Pouco antes de ataque de Moscou, Ucrânia lançou drones em direção à Rússia - Divulgação / Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia

Pouco antes de ataque de Moscou, Ucrânia lançou drones em direção à RússiaDivulgação / Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia

Publicado 17/11/2026 08:50

Moscou bombardeou duas pontes importantes em Kiev e a Ucrânia atacou uma ponte na Crimeia pela segunda noite consecutiva, informaram autoridades nesta terça-feira (17). Os ataques acontecem dois dias antes de uma reunião entre os presidentes da Rússia, Estados Unidos e China.





"Os ataques atingiram as pontes Norte e Sul da capital", afirmou no Telegram o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko. Ele acrescentou que vários sistemas de infraestruturas críticas foram danificadas e que o fornecimento de água e calefação foi interrompido em alguns bairros. O tráfego foi paralisado nas duas pontes.

LEIA MAIS: Tiroteios em massa deixam ao menos 17 mortos na África do Sul "Os ataques atingiram as pontes Norte e Sul da capital", afirmou no Telegram o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko. Ele acrescentou que vários sistemas de infraestruturas críticas foram danificadas e que o fornecimento de água e calefação foi interrompido em alguns bairros. O tráfego foi paralisado nas duas pontes.

Mais de 1.400 drones

Pouco antes dos ataques russos, a Ucrânia afirmou que atingiu, pelo segundo dia consecutivo, a ponte da Crimeia que liga a Rússia à região anexada em 2014 por Moscou. Segundo o Ministério dos Transportes da Rússia, o ataque não provocou vítimas, mas o tráfego na ponte foi suspenso "temporariamente".



A ponte da Crimeia é vital para a península e constitui um forte símbolo político para o presidente russo Vladimir Putin. O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que o bombardeio da ponte foi uma "operação sem precedentes em resposta aos ataques russos" contra a infraestrutura de seu país.



Duas pessoas morreram em um "ataque executado por um drone inimigo no distrito de Leninski", na península da Crimeia, segundo Sergei Aksionov, o homem designado por Moscou para administrar a região anexada.



O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que derrubou 1.441 drones ucranianos nas últimas horas, o segundo maior número em apenas um dia desde o início do ano.



A onda de ataques acontece apesar dos esforços diplomáticos para tentar acabar com a guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022 com a invasão russa.



O diálogo esbarra em profundas divergências entre Moscou e Kiev. A Rússia quer um acordo amplo para reescrever "a arquitetura de segurança da Europa". Há vários anos, Moscou pede restrições à presença da Otan no leste e centro da Europa, além de limitações ao posicionamento de tropas e equipamentos estrangeiros na Ucrânia.



Kiev e a Europa exigem um cessar-fogo na guerra como etapa prévia para qualquer discussão sobre o tema. Nesta segunda-feira (16), os emissários americanos Jared Kushner e Steve Witkoff participaram de reuniões com representantes da Ucrânia e, "pela primeira vez, a Europa esteve plenamente representada" pelos mesmos "que a representarão nas negociações com os russos", destacou Zelensky.



O presidente Putin chegará na próxima quinta-feira (19) a Shenzhen, no sudeste da China, para se reunir com seus homólogos americano e chinês, à margem da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).



Uma nova conferência de Yalta?

O encontro trilateral provoca temor na Europa e na Ucrânia de que a Rússia busque impor uma espécie de "nova Yalta", em referência à conferência de 1945 durante a qual os líderes da União Soviética, dos Estados Unidos e do Reino Unido dividiram o continente europeu em zonas de influência, estabelecendo as bases da Guerra Fria.



O Kremlin rejeitou todas as comparações com Yalta, "que não têm nada a ver com a realidade", segundo o porta-voz de Putin, Dmitri Peskov.



O encontro de quinta-feira em Shenzhen entre Putin, Trump e Xi acontecerá no mesmo dia de uma reunião em Berlim da "Coalizão de Voluntários", que reúne os aliados de Kiev e na qual, segundo a plataforma de notícias Axios, participarão os emissários americanos Witkoff e Kushner.