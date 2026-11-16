Prédio abrigava restaurante e áreas para moradia, segundo policial - Reprodução / X

Prédio abrigava restaurante e áreas para moradia, segundo policialReprodução / X

Publicado 16/11/2026 09:43

Um incêndio devastou um prédio comercial de quatro andares na ilha turística de Phuket, na Tailândia , na madrugada desta segunda-feira (16). A tragédia que deixou 11 mortos e 16 feridos, segundo informações da polícia.





O incêndio começou durante a madrugada, no prédio comercial que abrigava um restaurante e áreas para moradia, disse à reportagem um policial da comunidade de Patong, em Phuket.



"Os bombeiros demoraram duas horas para controlar o incêndio e encontraram 11 pessoas mortas", incluindo cidadãos tailandeses e birmaneses, afirmou. Dezesseis pessoas foram atendidas no hospital por inalação de fumaça e ferimentos provocados por estilhaços de vidro, acrescentou.



A causa do incêndio está sendo investigada, segundo o policial, que pediu para não ser identificado porque não estava autorizado a falar com a imprensa. LEIA MAIS: Ucrânia lança 1,3 mil drones contra Rússia e atinge ponte na Crimeia O incêndio começou durante a madrugada, no prédio comercial que abrigava um restaurante e áreas para moradia, disse à reportagem um policial da comunidade de Patong, em Phuket."Os bombeiros demoraram duas horas para controlar o incêndio e encontraram 11 pessoas mortas", incluindo cidadãos tailandeses e birmaneses, afirmou. Dezesseis pessoas foram atendidas no hospital por inalação de fumaça e ferimentos provocados por estilhaços de vidro, acrescentou.A causa do incêndio está sendo investigada, segundo o policial, que pediu para não ser identificado porque não estava autorizado a falar com a imprensa.

Em agosto, Tailândia advertiu sobre turista 'problemáticos'

Em 28 de agosto, o governo tailandês alertou que turistas "problemáticos" poderão ser expulsos do país após a entrada em vigor de novas regras direcionadas a estrangeiros condenados por atividades ilegais. "Turistas ou trabalhadores estrangeiros problemáticos que infringirem a lei devem partir", escreveu o ministro do Turismo, Surasak Phancharoenworakul, nas redes sociais.



As novas regras que regem a expulsão de estrangeiros que já cumpriram suas penas foram publicadas no Diário Oficial. Essas regras abrangem infrações como permanência ilegal após o vencimento do visto, trabalho ilegal, operações comerciais fraudulentas, uso de documentos falsificados e crimes puníveis com pelo menos cinco anos de prisão.



"A Tailândia tem uma política de acolhimento a estrangeiros que desejam viajar, trabalhar ou fazer negócios. No entanto, alguns estrangeiros não agem de acordo com a lei ou os costumes do nosso povo", afirma o texto. As medidas foram aprovadas em julho pelo governo do primeiro-ministro conservador, Anutin Charnvirakul, e visam "preservar os valores culturais tailandeses", segundo as autoridades.

A Tailândia já havia decidido em maio reduzir o limite de permanência sem visto para turistas de mais de 90 países de 60 para 30 dias, com o objetivo declarado de combater a criminalidade após uma série de incidentes.

Em setembro, dois militares dos Estados Unidos foram expulsos da cidade de Pattaya, onde o porta-aviões USS Abraham Lincoln fazia uma escala. Eles foram enviados de volta ao navio após uma briga por embriaguez, segundo a polícia local.



O reino do sudeste asiático é fortemente dependente do turismo, que representa mais de 10% do seu Produto Interno Bruto (PIB), e espera receber aproximadamente 33,5 milhões de turistas estrangeiros em 2026, em comparação com quase 33 milhões no ano passado.