A colisão deixou o barco parcialmente submersoReprodução / X
A emissora americana WVUE, que ouviu as autoridades do Porto de Nova Orleans, informou que o cruzeiro American Heritage havia chegado aproximadamente duas horas antes do acidente, registrado por volta das 12h30 locais (15h30 de Brasília). O navio-tanque foi identificado como Atlantic Asphalt.
"Surreal - foi isso que aconteceu", afirmou a testemunha Jamie Holford à emissora WDSU-TV. "Foram 15 minutos entre a colisão e o momento em que a embarcação virou."
Petroleiro bate em cruzeiro no rio Mississippi, nos EUA— Jornal O Dia (@jornalodia) November 14, 2026
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Cruzeiro tinha cinco andares e capacidade para 150 passageiros
A tenente Stephanie C. Norwood, do Serviço de Emergência Médica de Nova Orleans, afirmou que todas as agências estão mobilizadas para atuar nas operações de resgate.
O navio-tanque envolvido no acidente é especializado no transporte de grandes quantidades de asfalto e betume. Segundo o serviço de monitoramento marítimo MarineTraffic, a substância semissólida é frequentemente utilizada na pavimentação de estradas e na fabricação de materiais para telhados.
De acordo com a publicação especializada Marine Insights, embarcações que transportam asfalto e betume costumam manter a carga aquecida a temperaturas superiores a 120°C para evitar que o material se solidifique. Ainda não há informações sobre se o petroleiro transportava algum desses produtos no momento da colisão.
A embarcação tem 160 metros de comprimento, tinha Nova Orleans como destino final e navegava sob a bandeira das Ilhas Marshall, segundo o MarineTraffic.
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