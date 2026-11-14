Lula e Janja visitam imagem de Nossa Senhora Aparecida em Manila, Filipinas - Ricardo Stuckert / PR

Lula e Janja visitam imagem de Nossa Senhora Aparecida em Manila, FilipinasRicardo Stuckert / PR

Publicado 14/11/2026 14:12

O casal foi recebido pelo reitor da catedral, monsenhor Rolando dela Cruz, e pelo monsenhor brasileiro Guilherme de Melo Sanches, integrante da Nunciatura Apostólica nas Filipinas.Nas redes sociais o presidente destacou que “estar diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, tão longe de casa, foi uma experiência muito especial”. Também falou sobre o significado religioso e diplomático da presença da imagem brasileira na capital Filipina.“Ver a fé que faz parte da nossa história ser acolhida com tanto carinho pelo povo filipino tocou profundamente nosso coração”, escreveu Lula. "Que Nossa Senhora continue nos guiando e abençoando brasileiros e filipinos".A imagem de Nossa Senhora Aparecida presente na Catedral de Manila foi doada pelo Santuário Nacional de Aparecida ao povo filipino. Durante a visita, Lula e Janja rezaram diante da imagem na Capela del Pilar, um dos espaços mais tradicionais do templo católico filipino.A visita a imagem da santa ocorreu no mesmo dia em que o presidente cumpriu agendas oficiais em Manila, incluindo encontros bilaterais com o presidente filipino Ferdinand Marcos Jr.Lula também participa da 49ª Reunião de Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asen), que reúne líderes da região e países convidados em discussões sobre prioridades geopolíticas e econômicas do bloco.A viagem tem carácter histórico: é a primeira visita de Estado de um presidente brasileiro em exercício às Filipinas e acontece no ano em que os dois países celebram 80 anos de relações diplomáticas.Neste sábado (14), Lula falou da importância da relação Brasil-Filipinas e ressaltou que nos últimos 20 anos o intercâmbio comercial quase quadruplicou. O Brasil fornece aos filipinos carne bovina, suína e frango, além de milho."Nossas economias complementares guardam ainda muitas oportunidades para ampliar e diversificar esse fluxo. Queremos agregar valor à nossa pauta exportadora e comprar mais produtos fabricados aqui", anunciou.Segundo veículos de comunicação filipinos, Lula se emocionou durante a cerimônia realizada à margem da cúpula da Asen.