Ao falar sobre comércio internacional, Lula voltou a criticar o tarifaço imposto pelo governo Trump - Ricardo Stuckert / PR

Ao falar sobre comércio internacional, Lula voltou a criticar o tarifaço imposto pelo governo TrumpRicardo Stuckert / PR

Publicado 15/11/2026 11:31

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu neste domingo (15), em declaração à imprensa, em Manila, nas Filipinas, a necessidade de o Brasil deixar de ser uma nação "eternamente em desenvolvimento" e passe a figurar entre os países desenvolvidos. Para isso, o petista destacou a importância de investimentos em ciência, tecnologia e na chamada indústria digital.

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Citando setores como os minerais críticos e terras raras, Lula mencionou que não deseja ver o Brasil comercializando apenas matérias-primas brutas, mas sim produzindo baterias e chips. Citando setores como os minerais críticos e terras raras, Lula mencionou que não deseja ver o Brasil comercializando apenas matérias-primas brutas, mas sim produzindo baterias e chips.

"O Brasil não quer ser mais exportador de matéria-prima, de commodities, o Brasil quer ser exportador de conhecimento e de inteligência. E o Brasil tem potencial para dar esse salto de qualidade", disse Lula em pronunciamento à imprensa em Manila, nas Filipinas, após participar da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).



Ao falar sobre comércio internacional, Lula voltou a criticar o tarifaço imposto pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil, mas reforçou que o País preferiu "não ficar chorando" e sim buscar novos parceiros.

"Ao invés de a gente ficar chorando ou implorando para que o governo americano desse dólares ao Brasil, a gente resolveu procurar outros parceiros para a gente vender", disse Lula, citando que houve queda nas exportações aos EUA, mas crescimento nas vendas a nações como China, Vietnã, Indonésia e Alemanha.



Sobre as Filipinas, o presidente brasileiro destacou que já há uma parceria forte com o Brasil em setores como Defesa e Agricultura e que é "resolver nossas pendências" para ampliar ainda mais essa corrente de comércio. Lula também citou que, além de ampliar o comércio com a Ásia, o Brasil quer ser "parceiro definitivo da União Europeia", duplicando o comércio com o bloco.

O presidente também exaltou as políticas ambientais do seu mandato, mencionando que, pela primeira vez na história, houve queda no desmatamento em todos os biomas do País no ano passado. O petista destacou que é perfeitamente possível que o Brasil atinja o desmatamento zero em 2030 e salientou que não há contradição entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico.



"Nós queremos convencer o mundo empresarial e a economia mundial, que investir na preservação pode ser uma forma moderna de ganhar dinheiro de forma eficaz. É por isso que no Brasil vamos investir muito na chamada economia verde, para que a gente possa extrair da floresta em pé, aquilo que muitas vezes as pessoas não conseguem extrair da floresta derrubada. Esse é o dado concreto: provar ao mundo que uma árvore em pé pode trazer mais ganho do que uma árvore derrubada", discursou.



Nesse sentido, Lula citou a importância da criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), idealizado pelo governo brasileiro no ano passado. Durante a visita às Filipinas, o presidente participou de uma reunião bilateral com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, que anunciou um aporte de US$ 400 milhões no fundo.



Ao final do discurso, Lula também comentou sobre as eleições presidenciais do Brasil, realizadas há três semanas e se disse surpreso ao saber que o pleito foi acompanhado com tanta atenção pelos países asiáticos.



O presidente exaltou a participação popular antes das eleições e frisou que o povo foi às ruas quando percebeu que havia possibilidade de o Brasil eleger "um miliciano" para a presidência, em referência ao seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL). "O mundo viu no Brasil a possibilidade da gente salvar o multilateralismo, a democracia e salvar a participação da sociedade nas decisões".