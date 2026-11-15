O encontro entre os líderes ocorreu à margem da 49ª Asean, nas Filipinas - Ricardo Stuckert / PR

O encontro entre os líderes ocorreu à margem da 49ª Asean, nas FilipinasRicardo Stuckert / PR

Publicado 15/11/2026 10:21

O encontro ocorreu à margem da 49ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). Segundo informações do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), Carney manifestou disposição de colaborar para ampliar o apoio internacional ao fundo.Em publicação nas redes sociais após a reunião, Lula destacou o caráter inovador do mecanismo e afirmou que o TFFF prevê que os rendimentos remunerem os investidores e beneficiem países que abrigam florestas tropicais. Segundo o presidente, foi ao reconhecer essas características que Carney anunciou a contribuição canadense."Foi ao reconhecer o caráter inovador do mecanismo que o premiê Carney anunciou o aporte de 400 milhões de dólares e expressou disposição de colaborar para ampliar o apoio à iniciativa brasileira", escreveu Lula.Os dois líderes também acertaram a realização de visitas bilaterais em 2027, acompanhadas de delegações empresariais dos dois países. Carney aceitou o convite de Lula para visitar o Brasil no primeiro trimestre do próximo ano.Outro tema da conversa foi a negociação de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Canadá. Os líderes concordaram em trabalhar para concluir as tratativas nos próximos meses, com o objetivo de diversificar as relações comerciais.Lula chegou às Filipinas após participar da COP31, conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas realizada em Antália, na Turquia. Durante a reunião, o presidente brasileiro também citou sua participação no evento e apresentou as vantagens do TFFF.O governo brasileiro tem buscado ampliar a adesão de países e investidores ao fundo, que pretende mobilizar recursos para remunerar nações pela conservação de suas florestas tropicais.O aporte canadense se soma às contribuições anunciadas por outros países, como Alemanha, França, Indonésia, Luxemburgo, Noruega e Reino Unido. Em outubro, a Holanda também anunciou um investimento de US$ 500 milhões. O fundo conta ainda com a participação de investidores privados.Com a contribuição do Canadá, o TFFF reúne mais de US$ 8 bilhões em compromissos financeiros. O governo brasileiro trabalha para alcançar US$ 10 bilhões como um dos primeiros objetivos da iniciativa.A meta de longo prazo é mobilizar US$ 125 bilhões. Desse total, 20% deverão vir de fundos soberanos e entidades filantrópicas. Esses recursos funcionarão como garantia para atrair investimentos do mercado privado.Lula e Carney também discutiram a necessidade de reformar a Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de torná-la mais representativa, legítima e efetiva. Os dois manifestaram disposição de aprofundar o diálogo nos âmbitos bilateral e multilateral.