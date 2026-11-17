A crise precipitou a destituição e prisão do então presidente Santiago Peña - Daniel Duarte / AFP

A crise precipitou a destituição e prisão do então presidente Santiago PeñaDaniel Duarte / AFP

Publicado 17/11/2026 14:23

O procurador-geral do Paraguai, Emiliano Rolón Fernández, renunciou nesta terça-feira (17) em meio a articulações da Câmara dos Deputados para submetê-lo a um processo de impeachment e a críticas por sua atuação na crise bancária do Ueno Bank, segundo uma carta do Ministério Público.

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No documento dirigido ao presidente Pedro Alliana, Emiliano Rolón Fernández afirmou que sua renúncia ocorre no contexto do "processo de impeachment instaurado na Câmara dos Deputados". No documento dirigido ao presidente Pedro Alliana, Emiliano Rolón Fernández afirmou que sua renúncia ocorre no contexto do "processo de impeachment instaurado na Câmara dos Deputados".

Um grupo de 34 deputados, de um total de 80 integrantes da Câmara, apresentou um projeto de resolução para formular uma acusação de impeachment contra o procurador-geral por “mau desempenho de suas funções e a suposta prática de crimes no exercício do cargo”.

Entre os pontos apresentados pelos deputados está a “retenção injustificada, por sete meses, da denúncia por enriquecimento ilícito” e lavagem de dinheiro contra Santiago Peña.

O presidente da Câmara dos Deputados, Raúl Latorre, anunciou apoio ao processo de impeachment.



O procurador, de 71 anos e que ocupava o cargo desde 2023, é questionado por sua condução das investigações sobre o banco digital Ueno Bank, motivo pelo qual deputados da oposição articulavam, nesta terça-feira, um pedido de impeachment.

Segundo as acusações, houve “condução deficiente e perda de provas” durante o processo relacionado ao colapso da instituição financeira.

A saída de Rolón ocorre, portanto, em meio à pressão política sobre a atuação do Ministério Público e aos questionamentos sobre a condução das investigações envolvendo a instituição financeira e o ex-presidente paraguaio.



O Banco Central interveio no Ueno Bank em 3 de novembro devido a graves problemas de solvência, que deixaram centenas de milhares de clientes sem acesso aos seus depósitos.



A crise precipitou a destituição e prisão do então presidente Santiago Peña, acusado de favorecer o banco, com o qual mantinha vínculos empresariais.



A Presidência paraguaia confirmou o recebimento da nota, sem fornecer mais detalhes. Alba Rocío Cantero, de 50 anos, exercerá as funções de procuradora-geral de forma interina.



Horas antes da renúncia, a Ordem dos Advogados havia solicitado a Rolón, por meio de um comunicado, que "se afastasse" para "preservar a institucionalidade" do Estado.



Alliana, até então vice-presidente, assumiu a Presidência em 6 de novembro, substituindo Peña, que permanece em prisão preventiva e foi transferido, nesta segunda-feira, para uma prisão militar. As investigações contra o ex-presidente envolvem suspeitas de corrupção, abuso de poder, tráfico de influências, administração em benefício próprio, enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro.