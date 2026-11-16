Lula e Sánchez falaram sobre a situação da esquerda ocidental e o modelo progressista que defendem - Ricardo Stuckert / PR

Lula e Sánchez falaram sobre a situação da esquerda ocidental e o modelo progressista que defendemRicardo Stuckert / PR

Publicado 16/11/2026 12:57

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, sobre a defesa da democracia diante da "ameaça de extrema direita". Os dois tiveram um encontro na manhã desta segunda-feira (16) em Madri, a menos de duas semanas das eleições gerais espanholas de 29 de novembro.