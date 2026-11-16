Prédio abrigava restaurante e áreas para moradia, segundo policialReprodução / X
O incêndio começou durante a madrugada, no prédio comercial que abrigava um restaurante e áreas para moradia, disse à reportagem um policial da comunidade de Patong, em Phuket.
"Os bombeiros demoraram duas horas para controlar o incêndio e encontraram 11 pessoas mortas", incluindo cidadãos tailandeses e birmaneses, afirmou. Dezesseis pessoas foram atendidas no hospital por inalação de fumaça e ferimentos provocados por estilhaços de vidro, acrescentou.
A causa do incêndio está sendo investigada, segundo o policial, que pediu para não ser identificado porque não estava autorizado a falar com a imprensa.
Em agosto, Tailândia advertiu sobre turista 'problemáticos'
As novas regras que regem a expulsão de estrangeiros que já cumpriram suas penas foram publicadas no Diário Oficial. Essas regras abrangem infrações como permanência ilegal após o vencimento do visto, trabalho ilegal, operações comerciais fraudulentas, uso de documentos falsificados e crimes puníveis com pelo menos cinco anos de prisão.
"A Tailândia tem uma política de acolhimento a estrangeiros que desejam viajar, trabalhar ou fazer negócios. No entanto, alguns estrangeiros não agem de acordo com a lei ou os costumes do nosso povo", afirma o texto. As medidas foram aprovadas em julho pelo governo do primeiro-ministro conservador, Anutin Charnvirakul, e visam "preservar os valores culturais tailandeses", segundo as autoridades.
O reino do sudeste asiático é fortemente dependente do turismo, que representa mais de 10% do seu Produto Interno Bruto (PIB), e espera receber aproximadamente 33,5 milhões de turistas estrangeiros em 2026, em comparação com quase 33 milhões no ano passado.
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