Delcy Rodríguez é a presidente interina da VenezuelaAFP

Publicado 13/11/2026 13:29

A mesa de diálogo político entre o governo interino da Venezuela e uma parte da oposição tem previsão de retomar seus trabalhos nesta sexta-feira (13), sem a principal líder opositora do país, a ganhadora do Nobel da Paz, María Corina Machado

A líder opositora, que foi recebida por uma multidão na Venezuela ao retornar em outubro após dez meses de exílio, não foi convidada para a mesa de negociação política.



Esses diálogos, que visam a uma transição democrática, começaram em agosto sob o patrocínio dos Estados Unidos, oito meses após a captura do governante Nicolás Maduro em uma operação militar americana.



Espera-se que a mesa de diálogo trate da data para a renovação do Tribunal Supremo de Justiça e do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), órgãos acusados pela oposição de servir ao chavismo.



Machado defende a realização de eleições em 2027, mas a presidente interina, Delcy Rodríguez, ainda não definiu uma data.



Na semana passada, Machado apoiou o roteiro traçado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, que prevê a renovação da principalcorte venezuelana antes do fim de 2026 e, logo em seguida, a criação de um novo CNE.



O plano estabelece que Delcy Rodríguez declare a vacância da presidência e convoque eleições em um prazo de seis meses.



As negociações são lideradas por Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional, e por Dinorah Figuera, presidente da bancada opositora que obteve maioria naquele Parlamento em 2025.



A oposição venezuelana denunciou como fraudulentas as eleições presidenciais de 2024, nas quais Maduro se proclamou presidente reeleito.



Retorno de María Corina Machado à Venezuela

A capacidade de mobilização demonstrada pela líder opositora María Corina Machado com seu retorno à Venezuela aumenta a pressão sobre a transição democrática negociada por parte da oposição e pelo governo interino, com o apoio dos Estados Unidos.

Após dez meses de exílio, Machado apareceu no último dia 25 de outubro em Barquisimeto e iniciou uma viagem de quase 400 km até Caracas. Sua caravana mobilizou milhares de pessoas em vários estados do país, congestionou estradas e provocou grandes comemorações.

O retorno de Machado recoloca no debate político a figura mais influente da oposição venezuelana, em meio às negociações entre um setor da oposição e o governo interino liderado por Delcy Rodríguez.

Machado "manifestou sua disposição de se sentar não apenas com Delcy (Rodríguez), mas com quem for necessário, diante do país, com total clareza e com uma agenda para que essas coisas aconteçam", afirmou.