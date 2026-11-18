Depois de ataques americanos à ilha, Irã subiu o tom das ameaças em caso de novas ofensivas - Reprodução / X

Depois de ataques americanos à ilha, Irã subiu o tom das ameaças em caso de novas ofensivasReprodução / X

Publicado 18/11/2026 08:01

Bahrein e Kuwait, países do Golfo Pérsico, afirmaram nesta quarta-feira (18) que impediram ataques aéreos do Irã, após bombardeios das forças dos Estados Unidos contra a ilha iraniana de Qeshm. Paralelamente, Teerã ameaçou adotar uma resposta "ainda mais devastadora" em caso de novos ataques contra seu território.



O Bahrein já havia sido atacado nos últimos dias, mas o Kuwait não sofria bombardeios desde o início de setembro e seus moradores não esconderam a angústia. "Os ruídos dos aviões e das explosões já não marcavam o dia a dia como antes. Mas o que aconteceu reavivou nossa preocupação", declarou Hani Mohamed, um empresário egípcio de 40 anos.



Widad Mohamed, uma jordaniana, conta que ouviu "explosões depois de observar uma intensa atividade aérea" durante o amanhecer e afirma que também teme por sua segurança. "Hoje de manhã, eu hesitei em levar meus filhos à escola, com medo de que algo acontecesse com eles", acrescentou a dona de casa de 48 anos.



O Exército kuwaitiano afirmou nesta quarta-feira que estava "respondendo a ameaças hostis de drones" e alertou a população sobre possíveis explosões em consequência da "interceptação de alvos hostis".



Pouco depois, o Exército iraniano confirmou o lançamento de "drones de combate e drones suicidas" que "atacaram sistemas de defesa antiaérea Patriot", assim como "plataformas de lançamento de drones e mísseis" das forças americanas no Kuwait.



Retaliação 'sem limites geográficos'

No Bahrein, as Forças Armadas anunciaram que impediram "ataques aéreos iranianos traiçoeiros" contra o arquipélago. Desde a última sexta-feira (12), e pela primeira vez desde setembro, o Irã atacou o país em quatro ocasiões. Os dois países do Golfo, com uma grande presença militar americana, alertaram a população sobre um perigo iminente.



Citado pela agência de notícias Fars, o comandante do Exército iraniano, general Amir Hatami, advertiu que seu país estava preparado para responder de forma "mais devastadora e sem limites geográficos" aos Estados Unidos e seus aliados em caso de novos ataques contra seu território.



O Irã relatou nesta terça-feira (17) um ataque americano contra a ilha de Qeshm, localizada no Estreito de Ormuz, e afirmou ter sido alvo de bombardeios dos Estados Unidos no início de novembro.



Uma autoridade militar americana disse à reportagem que aviões de combate dos Estados Unidos "usaram munição de precisão para atacar, em um ato de defesa, uma base de lançamento de mísseis do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica", o influente exército ideológico do Irã. O ataque corresponde "à legítima defesa", acrescentou a fonte, antes de explicar que era uma resposta a uma "agressão contra funcionários e interesses americanos".



Nesta terça-feira, o Irã reivindicou um ataque contra uma base americana no Bahrein. A Guarda Revolucionária afirmou que bombardeou um "sistema de radar" da base de Sheikh Isa em resposta às "repetidas violações do espaço aéreo iraniano por parte de drones do Exército americano".



Um marinheiro desaparecido

A guerra no Oriente Médio começou em 28 de fevereiro com os ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, que respondeu com ações contra países do Golfo aliados de Washington. Um cessar-fogo em abril interrompeu quase 40 dias de intensos bombardeios, mas o frágil acordo foi rompido após algumas semanas e, desde então, os ataques acontecem de forma intermitente.



Os confrontos se concentram no estratégico Estreito de Ormuz, crucial para o abastecimento mundial de combustíveis. Teerã mantém a passagem marítima fechada e ataca com frequência os navios que tentam atravessar a área sem a sua autorização. Washington impõe, por sua vez, um bloqueio aos portos iranianos, e sua Marinha de guerra escolta petroleiros por esta rota.



A filial de logística da gigante petrolífera dos Emirados Árabes Unidos, Adnoc, anunciou nesta quarta-feira que um de seus navios foi atacado na terça-feira no estreito. "Um membro da tripulação continua desaparecido e as operações de busca prosseguem", afirmou a Adnoc Logistics & Services em um comunicado. Os demais integrantes da tripulação, incluindo 11 feridos, foram retirados do navio.



As negociações entre Irã e Estados Unidos permanecem estagnadas há vários meses, mas a guerra no Oriente Médio deve ser abordada em uma reunião trilateral nesta quinta-feira (19), na China, entre Donald Trump e seus homólogos chinês e russo, Xi Jinping e Vladimir Putin.



O Catar, que atua como mediador entre Estados Unidos e Irã, condenou os últimos ataques iranianos contra seus vizinhos e alertou contra uma "escalada perigosa".