Lula e Sánchez falaram sobre a situação da esquerda ocidental e o modelo progressista que defendemRicardo Stuckert / PR
Ao longo desta segunda-feira, Sánchez também se reúne com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, outro aliado de esquerda na América Latina. Nos últimos anos, a região que nos últimos anos se inclinou para a direita, com vitórias de ultradireitistas como Javier Milei, na Argentina, e Aberlardo de la Espriella, na Colômbia.
Na sua chegada ao Palácio de la Moncloa, sede do governo espanhol, Lula foi recebido por Pedro Sánchez com um abraço e um aperto de mãos. No encontro, "os dois mandatários abordaram o futuro das Nações Unidas e a importância de defender as instituições democráticas e a coesão social diante da ameaça da extrema direita", afirma um comunicado divulgado pelo governo espanhol.
Além disso, em uma reunião posterior fora de Moncloa, os dois conversaram sobre "a situação da esquerda ocidental e o modelo progressista que defendem, baseado na melhoria das condições de trabalho e em uma tributação justa como mecanismos para gerar prosperidade", afirmou o Partido Socialista (PSOE) de Sánchez.
Um ato de campanha anunciado inicialmente com Lula e Sánchez foi "cancelado", segundo o PSOE. O deputado reeleito André Janones (Rede-MG) chegou a anunciar, no canal de WhatsApp "Exército do Lula", que os dois mandatários fariam uma transmissão ao vivo na internet.
Lula, que aos 81 anos acaba de fazer a primeira viagem internacional após sua reeleição, precisou cancelar discursos por conta de uma rouquidão, que se estende desde o fim do segundo turno, ocorrido em 25 de outubro.
Sánchez demonstra confiança em vencer as eleições de 29 de novembro, apesar de, segundo as pesquisas, estar atrás da direita nas intenções de voto. Se vencer, a direita poderá precisar do apoio da extrema direita para formar governo.
Lula teve uma virada surpreendente no segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que foi o candidato mais votado no primeiro turno.
"Aconteceu no Brasil. Acabou de acontecer nos Estados Unidos [nas eleições de meio mandato]. E acontecerá em breve na Espanha. A onda ultra à qual pretendem subir a direita e a extrema direita na Espanha já não cresce: desmorona", afirmou Sánchez no início de novembro.
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