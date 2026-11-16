Incidente teria ocorrido entre 22h e 23h, pelo horário local, informou a polícia - Rajesh Jantilal / AFP

Incidente teria ocorrido entre 22h e 23h, pelo horário local, informou a políciaRajesh Jantilal / AFP

Publicado 16/11/2026 13:19

Pelo menos 17 pessoas foram mortas em dois tiroteios em massa ocorridos no mesmo dia na África do Sul. Segundo a polícia informou nesta segunda-feira, 16, ainda não foram esclarecidos os motivos dos crimes, que foram registrados em locais distantes cerca de 530 quilômetros um do outro.

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Oito pessoas foram encontradas mortas dentro de um veículo em Sweetwaters, nos arredores da cidade de Pietermaritzburg. A polícia informou que, de imediato, não foi possível identificar as vítimas nem quaisquer suspeitos do ataque, ocorrido no último domingo, 15.



Nove pessoas foram encontradas mortas, com ferimentos a bala, dentro de um barraco em um assentamento informal chamado Jeffsville, próximo a Pretória, capital da África do Sul. O tiroteio teria ocorrido na noite de domingo, e nenhuma prisão foi feita até o momento.



O caso de Jeffsville está sendo investigado pela unidade especializada em crimes graves e violentos - que abrange homicídios e roubos - na província de Gauteng.



O incidente teria ocorrido entre 22h e 23h, pelo horário local, informou a polícia.



"A polícia foi acionada por volta das 7h30 desta manhã [segunda-feira, 16], também pelo horário local. Ao chegarem ao ponto da ocorrência, os agentes encontraram os corpos de nove pessoas - seis homens e três mulheres - dentro de um barraco de quatro cômodos; todos apresentavam ferimentos por arma de fogo", informou a porta-voz da polícia, Brenda Muridili.



O comissário de polícia de Gauteng, Tommy Mthombeni, afirmou que os assassinatos podem estar relacionados a um tiroteio ocorrido no ano passado em um assentamento informal próximo, em Saulsville, no qual 12 pessoas morreram e 13 ficaram feridas.



Ele acrescentou que uma das vítimas fatais era considerada uma "pessoa de interesse" na investigação daquele tiroteio em Saulsville.



"Não podemos descartar a possibilidade de que os casos estejam conectados e que, possivelmente, tenha se tratado de um ato de retaliação", disse Mthombeni. Oito pessoas foram encontradas mortas dentro de um veículo em Sweetwaters, nos arredores da cidade de Pietermaritzburg. A polícia informou que, de imediato, não foi possível identificar as vítimas nem quaisquer suspeitos do ataque, ocorrido no último domingo, 15.Nove pessoas foram encontradas mortas, com ferimentos a bala, dentro de um barraco em um assentamento informal chamado Jeffsville, próximo a Pretória, capital da África do Sul. O tiroteio teria ocorrido na noite de domingo, e nenhuma prisão foi feita até o momento.O caso de Jeffsville está sendo investigado pela unidade especializada em crimes graves e violentos - que abrange homicídios e roubos - na província de Gauteng.O incidente teria ocorrido entre 22h e 23h, pelo horário local, informou a polícia."A polícia foi acionada por volta das 7h30 desta manhã [segunda-feira, 16], também pelo horário local. Ao chegarem ao ponto da ocorrência, os agentes encontraram os corpos de nove pessoas - seis homens e três mulheres - dentro de um barraco de quatro cômodos; todos apresentavam ferimentos por arma de fogo", informou a porta-voz da polícia, Brenda Muridili.O comissário de polícia de Gauteng, Tommy Mthombeni, afirmou que os assassinatos podem estar relacionados a um tiroteio ocorrido no ano passado em um assentamento informal próximo, em Saulsville, no qual 12 pessoas morreram e 13 ficaram feridas.Ele acrescentou que uma das vítimas fatais era considerada uma "pessoa de interesse" na investigação daquele tiroteio em Saulsville."Não podemos descartar a possibilidade de que os casos estejam conectados e que, possivelmente, tenha se tratado de um ato de retaliação", disse Mthombeni.

Casos registrados anteriormente

No caso de Saulsville, no ano passado, Mthombeni informou que a polícia obteve um avanço nas investigações e prendeu um suspeito, que se acredita ser um dos autores dos disparos em massa.



O governador da província de Gauteng, Panyaza Lesufi, que visitou o local do crime com a polícia na segunda-feira, afirmou que o governo provincial está coordenando ações com outros departamentos estaduais para apoiar a polícia nas investigações de crimes semelhantes que vêm ocorrendo na província - a qual inclui a cidade de Johanesburgo.



Em relação ao tiroteio em Pietermaritzburg, o porta-voz da polícia, Robert Netshiunda, disse que algumas famílias entraram em contato para ajudar na identificação das vítimas, mas que isso ainda não foi confirmado. "Ainda é muito cedo para determinar qual teria sido a motivação ou quem estaria por trás do ataque, uma vez que ainda não identificamos as vítimas", declarou Netshiunda.

Vários episódios de tiroteios em massa, ligados a grupos criminosos, ocorreram no último ano

Em setembro, três homens armados invadiram uma casa modesta em um bairro carente, próximo à cidade litorânea de Durban, e abriram fogo contra pessoas que participavam de uma festa. Pelo menos 11 pessoas morreram, incluindo uma mulher grávida.



No mesmo mês, 17 pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas quando homens armados com fuzis AK-47 invadiram um bar; eles abriram fogo contra os frequentadores que estavam na parte externa, antes de entrarem no estabelecimento e continuarem os disparos.



Em junho, vários atiradores mataram 12 pessoas em um bairro pobre de Johanesburgo, em um ataque que a polícia associou a grupos criminosos. Também em junho deste ano, um grupo armado abriu fogo em outro bairro pobre da mesma cidade, matando 12 pessoas e ferindo pelo menos nove, antes de fugir em uma van.



Mthombeni informou que a polícia prendeu três pessoas por esse tiroteio. As autoridades acreditam que o episódio esteja ligado a disputas territoriais entre grupos rivais envolvidos em mineração ilegal.



Doze meses atrás, em dezembro, dois tiroteios em massa - ocorridos com um intervalo de duas semanas entre si - deixaram 21 mortos. Esses ataques também foram perpetrados por vários atiradores.