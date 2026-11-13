Alexandre De Croo participa da COP31 na Turquiaafp_tickers
"As necessidades para enfrentar o impacto de El Niño representam 36 bilhões de dólares (202 bilhões de reais) se agirmos agora. Caso contrário, o custo será de 73 bilhões (409 bilhões de reais), o dobro. Queremos nos antecipar e ajudar as pessoas, ou vamos esperar e sofrer as consequências?", disse em entrevista à AFP em Antália, onde acontece a reunião climática da COP31.
De Croo instou as delegações, instituições financeiras e organismos multilaterais como o FMI a facilitar o financiamento dos países em desenvolvimento, para salvar vidas, lavouras e infraestruturas e, de quebra, economizar dinheiro.
Sem tempo de recuperação
Em um mundo marcado por índices elevadíssimos de dívida pública e conflitos, De Croo reconheceu que não é uma tarefa fácil.
"O financiamento público ficou mais difícil porque há necessidades de investir em exércitos, de investir na redução do custo de vida e de investir no clima", explicou.
A equação é complexa "especialmente para os países em desenvolvimento. Desde a covid nunca tiveram tempo para se recuperar", ao enfrentar depois os impactos da guerra na Ucrânia, do conflito no Oriente Médio "e agora o El Niño e o custo do financiamento".
O El Niño é um fenômeno natural que se origina a cada dois a sete anos devido ao aquecimento das águas do Pacífico equatorial. Isso altera o clima, os padrões de ventos e as precipitações.
O custo do capital
A outra prioridade complementar é facilitar a chegada de capital aos países em desenvolvimento mais afetados pelo El Niño e pelas mudanças climáticas.
"O custo do capital às vezes é elevado, porque há um grande nível de incerteza. Para prevenir isso, é preciso promover reformas políticas, garantir que exista um marco legal e uma estrutura financeira estáveis, porque o investimento não vai para lugares onde não há confiança", explicou De Croo.
O último relatório do Pnud, publicado nesta semana, indica que, na América Latina e no Caribe, a intensidade do fenômeno natural El Niño pode provocar uma perda acumulada de "ao menos 2% do PIB" nos próximos três anos e empurrar outras 4,8 milhões de pessoas para a pobreza.
Por se tratar de países de renda média, De Croo ressaltou que o foco está no manejo ideal de seus próprios recursos.
"Trabalhamos com eles a partir de suas próprias finanças", assessorando sobre como "melhorar a base tributária e garantir que essa receita seja utilizada" para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas e do El Niño.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.