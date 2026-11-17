A crise precipitou a destituição e prisão do então presidente Santiago PeñaDaniel Duarte / AFP
No documento dirigido ao presidente Pedro Alliana, Emiliano Rolón Fernández afirmou que sua renúncia ocorre no contexto do "processo de impeachment instaurado na Câmara dos Deputados".
O procurador, de 71 anos e que ocupava o cargo desde 2023, é questionado por sua condução das investigações sobre o banco digital Ueno Bank, motivo pelo qual deputados da oposição articulavam, nesta terça-feira, um pedido de impeachment.
O Banco Central interveio no Ueno Bank em 3 de novembro devido a graves problemas de solvência, que deixaram centenas de milhares de clientes sem acesso aos seus depósitos.
A crise precipitou a destituição e prisão do então presidente Santiago Peña, acusado de favorecer o banco, com o qual mantinha vínculos empresariais.
A Presidência paraguaia confirmou o recebimento da nota, sem fornecer mais detalhes. Alba Rocío Cantero, de 50 anos, exercerá as funções de procuradora-geral de forma interina.
Horas antes da renúncia, a Ordem dos Advogados havia solicitado a Rolón, por meio de um comunicado, que "se afastasse" para "preservar a institucionalidade" do Estado.
Alliana, até então vice-presidente, assumiu a Presidência em 6 de novembro, substituindo Peña, que permanece em prisão preventiva e foi transferido, nesta segunda-feira, para uma prisão militar. As investigações contra o ex-presidente envolvem suspeitas de corrupção, abuso de poder, tráfico de influências, administração em benefício próprio, enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro.
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