Alexandre De Croo participa da COP31 na Turquia - afp_tickers

Alexandre De Croo participa da COP31 na Turquiaafp_tickers

Publicado 13/11/2026 16:29 | Atualizado 13/11/2026 16:48

Agir agora para enfrentar os efeitos devastadores do fenômeno El Niño custará metade do que fazê-lo mais tarde, afirmou Alexander De Croo, chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).

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"As necessidades para enfrentar o impacto de El Niño representam 36 bilhões de dólares (202 bilhões de reais) se agirmos agora. Caso contrário, o custo será de 73 bilhões (409 bilhões de reais), o dobro. Queremos nos antecipar e ajudar as pessoas, ou vamos esperar e sofrer as consequências?", disse em entrevista à AFP em Antália, onde acontece a reunião climática da COP31.



De Croo instou as delegações, instituições financeiras e organismos multilaterais como o FMI a facilitar o financiamento dos países em desenvolvimento, para salvar vidas, lavouras e infraestruturas e, de quebra, economizar dinheiro.

"As necessidades para enfrentar o impacto de El Niño representam 36 bilhões de dólares (202 bilhões de reais) se agirmos agora. Caso contrário, o custo será de 73 bilhões (409 bilhões de reais), o dobro. Queremos nos antecipar e ajudar as pessoas, ou vamos esperar e sofrer as consequências?", disse em entrevista à AFP em Antália, onde acontece a reunião climática da COP31.De Croo instou as delegações, instituições financeiras e organismos multilaterais como o FMI a facilitar o financiamento dos países em desenvolvimento, para salvar vidas, lavouras e infraestruturas e, de quebra, economizar dinheiro.

Sem tempo de recuperação



Seguindo o princípio das responsabilidades "comuns, porém diferenciadas", os países em desenvolvimento pedem aos mais ricos, responsáveis históricos pelo aquecimento global, que disponibilizem capital para que possam fazer sua transição para energias limpas e se adaptar aos efeitos da mudança climática.



Em um mundo marcado por índices elevadíssimos de dívida pública e conflitos, De Croo reconheceu que não é uma tarefa fácil.



"O financiamento público ficou mais difícil porque há necessidades de investir em exércitos, de investir na redução do custo de vida e de investir no clima", explicou.



A equação é complexa "especialmente para os países em desenvolvimento. Desde a covid nunca tiveram tempo para se recuperar", ao enfrentar depois os impactos da guerra na Ucrânia, do conflito no Oriente Médio "e agora o El Niño e o custo do financiamento".



O El Niño é um fenômeno natural que se origina a cada dois a sete anos devido ao aquecimento das águas do Pacífico equatorial. Isso altera o clima, os padrões de ventos e as precipitações.



O custo do capital



O Pnud atua em cerca de 170 países do mundo. Uma de suas principais tarefas consiste em assessorar os governos sobre como aproveitar os recursos já previstos em suas contribuições climáticas nacionais (NDC, na sigla em inglês) para ações de adaptação.



A outra prioridade complementar é facilitar a chegada de capital aos países em desenvolvimento mais afetados pelo El Niño e pelas mudanças climáticas.



"O custo do capital às vezes é elevado, porque há um grande nível de incerteza. Para prevenir isso, é preciso promover reformas políticas, garantir que exista um marco legal e uma estrutura financeira estáveis, porque o investimento não vai para lugares onde não há confiança", explicou De Croo.



O último relatório do Pnud, publicado nesta semana, indica que, na América Latina e no Caribe, a intensidade do fenômeno natural El Niño pode provocar uma perda acumulada de "ao menos 2% do PIB" nos próximos três anos e empurrar outras 4,8 milhões de pessoas para a pobreza.



Por se tratar de países de renda média, De Croo ressaltou que o foco está no manejo ideal de seus próprios recursos.



"Trabalhamos com eles a partir de suas próprias finanças", assessorando sobre como "melhorar a base tributária e garantir que essa receita seja utilizada" para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas e do El Niño.