A Nvidia está no centro da expansão da IA, que impulsionado os mercados a patamares recordes - Andrej Ivanov / AFP

A Nvidia está no centro da expansão da IA, que impulsionado os mercados a patamares recordes Andrej Ivanov / AFP

Publicado 17/11/2026 10:58

Os investidores examinarão atentamente os números em busca de sinais de que o avanço da inteligência artificial pode resistir à crise, a qual revelou uma brecha jurídica que pode ter sido aproveitada por empresas chinesas.Huang, um dos maiores expoentes da IA no setor de tecnologia, renunciou em 12 de novembro, após a revelação de que ele mantinha relacionamentos extraconjugais, incluindo um com uma mulher suspeita de espionar para a China.O escândalo afetou as ações da Nvidia que, até pouco tempo atrás, era a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo.A Nvidia está no centro da expansão da IA, que tem ajudado a impulsionar os mercados a patamares recordes e a dinamizar o crescimento econômico global.Os resultados do terceiro trimestre serão divulgados às 19h00 de Brasília e serão os primeiros sob a liderança de Colette Kress, diretora financeira da Nvidia, que assumiu o cargo de diretora executiva interina.Os investidores estarão atentos a qualquer sinal de se Kress freará a agressiva estratégia de investimento de Huang, que o levou a comprometer dezenas de bilhões de dólares em empresas de IA.A empresa anunciou, nesta terça-feira, a criação de um comitê de supervisão voltado para a segurança nacional e o cumprimento das normas de controle de exportações.A notícia surge um dia depois de o governo dos Estados Unidos anunciar novas restrições às exportações de chips de IA, o que provocou a condenação da China.O presidente americano, Donald Trump, e seu homólogo chinês, Xi Jinping, têm um encontro previsto por ocasião do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que ocorre esta semana na cidade chinesa de Shenzhen.O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, afirmou nesta terça-feira que seu país tomará as "medidas necessárias" para defender seus interesses após as novas restrições americanas às exportações de chips.Com as novas normas, centros de dados em qualquer lugar do mundo precisarão de uma licença de Washington para fornecer grandes volumes de poder computacional, proveniente de chips avançados, a empresas sediadas na China, em Macau ou em outros países sujeitos a um embargo de armas por parte dos Estados Unidos.As normas também exigem licenças para o envio de chips avançados para Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia e Brasil, países que, segundo o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, apresentam um "risco de desvio superior ao normal" desses chips.As mudanças são uma resposta a uma brecha jurídica que permitia a empresas chinesas alugar poder computacional para IA junto a centros de dados no sudeste asiático e em outras regiões que operam com hardware americano, que não pode ser exportado para a China.