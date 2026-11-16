Mulheres condenadas com base em lei do século XIX receberam indulto após aprovação de emenda no Parlamento - UK Parliament / Reprodução

Mulheres condenadas com base em lei do século XIX receberam indulto após aprovação de emenda no ParlamentoUK Parliament / Reprodução

Publicado 16/11/2026 11:06

As mulheres da Inglaterra e do País de Gales condenadas por terem abortado com base em uma lei do século XIX receberam indultos automáticos nesta segunda-feira (16). A medida ocorre após a entrada em vigor de um texto que descriminaliza a interrupção voluntária da gravidez fora dos prazos estabelecidos.





Antes da aprovação da lei, as mulheres podiam ser julgadas e detidas se interrompessem a gravidez após as 24 semanas ou sem autorização médica. No entanto, em junho de 2025, os deputados descriminalizaram os abortos realizados fora deste prazo.



"As mulheres condenadas por um crime de aborto relacionado à própria gravidez foram indultadas de forma automática", anunciou o Ministério da Justiça em um comunicado.



"Hoje é um dia transcendental e histórico para as mulheres e meninas da Inglaterra e do País de Gales", afirmou Tonia Antoniazzi, a deputada que impulsionou a emenda. "Nenhum indulto pode apagar o dano e a angústia de suas experiências, mas isso constitui um reconhecimento importante de que o que elas sofreram foi uma injustiça", acrescentou a deputada trabalhista.



Antoniazzi declarou à agência PA que mais de cem mulheres afetadas de maneira "desnecessária" pela antiga norma serão beneficiadas.



A Irlanda do Norte descriminalizou o aborto em 2019, enquanto a Escócia está atualmente revisando sua legislação sobre o tema. LEIA MAIS: Incêndio em prédio comercial na Tailândia deixa 11 mortos Antes da aprovação da lei, as mulheres podiam ser julgadas e detidas se interrompessem a gravidez após as 24 semanas ou sem autorização médica. No entanto, em junho de 2025, os deputados descriminalizaram os abortos realizados fora deste prazo."As mulheres condenadas por um crime de aborto relacionado à própria gravidez foram indultadas de forma automática", anunciou o Ministério da Justiça em um comunicado."Hoje é um dia transcendental e histórico para as mulheres e meninas da Inglaterra e do País de Gales", afirmou Tonia Antoniazzi, a deputada que impulsionou a emenda. "Nenhum indulto pode apagar o dano e a angústia de suas experiências, mas isso constitui um reconhecimento importante de que o que elas sofreram foi uma injustiça", acrescentou a deputada trabalhista.Antoniazzi declarou à agência PA que mais de cem mulheres afetadas de maneira "desnecessária" pela antiga norma serão beneficiadas.A Irlanda do Norte descriminalizou o aborto em 2019, enquanto a Escócia está atualmente revisando sua legislação sobre o tema.

Polônia

Em 20 de outubro, o Parlamento da Polônia aprovou dois projetos de lei para flexibilizar o acesso ao aborto no país, que tem uma das legislações mais restritivas da União Europeia para a interrupção da gravidez. As medidas, porém, ainda podem enfrentar o veto do presidente.



O primeiro projeto, apresentado pelo partido de centro-direita Coalizão Cívica (KO), do primeiro-ministro Donald Tusk, e pelo partido A Esquerda, descriminaliza parcialmente o aborto e elimina as penas por ajudar a realizar o procedimento, que atualmente podem chegar a três anos de prisão.



O segundo projeto, apresentado pelos aliados mais conservadores da coalizão, Polônia 2050 e Partido Popular Polonês (PSL), reverte os efeitos de uma decisão de 2020 do Tribunal Constitucional (TK), a mais alta corte do país, que proibiu o aborto em casos de malformações fetais graves.



O primeiro projeto foi aprovado por 217 votos a favor, 213 contra e três abstenções. O segundo, de caráter mais conservador, recebeu 233 votos a favor, 203 contra e uma abstenção.



O governo de centro e pró-europeu de Tusk prometeu flexibilizar as leis sobre o aborto antes de vencer as últimas eleições, realizadas em 2023, mas as divergências entre as diferentes alas da coalizão atrasaram o processo.



Atualmente, o aborto só é permitido em duas circunstâncias: quando a gravidez é resultado de um crime, como estupro ou incesto, ou quando coloca em risco a vida ou a saúde da gestante.



A decisão de 2020 do Tribunal Constitucional estabeleceu que anomalias fetais graves não constituíam motivos legais para a interrupção da gravidez. Antes dessa decisão, 98% dos abortos legais na Polônia eram realizados por esse motivo.



Segundo dados do Fundo Nacional de Saúde da Polônia (NFZ), apenas 573 abortos foram realizados em hospitais públicos do país no primeiro semestre de 2026. No ano passado, os hospitais públicos realizaram 851 abortos, segundo o NFZ.



As novas restrições desencadearam uma onda de protestos em todo o país, que se tornaram as maiores manifestações de massa na Polônia desde o movimento anticomunista de 1989.



Agora, caberá ao presidente conservador nacionalista Karol Nawrocki se pronunciar sobre os projetos. Ele chegou ao cargo com o apoio do partido Lei e Justiça (PiS), que governava anteriormente e foi responsável por promover e manter em vigor a decisão judicial de 2020 contra o aborto.