Peña foi destituído em 6 de novembro, por meio de um processo acelerado de impeachment no Senado - Federico Parra / AFP

Peña foi destituído em 6 de novembro, por meio de um processo acelerado de impeachment no SenadoFederico Parra / AFP

Publicado 13/11/2026 17:20

O Ministério Público do Paraguai pediu nesta sexta-feira (13) a ampliação das acusações contra o ex-presidente Santiago Peña, a quem acusa de integrar uma associação criminosa com cinco dirigentes do Banco Central para proteger o Ueno Bank , cujo colapso precipitou sua destituição e prisão.

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"A partir da Presidência da República, Santiago Peña Palacios teria atuado como chefe da estrutura", afirma um documento do Ministério Público. "A partir da Presidência da República, Santiago Peña Palacios teria atuado como chefe da estrutura", afirma um documento do Ministério Público.

Peña já responde a acusações de abuso de confiança e administração em benefício próprio no mesmo processo.



Um juiz deverá decidir se também aceita a acusação de associação criminosa. Se for considerado culpado, Peña poderá ser condenado a até 15 anos de prisão.



Investigações



A Justiça paraguaia conduz duas investigações paralelas. Uma delas está centrada nos dirigentes do Ueno Bank, dez dos quais estão presos. A outra investiga Peña e o ex-presidente do Banco Central do Paraguai (BCP) Carlos Carvallo, ambos em prisão preventiva.



Entre quinta e sexta-feira, o Ministério Público prendeu outros quatro funcionários que integravam a diretoria do BCP.



Segundo o Ministério Público, Peña, de 47 anos, teria liderado uma "estrutura organizada e hierárquica inserida no próprio aparelho estatal" para subordinar os mecanismos de controle financeiro do BCP aos interesses do Grupo Vázquez, proprietário do Ueno Bank.



O órgão sustenta que Peña teria mantido "reuniões clandestinas periódicas" de coordenação com Federico Vázquez, presidente do grupo.



A nova acusação também inclui Carvallo, o superintendente de Bancos Holger Insfrán, preso na quinta-feira, e três ex-integrantes da diretoria: Liana Caballero, Miguel Ángel Mora e Marco Aurelio González.



Segundo o Ministério Público, os funcionários teriam atuado de forma coordenada para ocultar as irregularidades financeiras do Ueno e permitir que continuasse captando depósitos, apesar dos alertas sobre sua insolvência.



Acusação



O Banco Central do Paraguai (BCP) decretou intervenção no Ueno Bank em 3 de novembro por graves problemas de solvência, deixando centenas de milhares de clientes sem acesso a seus depósitos.



Peña é acusado de utilizar sua influência para favorecer o Ueno, em cujo grupo controlador teve ações até 2025.



Ele também é acusado de injetar milhões em recursos públicos na instituição e de ocultar ou minimizar seus problemas, apesar de ter recebido alertas sobre empréstimos irregulares e riscos de insolvência.



O BCP informou na quinta-feira que já devolveu, por meio de um fundo de garantia, a totalidade das economias a 80% dos 1,8 milhão de depositantes do Ueno.



No entanto, a maior parte do dinheiro depositado continua sem aparecer, incluindo mais de 800 milhões de dólares (R$ 4,5 bilhões) em recursos públicos.



O Ministério Público paraguaio informou nesta sexta-feira que vários países encontraram fundos vinculados ao banco digital e que tomará medidas para solicitar seu congelamento. O órgão não especificou a quais países se referia.



Na segunda-feira, o Ministério Público havia anunciado o início de negociações informais com Estados Unidos, Luxemburgo e Argentina para rastrear e recuperar dinheiro do Ueno e de empresas vinculadas ao banco.



Peña foi destituído em 6 de novembro, por meio de um processo acelerado de impeachment no Senado. Seu vice, Pedro Alliana, deverá completar o mandato até 2028.