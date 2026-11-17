Desde o início de 2026, foram registrados 5.182 casos confirmados de sarampo nos Estados Unidos - Ronaldo Schemidt / AFP

Desde o início de 2026, foram registrados 5.182 casos confirmados de sarampo nos Estados UnidosRonaldo Schemidt / AFP

Publicado 17/11/2026 14:42

Estados Unidos, Bolívia e México perderam, nesta terça-feira (17), o status de países livres do sarampo , devido à atual onda endêmica de contágios, enquanto a Guatemala estaria prestes a passar pela mesma situação, anunciou a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

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Este anúncio representa um revés particularmente duro para os Estados Unidos, que haviam obtido esse status em 2000, após décadas de campanhas de vacinação.



"A vacinação é a principal medida de proteção", lembrou o diretor da Opas, Jarbas Barbosa, durante uma coletiva de imprensa por videoconferência.



"Embora isso represente um grande retrocesso, os países já estão tomando medidas para controlar seus surtos; Bolívia, México e Estados Unidos estão implementando ações para reforçar a vacinação, a vigilância e a resposta aos surtos", afirmou.

Este anúncio representa um revés particularmente duro para os Estados Unidos, que haviam obtido esse status em 2000, após décadas de campanhas de vacinação."A vacinação é a principal medida de proteção", lembrou o diretor da Opas, Jarbas Barbosa, durante uma coletiva de imprensa por videoconferência."Embora isso represente um grande retrocesso, os países já estão tomando medidas para controlar seus surtos; Bolívia, México e Estados Unidos estão implementando ações para reforçar a vacinação, a vigilância e a resposta aos surtos", afirmou.

Transmissão de uma mesma cepa



Desde o início de 2026, foram registrados 5.182 casos confirmados de sarampo nos Estados Unidos, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a principal agência de saúde pública do país.



O número contrasta com os 2.289 casos registrados durante todo o ano de 2025 e representa o nível mais alto contabilizado pelo CDC desde 1991.



A situação no México está melhorando, reconheceram os especialistas da Opas durante uma coletiva de imprensa por videoconferência, mas o nível de transmissão ainda é considerado elevado, após um ano de monitoramento especial.



A Opas aguarda 12 meses, durante os quais monitora o nível de transmissão de uma mesma cepa do vírus, antes de retirar o status de um país.



"O México vem implementando medidas importantes nos últimos meses, que conseguiram reduzir significativamente o número de casos", explicou Daniel Salas, gerente-executivo do Programa Especial de Imunização Integral da Opas.



O subsecretário de Políticas de Saúde e Bem-Estar da População, Rafael Valdés Vázquez, apresentou novos dados nesta terça-feira, durante uma coletiva de imprensa na capital mexicana.



"Em fevereiro, houve mais de 1.314 casos em uma semana. Hoje, há apenas 14 casos ativos", afirmou.



"A tendência nesse país é de queda, mas ainda há transmissão constante (...). Enquanto houver transmissão constante, sempre haverá risco", destacou Daniel Salas durante a coletiva de imprensa por videoconferência, de Washington.



Segundo o boletim mais recente da Opas, a Bolívia registrou 597 casos em 2025 e 108 desde o início deste ano.



A situação da Guatemala também é alarmante, mas o período de 12 meses só será completado em 23 de dezembro, portanto a Opas ainda não pode retirar seu status, explicou Salas.



Segundo as estatísticas da Opas, atualizadas em 5 de novembro, foram contabilizados 34.748 casos e 53 mortes na Guatemala.



Uma doença muito contagiosa



Em 1994, os países das Américas assumiram o compromisso de eliminar o sarampo. A estratégia da Opas se baseou em campanhas em massa, vacinação sistemática e uma cobertura de pelo menos 95%.



Essa cobertura de 95% deve ser alcançada para as duas doses da vacina que cada pessoa deve receber.



Em 2002, a transmissão endêmica foi interrompida no continente americano. Em 2016, a região recebeu oficialmente a certificação de eliminação do sarampo, ou seja, embora ainda pudessem ocorrer surtos, a doença já não era endêmica.



O sarampo provoca febre, problemas respiratórios e erupções cutâneas, mas também, em alguns casos, complicações mais graves, como pneumonia e inflamação do cérebro, podendo até causar a morte.



Extremamente contagiosa, a doença é transmitida pelo ar, e o vírus pode permanecer suspenso por até duas horas depois que uma pessoa infectada deixa o local.



A pandemia de covid-19 e a desconfiança gerada pela confusão sobre os tratamentos médicos provocaram uma queda na cobertura vacinal contra doenças como o sarampo.



"Ver como essa proteção está se deteriorando e como as crianças sofrem as consequências é profundamente frustrante", disse à AFP Krutika Kuppalli, médica infectologista no Texas.