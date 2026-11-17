No avião papal, Leão XIV comentou o encontro com o presidente argentino Javier Milei - Daniel Dal Zennaro / Pool / AFP

No avião papal, Leão XIV comentou o encontro com o presidente argentino Javier MileiDaniel Dal Zennaro / Pool / AFP

Publicado 17/11/2026 09:46

Papa Leão XIV pediu, nesta terça-feira (17), "menos polêmica, menos guerra, menos divisão" na volta de sua viagem por Uruguai, Argentina e Peru, da qual "leva no coração" o carinho dos fiéis. O pontífice visitou o continente onde passou quase duas décadas como missionário. A visita despertou paixões e atraiu multidões empolgadas, poucas semanas depois de passar por uma cirurgia de câncer de pulmão.





A operação não alterou os planos da viagem, nem a agenda intensa de Leão XIV, que destacou as prioridades de justiça social e a mensagem de reconciliação de seu pontificado. O pontífice insistiu neste princípio em sua habitual coletiva de imprensa no avião papal, ao ser questionado sobre o resultado das recentes eleições de meio de mandato em seu país, Estados Unidos.



A votação representou uma dura derrota do Partido Republicano do presidente Donald Trump, com quem o papa discordou em diversas ocasiões por causa da guerra contra o Irã ou da política migratória.



"Eu gostaria de ver uma capacidade maior de diálogo, de construir pontes, de reconciliação. Menos polêmicas, menos guerra, menos divisão", disse o papa, que votou por correio nas eleições. "Sei que isso também é um sonho, mas sei que é possível, então veremos", acrescentou.

LEIA MAIS: Rússia e Ucrânia trocam bombardeios a infraestruturas A operação não alterou os planos da viagem, nem a agenda intensa de Leão XIV, que destacou as prioridades de justiça social e a mensagem de reconciliação de seu pontificado. O pontífice insistiu neste princípio em sua habitual coletiva de imprensa no avião papal, ao ser questionado sobre o resultado das recentes eleições de meio de mandato em seu país, Estados Unidos.A votação representou uma dura derrota do Partido Republicano do presidente Donald Trump, com quem o papa discordou em diversas ocasiões por causa da guerra contra o Irã ou da política migratória."Eu gostaria de ver uma capacidade maior de diálogo, de construir pontes, de reconciliação. Menos polêmicas, menos guerra, menos divisão", disse o papa, que votou por correio nas eleições. "Sei que isso também é um sonho, mas sei que é possível, então veremos", acrescentou.

'Marcam a vida'

Durante o retorno de Lima a Roma, Leão XIV fez um balanço da visita ao Peru, país do qual também tem nacionalidade, e brincou sobre o rosário que lançaram da multidão em sua última missa na capital peruana e que o atingiu no olho.



"O carinho dos peruanos, inclusive da pessoa que, com muita fé, simplesmente queria me oferecer um rosário, bem, são coisas que você leva no coração, talvez no olho, mas que marcam a vida", afirmou o papa.



Na viagem pela América Latina, o líder espiritual dos 1,4 bilhão de católicos do mundo visitou casas de repouso e prisões, pediu um crescimento econômico benéfico para todos e discursou em defesa dos pobres, dos idosos e das pessoas com deficiência.



Algumas mensagens foram interpretadas como uma crítica às políticas ultraliberais do presidente argentino, Javier Milei, mas o papa estabeleceu uma distância dos governos.



"A mensagem que quero transmitir não é política, embora existam alguns que tentam me empurrar em alguns países para a direita, para a esquerda, que dizem que critico, que não critico", disse aos jornalistas no avião.



Leão XIV explicou que conversou com Milei "sobre o respeito pelo ser humano, incentivando a levar mais em consideração sobretudo aqueles, digamos, mais necessitados dentro da sociedade argentina".



Mensagem de unidade

O papa também apresentou uma mensagem de unidade dentro da Igreja Católica, que viveu períodos de tensões internas durante o pontificado de seu antecessor, Francisco. "Acho que algo importante no meu ministério para a Igreja é oferecer cura, reunir as pessoas", disse.



"Primeiro, vamos nos aproximar uns dos outros, considerar quais acreditamos que devem ser as prioridades e, depois, veremos como avançar a partir daí", explicou.



A visita transcorreu de acordo com o planejado, apesar das dúvidas de vários analistas devido à recente cirurgia do pontífice. O diagnóstico de câncer após menos de 18 meses de pontificado chocou a Igreja Católica, mas a cirurgia foi bem-sucedida e os médicos disseram que o papa não precisa de tratamento adicional.



"A parte do pulmão que foi retirada evoluiu muito bem. Disseram que o tumor estava totalmente contido, tinha se limitado àquela região", explicou o pontífice.



A imprensa no avião papal perguntou se ele havia assinado uma carta de renúncia antes da operação, uma medida de precaução adotada por Francisco, já que o direito canônico não especifica o que acontece se um pontífice ficar incapacitado física ou mentalmente.



"No momento, não vejo nenhuma necessidade, graças a Deus", declarou. "Como disse antes de ser eleito papa, confio que, se algum dia for necessário, eu o faria".