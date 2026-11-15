Trump criticou a gestão de Biden, culpando-o pela paralisação de voos - Jim Watson / AFP

Trump criticou a gestão de Biden, culpando-o pela paralisação de voosJim Watson / AFP

Publicado 15/11/2026 12:44

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cobrou do Congresso norte-americano a aprovação de verbas para modernizar o sistema de aviação do país . Em postagem feita neste domingo (15) na rede social Truth Social, ele afirmou: "Temos o conhecimento e o plano para o Sistema de Controle de Voo, precisamos que o Congresso forneça o dinheiro".

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O presidente disse que a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) "está fazendo um ótimo trabalho e está pronta para agir", após a paralisação do tráfego aéreo por mais de quatro horas ocorrida nesta sexta-feira no país, interrompendo viagens domésticas e internacionais.



Trump ainda criticou a gestão do órgão durante o governo de Joe Biden, culpando-o pela paralisação dos voos. Ele classificou a gestão da aviação de Biden como "desastre", afirmou que o sistema "piorou" e que "muito dinheiro foi gasto de forma imprudente, tornando um sistema antigo e quebrado pior do que quando começaram". O presidente disse que a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) "está fazendo um ótimo trabalho e está pronta para agir", após a paralisação do tráfego aéreo por mais de quatro horas ocorrida nesta sexta-feira no país, interrompendo viagens domésticas e internacionais.Trump ainda criticou a gestão do órgão durante o governo de Joe Biden, culpando-o pela paralisação dos voos. Ele classificou a gestão da aviação de Biden como "desastre", afirmou que o sistema "piorou" e que "muito dinheiro foi gasto de forma imprudente, tornando um sistema antigo e quebrado pior do que quando começaram".

"Tudo em que eles tocaram deu errado", escreveu o presidente republicano na plataforma Truth Social.



"Muito dinheiro gasto de forma imprudente, deixando um sistema velho e quebrado ainda pior do que era quando começaram", acrescentou.



"Se o Congresso aprovar o dinheiro urgentemente necessário para o Controle de Tráfego Aéreo, podemos construí-lo de forma rápida e eficiente. Será o melhor sistema em qualquer lugar do mundo", disse. Trump afirmou, no post, que grande parte do atual sistema de controle aéreo tem 50 anos, o que, segundo ele, seria "ridículo". "Já começamos o trabalho, mas deveria ser feito de uma só vez, não aos poucos. O Congresso deve aprovar. A administração Biden atrasou isso por anos", concluiu.



Em outra postagem feita em seguida, ele afirmou que está na Casa Branca tendo reuniões sobre "muitos assuntos", mas sem especificar quais.

Biden, que governou de 2021 a 2025, precedeu Trump, mas também o sucedeu após o primeiro mandato do republicano, de 2017 a 2021.

Paralisação do espaço aéreo

Os Estados Unidos determinaram a suspensão de todas as decolagens no país por motivos de segurança nesta sexta-feira (13) por cerca de quatro horas. A medida foi tomada pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, após a agência reportar um problema de comunicação que afeta as torres de controle de tráfego aéreo.

O chefe da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), Bryan Bedford, informou que 12 mil voos foram cancelados na sexta-feira e que outros 4 mil a 5 mil poderiam deixar de decolar no sábado, de um total de 41 mil programados.

A suspensão em nível nacional foi a primeira desde janeiro de 2023, quando outro sistema-cheve de informação da FAA que envia avisos aos pilotos falhou, e a segunda desde os ataques de 11 de setembro de 2001.