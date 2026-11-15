Ao falar sobre comércio internacional, Lula voltou a criticar o tarifaço imposto pelo governo TrumpRicardo Stuckert / PR
Citando setores como os minerais críticos e terras raras, Lula mencionou que não deseja ver o Brasil comercializando apenas matérias-primas brutas, mas sim produzindo baterias e chips.
Ao falar sobre comércio internacional, Lula voltou a criticar o tarifaço imposto pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil, mas reforçou que o País preferiu "não ficar chorando" e sim buscar novos parceiros.
Sobre as Filipinas, o presidente brasileiro destacou que já há uma parceria forte com o Brasil em setores como Defesa e Agricultura e que é "resolver nossas pendências" para ampliar ainda mais essa corrente de comércio. Lula também citou que, além de ampliar o comércio com a Ásia, o Brasil quer ser "parceiro definitivo da União Europeia", duplicando o comércio com o bloco.
"Nós queremos convencer o mundo empresarial e a economia mundial, que investir na preservação pode ser uma forma moderna de ganhar dinheiro de forma eficaz. É por isso que no Brasil vamos investir muito na chamada economia verde, para que a gente possa extrair da floresta em pé, aquilo que muitas vezes as pessoas não conseguem extrair da floresta derrubada. Esse é o dado concreto: provar ao mundo que uma árvore em pé pode trazer mais ganho do que uma árvore derrubada", discursou.
Nesse sentido, Lula citou a importância da criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), idealizado pelo governo brasileiro no ano passado. Durante a visita às Filipinas, o presidente participou de uma reunião bilateral com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, que anunciou um aporte de US$ 400 milhões no fundo.
Ao final do discurso, Lula também comentou sobre as eleições presidenciais do Brasil, realizadas há três semanas e se disse surpreso ao saber que o pleito foi acompanhado com tanta atenção pelos países asiáticos.
O presidente exaltou a participação popular antes das eleições e frisou que o povo foi às ruas quando percebeu que havia possibilidade de o Brasil eleger "um miliciano" para a presidência, em referência ao seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL). "O mundo viu no Brasil a possibilidade da gente salvar o multilateralismo, a democracia e salvar a participação da sociedade nas decisões".
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