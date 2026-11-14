Segundo Zelensky, a Ucrânia discute "garantias de segurança específicas por parte da Otan e da UE" - Jonathan Nackstrand / AFP

Segundo Zelensky, a Ucrânia discute "garantias de segurança específicas por parte da Otan e da UE" Jonathan Nackstrand / AFP

Publicado 14/11/2026 14:41

O governo dos Estados Unidos propôs pela primeira vez que a Ucrânia ceda território à Rússia em troca de sua adesão à Otan, declarou o presidente ucraniano Volodimir Zelensky , que insistiu que "a guerra deve terminar" antes de um debate sobre a segurança na Europa.

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Nos últimos dias, uma intensa atividade diplomática foi registrada para tentar acabar com a guerra na Ucrânia, deflagrada em fevereiro de 2022 pela invasão russa.



Os emissários americanos, Steve Witkoff e Jared Kushner, participaram de uma série de reuniões em Abu Dhabi com negociadores ucranianos e russos. Em seguida, os dois viajaram a Moscou para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, e a Dublin, onde tiveram uma reunião com Zelensky.



O diálogo não resultou em avanços concretos para acabar com o conflito bélico mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, mas permitiu que todas as partes concordassem que os europeus devem estar associados a futuras negociações.



Durante os encontros, "os americanos fizeram uma pergunta: 'E se a Ucrânia aderir à Otan? A Ucrânia se retiraria do Donbass?' Esta foi a primeira vez que isto foi levantado", afirmou Zelensky aos jornalistas na sexta-feira, sob a condição de que as declarações fossem publicadas apenas no sábado.

Nos últimos dias, uma intensa atividade diplomática foi registrada para tentar acabar com a guerra na Ucrânia, deflagrada em fevereiro de 2022 pela invasão russa.Os emissários americanos, Steve Witkoff e Jared Kushner, participaram de uma série de reuniões em Abu Dhabi com negociadores ucranianos e russos. Em seguida, os dois viajaram a Moscou para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, e a Dublin, onde tiveram uma reunião com Zelensky.O diálogo não resultou em avanços concretos para acabar com o conflito bélico mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, mas permitiu que todas as partes concordassem que os europeus devem estar associados a futuras negociações.Durante os encontros, "os americanos fizeram uma pergunta: 'E se a Ucrânia aderir à Otan? A Ucrânia se retiraria do Donbass?' Esta foi a primeira vez que isto foi levantado", afirmou Zelensky aos jornalistas na sexta-feira, sob a condição de que as declarações fossem publicadas apenas no sábado.

"Garantias de segurança"



Segundo Zelensky, a Ucrânia discute "garantias de segurança específicas por parte da Otan e da UE".



Se os países ocidentais as confirmarem, "então vou perguntar à sociedade ucraniana o que ela pensa: Aceitamos ou não? Eu não tenho o direito de tomar esta decisão sozinho", disse aos jornalistas.



A Rússia controla atualmente quase um quinto do território do país vizinho: a península da Crimeia, anexada em 2014; a maior parte das regiões de Donetsk e Luhansk (leste), conhecidas em conjunto como o Donbass; e amplas áreas das regiões de Zaporizhzhia e Kherson (sul).



Moscou exige a retirada completa do Exército ucraniano de Donetsk, uma condição que Kiev rejeitou até o momento por considerar que deixaria o país exposto a novos ataques russos.



Zelensky também criticou a ideia de revisar a arquitetura de segurança de todo o continente, defendida pelos russos. O conceito acendeu o sinal de alerta entre os países europeus. Em 2021, antes de invadir a Ucrânia, Moscou deu um ultimato ao Ocidente para que retirasse as tropas da OTAN do leste da Europa.



"Isto é perigoso porque, na minha opinião, são justamente coisas como esta que levam a guerras ou a escaladas", disse o ucraniano.



"A verdadeira segurança na Europa é a UE, a Otan. Isso é tudo. Não há outra segurança na Europa" ressaltou Zelensky.



Na sexta-feira, em Dublin, a Europa escolheu cinco países (França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Polônia) que enviarão representantes para futuras negociações sobre a Ucrânia.



"Europa estará nas conversações"



"O principal é que a Europa estará nas conversações", declarou Zelensky à imprensa.



A Ucrânia e a Europa insistem que qualquer negociação deve priorizar o fim dos combates. "Não podemos virar tudo de cabeça para baixo e começar falando de mudar o cenário da segurança no mundo", afirmou o presidente ucraniano. "Esta guerra precisa acabar primeiro".



"A ideia de Moscou de uma redistribuição de poder na Europa é muito perigosa", enfatizou o presidente ucraniano.



Além disso, ele afirmou que a Rússia é contrária a um cessar-fogo temporário.



"Sobre a proposta de trégua energética: os russos não querem", disse.



Segundo Zelensky, a proposta de Putin de uma "missão humanitária" na disputada cidade ucraniana de Kostiantynivka é uma "armadilha" para que as forças ucranianas se retirem e abram caminho para avanços russos no Donbass.



A Rússia afirmou este ano que tomou o controle da cidade, mas a Ucrânia garante que os combates prosseguem na localidade.



"Putin simplesmente deseja que abandonemos Kostiantynivka para que eles possam se mudar e ocupar toda a cidade", afirmou Zelensky.



As tropas de Moscou avançaram lentamente em direção ao oeste desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, mas não conseguiram tomar toda a região de Donetsk.