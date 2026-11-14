A colisão deixou o barco parcialmente submerso - Reprodução / X

A colisão deixou o barco parcialmente submersoReprodução / X

Publicado 14/11/2026 12:35

Um petroleiro atingiu uma embarcação de cruzeiro fluvial, com 197 pessoas a bordo, sendo 147 passageiros e 50 tripulantes, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (13). A colisão deixou o barco parcialmente submerso . Equipes de resgate atuavam no rio Mississippi, segundo autoridades. Todas as pessoas a bordo da embarcação foram localizadas após a colisão, segundo as autoridades locais. O acidente deixou 32 pessoas hospitalizadas, sendo que uma delas sofreu ferimentos graves.

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A emissora americana WVUE, que ouviu as autoridades do Porto de Nova Orleans, informou que o cruzeiro American Heritage havia chegado aproximadamente duas horas antes do acidente, registrado por volta das 12h30 locais (15h30 de Brasília). O navio-tanque foi identificado como Atlantic Asphalt. A emissora americana WVUE, que ouviu as autoridades do Porto de Nova Orleans, informou que o cruzeiro American Heritage havia chegado aproximadamente duas horas antes do acidente, registrado por volta das 12h30 locais (15h30 de Brasília). O navio-tanque foi identificado como Atlantic Asphalt.

Um trabalho de busca e resgate foi mobilizado logo após o acidente. O serviço de gestão de emergências NOLA Ready pediu que a população evite a região. A orientação foi emitida para facilitar a circulação e o trabalho das equipes médicas e de resgate.

A batida fez com que o barco de cruzeiro se inclinasse e ficasse parcialmente submerso. Imagens da colisão mostram o petroleiro atingindo o cruzeiro, que aparentemente estava atracado. Pessoas aparecem na água usando coletes salva-vidas ou próximas ao corrimão, na lateral da embarcação, enquanto o outro lado do cruzeiro afunda ainda mais.



"Surreal - foi isso que aconteceu", afirmou a testemunha Jamie Holford à emissora WDSU-TV. "Foram 15 minutos entre a colisão e o momento em que a embarcação virou."

Petroleiro bate em cruzeiro no rio Mississippi, nos EUA



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Cruzeiro tinha cinco andares e capacidade para 150 passageiros



O cruzeiro foi construído em 2015 e é operado pela American Cruise Lines. A embarcação tem cinco andares e capacidade para até 150 passageiros.



A tenente Stephanie C. Norwood, do Serviço de Emergência Médica de Nova Orleans, afirmou que todas as agências estão mobilizadas para atuar nas operações de resgate.



O navio-tanque envolvido no acidente é especializado no transporte de grandes quantidades de asfalto e betume. Segundo o serviço de monitoramento marítimo MarineTraffic, a substância semissólida é frequentemente utilizada na pavimentação de estradas e na fabricação de materiais para telhados.



De acordo com a publicação especializada Marine Insights, embarcações que transportam asfalto e betume costumam manter a carga aquecida a temperaturas superiores a 120°C para evitar que o material se solidifique. Ainda não há informações sobre se o petroleiro transportava algum desses produtos no momento da colisão.



A embarcação tem 160 metros de comprimento, tinha Nova Orleans como destino final e navegava sob a bandeira das Ilhas Marshall, segundo o MarineTraffic.