Desde o início de 2026, foram registrados 5.182 casos confirmados de sarampo nos Estados UnidosRonaldo Schemidt / AFP
Este anúncio representa um revés particularmente duro para os Estados Unidos, que haviam obtido esse status em 2000, após décadas de campanhas de vacinação.
"A vacinação é a principal medida de proteção", lembrou o diretor da Opas, Jarbas Barbosa, durante uma coletiva de imprensa por videoconferência.
"Embora isso represente um grande retrocesso, os países já estão tomando medidas para controlar seus surtos; Bolívia, México e Estados Unidos estão implementando ações para reforçar a vacinação, a vigilância e a resposta aos surtos", afirmou.
Transmissão de uma mesma cepa
O número contrasta com os 2.289 casos registrados durante todo o ano de 2025 e representa o nível mais alto contabilizado pelo CDC desde 1991.
A situação no México está melhorando, reconheceram os especialistas da Opas durante uma coletiva de imprensa por videoconferência, mas o nível de transmissão ainda é considerado elevado, após um ano de monitoramento especial.
A Opas aguarda 12 meses, durante os quais monitora o nível de transmissão de uma mesma cepa do vírus, antes de retirar o status de um país.
"O México vem implementando medidas importantes nos últimos meses, que conseguiram reduzir significativamente o número de casos", explicou Daniel Salas, gerente-executivo do Programa Especial de Imunização Integral da Opas.
O subsecretário de Políticas de Saúde e Bem-Estar da População, Rafael Valdés Vázquez, apresentou novos dados nesta terça-feira, durante uma coletiva de imprensa na capital mexicana.
"Em fevereiro, houve mais de 1.314 casos em uma semana. Hoje, há apenas 14 casos ativos", afirmou.
"A tendência nesse país é de queda, mas ainda há transmissão constante (...). Enquanto houver transmissão constante, sempre haverá risco", destacou Daniel Salas durante a coletiva de imprensa por videoconferência, de Washington.
Segundo o boletim mais recente da Opas, a Bolívia registrou 597 casos em 2025 e 108 desde o início deste ano.
A situação da Guatemala também é alarmante, mas o período de 12 meses só será completado em 23 de dezembro, portanto a Opas ainda não pode retirar seu status, explicou Salas.
Segundo as estatísticas da Opas, atualizadas em 5 de novembro, foram contabilizados 34.748 casos e 53 mortes na Guatemala.
Uma doença muito contagiosa
Essa cobertura de 95% deve ser alcançada para as duas doses da vacina que cada pessoa deve receber.
Em 2002, a transmissão endêmica foi interrompida no continente americano. Em 2016, a região recebeu oficialmente a certificação de eliminação do sarampo, ou seja, embora ainda pudessem ocorrer surtos, a doença já não era endêmica.
O sarampo provoca febre, problemas respiratórios e erupções cutâneas, mas também, em alguns casos, complicações mais graves, como pneumonia e inflamação do cérebro, podendo até causar a morte.
Extremamente contagiosa, a doença é transmitida pelo ar, e o vírus pode permanecer suspenso por até duas horas depois que uma pessoa infectada deixa o local.
A pandemia de covid-19 e a desconfiança gerada pela confusão sobre os tratamentos médicos provocaram uma queda na cobertura vacinal contra doenças como o sarampo.
"Ver como essa proteção está se deteriorando e como as crianças sofrem as consequências é profundamente frustrante", disse à AFP Krutika Kuppalli, médica infectologista no Texas.
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