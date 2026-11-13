EUA retomam decolagens após mais de quatro horas de suspensão

Os Estados Unidos retomaram as decolagens nesta sexta-feira (13), após mais de quatro horas de interrupção provocada por um problema de comunicação que afetou todos os Centros de Controle de Tráfego Aéreo do país. Mais cedo, o secretário de Transportes americano, Sean Duffy, informou que técnicos da Administração Federal de Aviação (FAA) investigavam a falha.

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Esta é a primeira suspensão geral dos voos em todo o país desde janeiro de 2023, quando um importante sistema de computador da Administração Federal de Aviação dos EUA apresentou falha. A última vez que isso havia ocorrido foi após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Esta é a primeira suspensão geral dos voos em todo o país desde janeiro de 2023, quando um importante sistema de computador da Administração Federal de Aviação dos EUA apresentou falha. A última vez que isso havia ocorrido foi após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

Não é novo '11 de Setembro'

Duffy informou que há um problema de comunicação afetando os 22 centros regionais de controle de tráfego aéreo, responsáveis por orientar aeronaves em rota entre aeroportos por todo o país.



Markwayne Mullin, do Departamento de Segurança Interna, afirmou que autoridades do governo Trump não suspeitam de ação criminosa "Até o momento, não há indícios de que tenha ocorrido um ataque malicioso contra nós. Por enquanto, trata-se apenas de uma falha nas telecomunicações", disse ele. Ainda assim, Mullin ressaltou que as autoridades não descartam nenhuma possibilidade quanto à causa do problema.



Mullin enfatizou aos repórteres que este não é um ataque terrorista. "Não é um novo 11 de setembro", disse ele. "Trata-se de uma interrupção nas telecomunicações".

Europa registra nova onda de ameaças a voos

A polícia da Dinamarca e da República Tcheca investigou novas ameaças ao tráfego aéreo na última sexta-feira, 6, enquanto um avião romeno recebeu uma ameaça de bomba, em mais um caso de uma sequência de trotes que, nesta semana, atingiu voos e atrapalhou viagens por toda a Europa.



Um voo de Praga para Bucareste operado pela companhia aérea romena Tarom foi alvo de ameaça de bomba. A aeronave pousou no destino previsto, e a administração do aeroporto afirmou que a suspeita era falsa.



Na capital dinamarquesa, Copenhague, a polícia informou que esteve no aeroporto pelo segundo dia consecutivo "por causa de ameaças direcionadas ao tráfego aéreo". Segundo a avaliação inicial das autoridades, não houve risco a passageiros nem a outras pessoas no local. A polícia acrescentou que o tráfego aéreo seguia com segurança e sem interrupções.



A polícia tcheca também declarou que voltou a lidar com ameaças contra aviões nesta sexta-feira. De acordo com as autoridades, as medidas de segurança necessárias foram adotadas em cooperação com o Aeroporto Vaclav Havel, em Praga, com "impacto mínimo nas operações normais do aeroporto".



Na Irlanda, a sede em Dublin da emissora pública nacional RTE foi evacuada após uma ameaça de bomba, e as transmissões ao vivo foram substituídas por programas pré-gravados.



A polícia irlandesa, An Garda Síochána, disse estar "ciente de uma ameaça feita contra organizações de mídia aqui e na Europa". A corporação afirmou que mantém contato com empresas de mídia irlandesas e que o caso será investigado.



Mais de duas dezenas de voos foram afetadas por ameaças ao longo da semana, com alguns sendo desviados enquanto as autoridades corriam para descartar qualquer risco.



A Europa também vem registrando outras interrupções recentes, incluindo ataques a sistemas de refrigeração de supermercados, incursões de drones e disparos de alertas sem explicação em aplicativos.



Ameaças falsas de bomba são relativamente comuns, mas é incomum haver tantas em um período tão curto.



Os episódios ocorrem em um momento de aumento das tensões geopolíticas e de alertas de autoridades de que a Rússia pode estar intensificando as chamadas ameaças híbridas na Europa.

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