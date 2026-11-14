Viajantes ainda enfrentavam atrasos e cancelamentos neste sábadoRyan Murphy / AFP
O chefe da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), Bryan Bedford, apontou que a agência descartou a possibilidade de um ataque cibernético como razão do problema e que o tráfego aéreo deve ser completamente restabelecido até o fim de domingo, 15.
Segundo Bedford, as companhias aéreas "ainda registrarão atrasos e cancelamentos", mas o "pior já passou".
Segundo as autoridades americanas, a troca de um cabo de comunicação de cobre por fibra óptica levou à falha em um roteador, prejudicando a comunicação de dados com os aviões.
O problema específico ocorrido durante a atualização - realizada no que o secretário de Transportes, Sean Duffy, descreveu como uma instalação "remota" - ainda não foi identificado, afirmou ele na mesma coletiva de imprensa. A empresa contratada para executar o serviço foi a L3Harris, que presta serviços à FAA há décadas, disse ele.
"Estamos tentando determinar se houve incompetência" - referindo-se à instalação dessa atualização - "ou se eles instalaram um roteador defeituoso", declarou Duffy. E acrescentou: "Ainda não definimos qual foi a falha".
Interrupção
Viajantes nos Estados Unidos e em outros lugares ainda enfrentavam atrasos e cancelamentos neste sábado, enquanto companhias aéreas e aeroportos tentavam se recuperar da paralisação das operações - determinada no dia anterior - que interrompeu o tráfego aéreo por horas.
Mais de 8,2 mil voos - o que representa mais de 31% do total programado para sexta-feira - foram cancelados em todo o país, segundo a Cirium, uma empresa de dados sobre aviação; ainda assim, alguns voos internacionais receberam autorização para decolar.
Retomada
Especialistas em aviação afirmaram que pode levar dias para que a programação retorne à normalidade após uma paralisação dessa magnitude.
Em resposta ao problema, o secretário de Transportes dos EUA pediu que os congressistas fornecessem mais verba ao departamento com o intuito de evitar novas falhas. Para modernizar instalações e tecnologias de controle de tráfego aéreo obsoletas, ele solicitou mais US$ 50 bilhões ao Congresso - controlado pelos republicanos -, que, no ano passado, havia aprovado US$ 12,5 bilhões para o projeto.
A paralisação em âmbito nacional foi a primeira desde janeiro de 2023, quando outro sistema computacional fundamental da FAA - que envia avisos aos pilotos - apresentou falha, e a segunda desde os ataques de 11 de setembro de 2001. (Com agências internacionais)
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