A crise habitacional tem gerado semanas de manifestações e acampamentos nas principais praças do país - Filipe Amorim / AFP

A crise habitacional tem gerado semanas de manifestações e acampamentos nas principais praças do paísFilipe Amorim / AFP

Publicado 14/11/2026 17:00

Dezenas de milhares de pessoas marcharam em mais de 30 cidades e vilas em Portugal neste sábado (14) no maior protesto até agora contra o aumento dos preços de moradias , que muitos reclamam ter tornado a compra ou o aluguel de uma casa fora de alcance.

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A crise habitacional tem gerado semanas de manifestações, com alguns ativistas acampando nas principais praças do centro de Lisboa e do Porto, a capital e a segunda maior cidade de Portugal. A polícia de choque com cães dispersou alguns dos protestos.



Os protestos nas últimas semanas seguiram o exemplo das manifestações que começaram no mês passado na vizinha Espanha, devido a queixas semelhantes sobre a habitação inacessível.



Os protestos de sábado em Portugal ocorreram sob o slogan "Não vamos deixar que roubem nosso direito à habitação". Os ativistas querem limites para os aumentos de aluguel, maior proteção legal para os inquilinos contra despejos e mais habitação acessível.



Entre 2015 e 2025, Portugal registrou o maior salto na União Europeia na relação preço da casa/rendimento, com um aumento de 61%, seguido pelos Países Baixos, com 34%, disse o escritório de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat, na semana passada.



Entre o primeiro trimestre de 2025 e o primeiro trimestre de 2026, os preços das habitações subiram quase 20%, apontou o Instituto Nacional de Estatística, uma agência governamental, no mês passado. Os preços dos aluguéis também subiram significativamente, registrando um aumento de 68% desde 2020, segundo o governo.



Compradores estrangeiros e fundos de investimento têm alimentado o aumento dos preços ao comprar imóveis portugueses. O turismo também aumentou, com muitos apartamentos no centro da cidade sendo convertidos em aluguéis de curto prazo.



O governo respondeu com medidas como a redução de impostos sobre novas construções, a restrição de aluguéis de curto prazo e a promessa de construir 145 mil novas casas. Mas reconhece que os efeitos não serão imediatos. O presidente António José Seguro, cujo papel é principalmente cerimonial, mas que exerce influência política, convocou um Conselho de Estado, um órgão consultivo, para discutir os protestos no início deste mês e se reuniu na sexta-feira com alguns dos manifestantes. A crise habitacional tem gerado semanas de manifestações, com alguns ativistas acampando nas principais praças do centro de Lisboa e do Porto, a capital e a segunda maior cidade de Portugal. A polícia de choque com cães dispersou alguns dos protestos.Os protestos nas últimas semanas seguiram o exemplo das manifestações que começaram no mês passado na vizinha Espanha, devido a queixas semelhantes sobre a habitação inacessível.Os protestos de sábado em Portugal ocorreram sob o slogan "Não vamos deixar que roubem nosso direito à habitação". Os ativistas querem limites para os aumentos de aluguel, maior proteção legal para os inquilinos contra despejos e mais habitação acessível.Entre 2015 e 2025, Portugal registrou o maior salto na União Europeia na relação preço da casa/rendimento, com um aumento de 61%, seguido pelos Países Baixos, com 34%, disse o escritório de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat, na semana passada.Entre o primeiro trimestre de 2025 e o primeiro trimestre de 2026, os preços das habitações subiram quase 20%, apontou o Instituto Nacional de Estatística, uma agência governamental, no mês passado. Os preços dos aluguéis também subiram significativamente, registrando um aumento de 68% desde 2020, segundo o governo.Compradores estrangeiros e fundos de investimento têm alimentado o aumento dos preços ao comprar imóveis portugueses. O turismo também aumentou, com muitos apartamentos no centro da cidade sendo convertidos em aluguéis de curto prazo.O governo respondeu com medidas como a redução de impostos sobre novas construções, a restrição de aluguéis de curto prazo e a promessa de construir 145 mil novas casas. Mas reconhece que os efeitos não serão imediatos. O presidente António José Seguro, cujo papel é principalmente cerimonial, mas que exerce influência política, convocou um Conselho de Estado, um órgão consultivo, para discutir os protestos no início deste mês e se reuniu na sexta-feira com alguns dos manifestantes.

França tem novos protestos contra custo de vida

Milhares de pessoas voltaram às ruas da França neste sábado (14) para protestar contra o alto custo de vida e um projeto de lei que reforça a proteção dos policiais que utilizam suas armas.



Segundo o Ministério do Interior, 106.000 pessoas se manifestaram no sábado em todo o país, 24.000 delas em Paris. Por sua vez, as organizações sindicais calcularam em 200.000 o número de manifestantes na França, 100.000 na capital.



A segunda maior economia da União Europeia enfrenta há mais de um mês bloqueios em escolas do Ensino Médio e manifestações, poucos meses antes das eleições presidenciais de 2027, que definirão o sucessor de Emmanuel Macron.



Alguns protestos, em sua maioria pacíficos, registraram episódios esporádicos de violência.



Segundo as autoridades, 146.000 pessoas participaram no sábado da semana passada de manifestações em toda a França, um número muito inferior ao dos finais de semana anteriores.