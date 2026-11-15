Leão XIV passou três horas em Cusco antes de voar para Pucallpa - Simone Risoluti / AFP

Leão XIV passou três horas em Cusco antes de voar para PucallpaSimone Risoluti / AFP

Publicado 15/11/2026 13:08

Meninos com ponchos, meninas com saias típicas, trajes tradicionais da serra peruana, receberam o papa no desembarque. O pontífice também era aguardado por uma comitiva oficial.O líder dos 1,4 bilhão de católicos retornou na quarta-feira ao Peru, onde viveu por quase duas décadas, na etapa final de uma viagem de 12 dias que incluiu etapas no Uruguai e na Argentina."Ele já trabalhou aqui no Peru, tem bastante acesso, bastante conhecimento da nossa realidade. Esperamos que transmita alguma mensagem de paz", disse Kelvin Pfuyo, engenheiro de 35 anos, na cidade andina.Após o desembarque em Cusco, Leão XIV subirá ainda algumas centenas de metros para chegar a Saqsaywaman, uma imponente fortaleza pré-colombiana de pedras gigantescas, onde se reunirá com grupos que cultivam tradições religiosas populares, antes de fazer uma oração.Depois, ele voará para Pucallpa, na quente Amazônia peruana, onde será recebido por representantes dos povos indígenas.Sua recente cirurgia provocou dúvidas durante vários dias sobre a viabilidade da viagem. Mas Robert Prevost, de 71 anos, não modificou a agenda exigente.Na manhã de domingo, ele voou de Chiclayo, onde foi arcebispo e teve reencontros emocionantes, para a antiga capital dos incas.Na viagem pela América do Sul, Leão XIV buscou reavivar a fé em uma região onde o número de católicos registra queda. Ele dirigiu seus discursos à defesa dos pobres, denunciou a violência e lamentou a queda da natalidade.O pontífice passará três horas em Cusco antes de voar para Pucallpa, uma das cidades mais importantes da Amazônia peruana.Localizada na bacia do rio Ucayali, em meio às florestas tropicais, é a capital de uma região que se tornou o epicentro do desmatamento no país. O Peru perdeu 3,2 milhões de hectares de florestas entre 2001 e 2024, principalmente em Ucayali, Madre de Dios e Loreto, segundo o governo.Leão XIV observará uma dança praticada pelo povo Shipibo-Konibo e, em seguida, fará um discurso, que deve abordar as ameaças contra os povos indígenas, cercados por atividades ilegais que saqueiam a região, incluindo narcotráfico, desmatamento e poluição.As florestas amazônicas cobrem metade do país, um dos poucos que ainda abrigam povos não contactados, que vivem em total autonomia, afastados da sociedade moderna.Mas os traficantes de drogas aproveitam a inacessibilidade da floresta para expandir suas atividades, enquanto madeireiros cortam suas melhores árvores e o garimpo ilegal retira o ouro da região e contamina os rios.Para simbolizar o compromisso com o meio ambiente, Leão XIV participará de uma cerimônia na qual poderá plantar uma árvore, provavelmente um shihuahuaco, uma espécie amazônica que pode viver mais de mil anos, mas é muito cobiçada pelos madeireiros.Após uma missa em Pucallpa, na qual são esperadas dezenas de milhares de pessoas, o papa voará durante a noite para Lima, onde, na segunda-feira, comandará uma última cerimônia para uma multidão: uma liturgia que servirá de despedida para o país que chamou de sua "pátria".